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Истории из жизни

Про чертовщинку

Про чертовщинку


А вы верите в чертовщинку? Нет, не в чертовщину, а именно в чертовщинку, которая наша, родная, всегда с нами. Нет? А я верю. Расскажу вам одну реальную историю.

Одна женщина с двумя высшими образованиями, работающая ведущим экономистом в министерстве, решила приобщиться к природе. По случаю прикупила в деревне небольшой домик. Не развалюху, но и не поместье. Деньги имелись, поэтому оборудовала недвижимость себе под дачу. Минимальные удобства для себя подготовила: свет во все комнаты провела, европакеты, кондиционер.

Когда настало лето, приехала провести там отпуск вместе сыном. Ну а что? Чистый воздух, машины не шумят, никакой суеты - лепота!

Так как Юлия Сергеевна была привереда, вода в деревне ей не понравилась. Мало ли что там плавает? Видно была за ЗОЖ. Привезла женщина десяток полторашек чистой воды, поставила в новый холодильник. На следующий день, утром, достала воду, а она... тухлая.

Что такое? Почему? Съездила в магазин, где брала бутылки и устроила там весёлый скандал. Кричала, топала ногами, грозилась показать кузькину мать. Деньги ей, конечно, вернули. В другом магазине (прошлому она, естественно, не доверяла) купила новую воду в таком же количестве. И всё повторилось. Вода с утра снова протухла.

Соседки, улыбаясь, подсказали угостить домового белым хлебом и молоком. Поставила продукты куда сказали - в закуток за печкой. Через полчаса заглянула – ни хлеба, ни молока. А ведь в дом никто не входил. Наверное, мыши съели, - подумала Юлия Сергеевна.

Вот только вода больше у неё не протухала.


Автор - канал Рассказ на одну остановку.
Домовёнок.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 09:34
Вчера, 09:34 by Сделано_в_СССРПросмотров: 1 192Комментарии: 8
+13

Ключевые слова: Чертовщина женщина деревня дом тухлая вода примета домовой

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Комментарии

#1 написал: daytaler
Вчера, 12:59
+1
Группа: Посетители
Репутация: (30|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 792
Товарищи!Да что же это творится!Да когда уже накормят домовых.Долой беспризорщину!
Автора!Автора!Давай ещё, ещё про изголодавшегося домового!У него небось и рубаха изношена?
Зарегистрирован: 16.10.2014
  
#2 написал: зелёное яблочко
Вчера, 13:43
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1682|-2)
Публикаций: 94
Комментариев: 5 920
Цитата: daytaler
творится!Да когда уже накормят домовых

А также леших и упырей crazy
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#3 написал: daytaler
Вчера, 13:52
+1
Группа: Посетители
Репутация: (30|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 792
Сына в детский дом, а домовёшку усыновить!
Зарегистрирован: 16.10.2014
  
#4 написал: Шерри
Вчера, 14:48
+1
Группа: Посетители
Репутация: (33|0)
Публикаций: 38
Комментариев: 594
Все из той же оперы. Домовые жители тонкого мира, изредко проявляющиеся в нашем, но едят как оголодавшие материальные существа))
Хлеб то ладно, но чтоб молоко за пол часа мыши выпили. Там похоже животные побольше обитают.
Зарегистрирован: 3.06.2019
  
#5 написал: daytaler
Вчера, 14:53
+1
Группа: Посетители
Репутация: (30|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 792
Цитата: Шерри
молоко за пол часа мыши выпили

А в доме мышей нет.Их крысы давно съели.
Зарегистрирован: 16.10.2014
  
#6 написал: Barbelo
Вчера, 18:00
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 111
Цитата: зелёное яблочко
Цитата: daytaler
творится!Да когда уже накормят домовых

А также леших и упырей crazy

Леших, а ещё водяных)
Зарегистрирован: 29.10.2019
#7 написал: vikki z
Вчера, 19:55
0
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 53
Да что б вода ни с того ни с сего стухла просто так такого быть не может +++
Зарегистрирован: 21.01.2020
#8 написал: Мария Сайгина
Вчера, 22:39
0
Группа: Посетители
Репутация: (38|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 1 115
Про пищу которая портится я слышала много раз, ну и вода наверно не исключение. Но, чтобы домовые хлеб с молоком за 30 минут лопали? У меня домовуха был, но еда всегда на месте оставалась. Однозначно крысы.
Зарегистрирован: 22.05.2017
   
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