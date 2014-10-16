Про чертовщинку
А вы верите в чертовщинку? Нет, не в чертовщину, а именно в чертовщинку, которая наша, родная, всегда с нами. Нет? А я верю. Расскажу вам одну реальную историю.
Одна женщина с двумя высшими образованиями, работающая ведущим экономистом в министерстве, решила приобщиться к природе. По случаю прикупила в деревне небольшой домик. Не развалюху, но и не поместье. Деньги имелись, поэтому оборудовала недвижимость себе под дачу. Минимальные удобства для себя подготовила: свет во все комнаты провела, европакеты, кондиционер.
Когда настало лето, приехала провести там отпуск вместе сыном. Ну а что? Чистый воздух, машины не шумят, никакой суеты - лепота!
Так как Юлия Сергеевна была привереда, вода в деревне ей не понравилась. Мало ли что там плавает? Видно была за ЗОЖ. Привезла женщина десяток полторашек чистой воды, поставила в новый холодильник. На следующий день, утром, достала воду, а она... тухлая.
Что такое? Почему? Съездила в магазин, где брала бутылки и устроила там весёлый скандал. Кричала, топала ногами, грозилась показать кузькину мать. Деньги ей, конечно, вернули. В другом магазине (прошлому она, естественно, не доверяла) купила новую воду в таком же количестве. И всё повторилось. Вода с утра снова протухла.
Соседки, улыбаясь, подсказали угостить домового белым хлебом и молоком. Поставила продукты куда сказали - в закуток за печкой. Через полчаса заглянула – ни хлеба, ни молока. А ведь в дом никто не входил. Наверное, мыши съели, - подумала Юлия Сергеевна.
Вот только вода больше у неё не протухала.
Автор - канал Рассказ на одну остановку.
Домовёнок.
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 09:34
Вчера, 09:34 by Сделано_в_СССРПросмотров: 1 192Комментарии: 8
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