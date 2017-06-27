Колдунов не бывает 3

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 11:10

Ласковая_Смерть Просмотров: 239 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 11:10 by

Ну, а теперь пришло время рассказать кое-что еще...Впрочем, если кто надеется, что вот тут-то, наконец, и появятся-таки в рассказе зловредные колдуны – вновь выходит промашка. Нет их, колдунов, и не предвидится вовсе. Без них, иной раз, тоже бывает весело.А вот странные и даже, быть может, загадочные события – случаются.Итак, вернемся в рассказе несколько назад. В начало того дня, когда мы покинули этот таежный залив.С утра небо затянуло обложными тучами. Дождя еще не было, но понятно, что вскоре пойдет. «Восход» должен был прийти за нами часов около 11. Плыть отсюда до города часа три. Вернее, до города там еще около часа добираться машинами, которые остались на причале. Так что, надлежало перед отплытием плотно подкрепиться.Но с утра, да и после крепкого ночного возлияния, не во всех такая мысль найдет горячую поддержку. Кое-кто предпочел досыпать, пока еще можно.К столу в результате выползло человек пять, не больше. А вот припаса у нас еще оставалось – на взвод, точно. Но клевали его уже лениво – объелись за эти дни качественно. Обпились, впрочем, тоже.Здесь как раз появился и Гриша. Даже, вполне себе повеселевший. Что и понятно – перспектива покинуть эти гостеприимные места явно читалась радостной надписью на его мужественном, но изможденном челе. Попросту говоря, на роже у него было написано искреннее счастье, что жив и может даже унесет отсюда ноги целым и невредимым.За сим сели кушать. Кто – и просто только чайку похлебать с перепоя. А отдельные малопьющие особи (например, я) – закусить поплотнее.Я вообще покушать люблю. Но при этом, создан природой по схеме, аналогичной какому-нибудь гоголевскому Собакевичу. Тот, помнится, мог взять осетра, да всего за раз и усидеть. Вот и я разносолов не шибко люблю. Мне – чтобы, скажем, три блюда, но по-взрослому. Чтобы в каждом – по ведру с горкой. И маленькая тарелочка про запас.Еще я картошку люблю. А там уже пошла молодая, так что скучать за столом времени не было.Вот, стало быть, и сидим, закусываем. Еще ухи вчерашней полведра. И противень вчерашнего же шашлыка, килограмм десять с хорошим гаком.А Гриша, я уже, по-моему, где-то говорил, большой любитель кухонных забав и первый повар на деревне. Вот ему, как штрафнику, всучили этот шашлык, и отправился он разводить легкий костерок для разогрева.А сидим по причине будущего дождя в крытой кухоньке-столовой. Окна открыты, зато хоть какая-то крыша над головой. А Гриша попёр к мангалу, тот ниже по склону, метрах всего в тридцати, с видом на реку.Вдруг, минут через пять, обратно скребется. И вид у него отчего-то не праздничный. Озабоченный, короче, вид. Говорит: «Мужики, а чо это там, кто видел? Это, типа, утренняя шутка, или чо ли как?..»Вышли все на бережок – поглядеть, где смеяться. Смотрим, на другом берегу заливчика, прямо напротив, наблюдаются странные предметы. По линии взгляда – метров сто, не больше. Но это, если по прямой. А по воде, известно, – не пройдешь. А если вокруг, так и все пятьсот. И бережок там не особенно проходимый, обрывистый, мокрая глина.Короче, наблюдаем на том берегу две фигуры. Понятно сразу, что чучела. Но выполнены, насколько можно рассмотреть невооруженным глазом, вполне себе творчески. В смысле, здорово напоминают людей.Сходили за биноклем. Еще была с собой оптика от СВД, ее тоже принесли.Действительно, чучела. На самом урезе воды в глину воткнуты солидного калибра палки. А на них опираются фигуры-чучела, одетые в какие-то человеческие шмотки. Ближайшая к нам фигура в рубахе, перехваченной ремешком и штанах. На «голове» – зимняя шапка-треух. А на «ногах» – черные резиновые сапоги с обрезанными голенищами. И даже «волосы» из-под шапки свисают, сделанные из большого пучка водорослей.Вторая фигура – в длинной старой шинели, тоже перехваченной каким-то пояском. Шинель, судя по картине в оптике, долго мокла в воде и потеряла начальный цвет. Не военная шинель, а милицейская, заскорузлая. Была когда-то серой, стала – «в цвет тумана».Туманное, короче, дело. Очевидно.Похоже это или на угрозу, или на какой-то скрытый намек. Так, по крайней мере, выглядит на первый взгляд.