Получил квартиру на... кладбище

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 09:45

Сделано_в_СССР Просмотров: 475 Комментарии: 8 +8 Сегодня, 09:45 by

«Было время, когда люди получали квартиры бесплатно.Это, конечно, не мистика. Так было.И я, работая на Сахалине, действительно получил тогда квартиру. Как это стало возможным - отдельная история. Сейчас не об этом.Квартира свалилась на меня совершенно неожиданно, как снег на голову в летний день. Большая, трёхкомнатная, по чешскому проекту.Нужно было как-то начинать осваивать необъятные, как мне казалось, квартирные просторы. Прежде всего купил диван. Как же без него?Для дальнейшего понимания ситуации необходимо пару слов сказать о том, где именно строился этот пятиэтажный дом, в котором я получил квартиру.На Сахалине с незапамятных времён жили и живут корейцы. Ну, естественно, рождались, учились, любили, работали, воспитывали детей, старились и, как все смертные, умирали. Родные и близкие хоронили отошедших в мир иной на своих, корейских, кладбищах.И вот, один из холмов, чуть ли не в центре города где я жил, решено было частично выровнять, чтобы построить там пятиэтажку.Нужно ли говорить, что на этом холме было старое корейское кладбище?Время тогда было такое. Безбожное.Срыли, конечно, холм. Частично. И на расчищенной площадке поставили ту самую пятиэтажку.Окна моего третьего этажа аккурат выходили на оставшуюся, не снесённую, половину холма, где уцелела часть корейского кладбища.Жуткое зрелище. Вспоминаю сейчас, и холод по спине…Старые, поросшие мхом, почерневшие от времени могильные камни с непонятными иероглифами, запустение и какая-то давящая, тяжёлая, мрачная атмосфера вокруг.Выйдешь на балкон - и вот он, непередаваемый пейзаж с обалденным ландшафтом. Наслаждайся!Если днём ещё так-сяк, можно было особо-то и не обращать внимание на соседство с кладбищем, то быть безразличным к нему ночью становилось весьма проблематично.То луна мертвецким светом обозначит зловещий пейзаж, то какие-то странные звуки разнесутся над замшелыми камнями, то чуть заметные таинственные огоньки поплывут над могильной землёй…Вот в одну из таких ночей всё это и случилось.Придя вечером домой, я поужинал, прилёг на диванчик и задремал.Проснулся ночью, когда было уже темно. Мои окна без штор и гардин казались пустыми глазницами, которые смотрят на то самое кладбище.Вставать не то, что не хотелось - было по-настоящему жутковато.И я лежал. Благо, до утра ещё можно было спать и спать.Но, лежи – не лежи, а вставать всё-таки была причина. Нужно было как-то добраться до туалета…И вот, перед тем как пересилить себя и встать, я подумал: «Хорошо бы вот так, как делают разные маги и колдуны, - протянуть руку в сторону настенного выключателя, приказать ему мысленно включиться - и вот оно! Сбылось! Да будет свет!»Просто так, от нечего делать, отвлекая самого себя от неприятной оконной черноты, я высвободил из-под одеяла руку, вытянул ладонь по направлению к выключателю и мысленно приказал ему включиться.Выключатель щёлкнул - под потолком зажглась одинокая лампочка, ещё не осчастливленная каким-либо обрамлением в виде люстры…Трудно описать мои тогдашние ощущения.Я нырнул под одеяло с головой и затих в ожидании чего-то страшного.Прошло несколько минут. Ничего не происходило, и я рискнул оглядеться.Всё было спокойно.В окна по-прежнему заглядывала ночь, голая лампочка била по глазам ярким светом и… тишина - как говорил Савелий Крамаров в известном фильме. Мёртвые с косами нигде не стояли.Нужно было поскорее выбираться из-под одеяла и бежать в туалет.Ещё одного такого «волшебства» я бы уже не выдержал.Попытался, правда, ради интереса (а вдруг?!) аналогичным способом выключить лампочку, но, сколько не махал выключателю, сколько не призывал его к действию - всё было напрасно.До туалета добрался благополучно, хотя даже шагать в абсолютно пустой квартире было не очень приятно. Шаги отдавались эхом, казалось, что что-то страшное таится за дверями, ведущими в другие комнаты…Но, всё обошлось.Я надеялся, что и обратный путь к дивану будет спокойным и лишённым мистических приключений.Зря надеялся.Выйдя из туалета и выключив в нём свет, я обернулся и в самом конце длинного полутёмного коридора увидел...Прямо из пола вырывался столб огня, извиваясь, дотягивался до потолка и исчезал, просачиваясь к соседям сверху. Огонь был настоящий, живой, разноцветный. Во все стороны сыпались искры, и, казалось, пожар был неминуем.Но всё это происходило в полной тишине!Не слышно было потрескивания и шипения пламени, не гудел раскалённый воздух, не плавился линолеум на полу, не тлела входная дверь, возле которой всё это происходило.Это бесшумное и, надо полагать, холодное пламя не было похоже ни на что из того, что мне доводилось когда-либо видеть.Я не рискнул возвращаться в комнату, где стоял мой диван - ведь тогда нужно было бы проходить мимо этого бушующего Нечто.Так продолжалось не больше минуты.Я стоял, наблюдая за пламенем, боясь пошевельнуться.Неизвестно откуда взявшийся огонь бесшумно плясал передо мной и, наконец, побледнев, растаял в воздухе. Словно его никогда и не было.Я нигде не смог заметить подпалин, не чувствовал запаха чего-то горелого…Мистика!Что мне оставалось делать?Я быстро покидал свои пожитки в сумку, выскочил из квартиры и понёсся в город, в гостиницу, пытаясь не оглядываться на холм позади меня, где по-прежнему чернело старое, потревоженное людьми кладбище…Что это было в ту ночь, я не знаю.Хоть квартира и была очень хорошей, я как можно быстрее продал её и переехал жить в другой район города, от греха подальше.Новые хозяева квартиры, когда я им рассказал о моих ночных страхах и видениях, только посмеялись, посчитав, что всё это мне просто приснилось.Я не стал их разубеждать.Не думаю, что всё, чему я стал невольным свидетелем, предназначалось именно мне. Скорее всего, это явление будет мешать жить и новым владельцам квартиры.Пусть они сами со всем этим разбираются.Жить в доме, построенном на месте старого кладбища, да ещё и ежедневно наблюдать из окон уцелевшие могилы и памятники, - это не для меня.Это не для людей.Это неправильно.С тех пор прошло несколько лет. Слава Богу, ничего подобного со мной больше не приключалось.Верно говорят знающие люди: «Мёртвое – мёртвым, живое – живым».Наши миры не должны пересекаться.Не нужно тревожить ушедших.И тогда они не будут беспокоить нас…»Автор - Светлана Михайлова.

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