Про чертовщинку

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 09:34

Сделано_в_СССР Просмотров: 1 192 Комментарии: 8 +13 Вчера, 09:34 by

А вы верите в чертовщинку? Нет, не в чертовщину, а именно в чертовщинку, которая наша, родная, всегда с нами. Нет? А я верю. Расскажу вам одну реальную историю.Одна женщина с двумя высшими образованиями, работающая ведущим экономистом в министерстве, решила приобщиться к природе. По случаю прикупила в деревне небольшой домик. Не развалюху, но и не поместье. Деньги имелись, поэтому оборудовала недвижимость себе под дачу. Минимальные удобства для себя подготовила: свет во все комнаты провела, европакеты, кондиционер.Когда настало лето, приехала провести там отпуск вместе сыном. Ну а что? Чистый воздух, машины не шумят, никакой суеты - лепота!Так как Юлия Сергеевна была привереда, вода в деревне ей не понравилась. Мало ли что там плавает? Видно была за ЗОЖ. Привезла женщина десяток полторашек чистой воды, поставила в новый холодильник. На следующий день, утром, достала воду, а она... тухлая.Что такое? Почему? Съездила в магазин, где брала бутылки и устроила там весёлый скандал. Кричала, топала ногами, грозилась показать кузькину мать. Деньги ей, конечно, вернули. В другом магазине (прошлому она, естественно, не доверяла) купила новую воду в таком же количестве. И всё повторилось. Вода с утра снова протухла.Соседки, улыбаясь, подсказали угостить домового белым хлебом и молоком. Поставила продукты куда сказали - в закуток за печкой. Через полчаса заглянула – ни хлеба, ни молока. А ведь в дом никто не входил. Наверное, мыши съели, - подумала Юлия Сергеевна.Вот только вода больше у неё не протухала.Автор - канал Рассказ на одну остановку.

Ключевые слова: Чертовщина женщина деревня дом тухлая вода примета домовой

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