Да и на второй – не лучше. Потому что чучела эти – явно дело человеческих рук. И потрачено на это «дело» немалое время. Нужно ведь всю эту хурду сначала где-то разыскать. Потом притащить. Потом сооружать эти чучела незнамо для чего…А – для чего, все-таки?Отправили мы туда двоих, Вовика и Славу. Тут, правда, собираться уже надо, скоро «Восход» причалит. Но и такого дела просто так оставлять неохота. Причем, по многим причинам.Во-первых, это – очевидный вызов. Только – кому?Во-вторых, никто из наших на авторство такого художества не годится – ни мотива, ни смысла. Да и спали все вповалку. А кто не спал, почти до утра на берегу досидел.В-третьих, кроме нас и сторожа в округе никого нет.Или – есть? А зачем они – есть?Вовик со Славой возвращаются, говорят: «Парни, там такая картина. По берегу следов нет. На глине не спрячешь, особенно ночью. Ощущение, что пришли на лодке. Поставили готовые фигуры и так же ушли. Причем, даже опорные колья у них были с собой в запасе. И еще. Шинель, что на втором чучеле – явно с трупака. Там такой от нее запашок, не перепутать. Ну, еще у первого тотема сумка через плечо, типа, почтальонская. Ее отсюда не видно, она с дальнего бока висит…»Ну, загадку, в общем, имеем. Правда, разгадывать времени нет – «Восход» уже на подходе. А задерживать его – удовольствие дорогое.Вот здесь мы как раз и подошли к тому, чем закончился предыдущий рассказ.Погрузились на корабль, отошли от берега. Но с палубы не уходим, пока наша посудина сдает на фарватер малым ходом.И вот, когда «Восход» встал на фарватер, со стороны берега донеслось два хлопка. С промежутком в две-три секунды. Что за хлопки, нам предельно понятно – далекие выстрелы.И оба чучела – свалились на землю. Прямо, как в тире.А мы в своей жизни выстрелов слышали немало. И видеть их последствия тоже приходилось. Так что, маленько в этом деле петрим.Судя по положению упавших фигур, направление выстрелов понятно. Место стрелка – где-то выше по склону, из тайги. Прямо над площадкой, где кухня. Метров четыреста от мишеней. То есть, не охотничье оружие. Из охотничьего на такое расстояние пуля не летит. Да и летит, так не попадает. Да и не свалить такое чучело излетной пулей. Короче, снайпер. Без вариантов. С оптикой и навыками скоростной стрельбы. Чтобы двумя выстрелами в две секунды поразить обе мишени на четыреста метров, нужно уметь стрелять. Ну, или, как вариант, вовсе пара стрелков. Но это уже – явный перебор. Тогда, проще дивизию в таежных просторах нарисовать. А я – рисую только реальные факты. Или, предлагаю наиболее вероятные версии.Понравился рассказ?А он еще, кстати, не окончен.На обратном пути поднялся ветер, и пошла волна. «Восходу», конечно, не страшно, он – почти самолет на воде. А нужно, так и подводная лодка. Но швыряло здорово. А вот дождя так и не случилось. Так, погремело где-то вдали и прошло стороной, только ветром и волной зацепило.Часа через три высадились на причале. Перегрузились в машины и двинули в город. В гостиницу Гришу и его друзей вез я сам. Привез, помог занести вещи в номер.В номере москвичи первым делом включили телевизор. Не могут иные москвичи без телевизора, научный факт. Им нужно, чтобы московские новости. Иначе, они не чуют под собой страны.Как раз новости и передавали. Оказывается, пока мы сидели в тайге, чуть самое интересное в стране не проворонили.В Москве было нападение на Гришин офис. Вернее, на инкассаторов, что несли оттуда деньги. Денег было много, вот на них и напали. Неизвестные злые люди. И даже убили при этом двоих – инкассатора и милиционера. Ну, знаете, идет инкассатор – с сумкой. А с ним – милиционер – в шинели. А тут – злые люди. И ничего хорошего из такого не получится.Гриша, конечно, расстроился. Поменял билет и уже назавтра улетел домой. Понятно, какой уже отдых, если такое без тебя в Москве творится. Нельзя, получается, оставлять Москву без присмотра, а деньги - без пригляда.Вам, быть может, все еще интересно, о чем эта песня? Я и сам этого не знаю. Прямо, как тот чукча – вижу лес, пою о лесе.Некоторое время спустя я узнал, что Гриша сам заказал неприятности в собственном офисе. Это меня не особенно удивило. Уж такие песни сегодня в России – и музыка инородная, и слова – неизвестно, чьи. А кушать-то – хочется. И как осудить человека, который всего только хочет кушать лучше, чем вчера? Да и не суд я, коли уж на это пошло. Не имею права судить. Или – имею?Вот как здесь все непросто. Никакие колдуны, чай, разобраться в таком не помогут.Вот как я мудро закончил этот рассказ, даже самому понравилось.Автор: Коба.

Ключевые слова: Чучело тайга снайпер совпадение

Другие, подобные истории: