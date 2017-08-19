Сущности деревенского болота

Тогда был обед, за мной зашел Паша, легкий на подъем парнишка, искатель приключений на пятую точку. И рассказал мне, что у него пропал его пес Баксик, породы русский спаниель, якобы вечером был, утром не стало. Мы пошли к нему домой, так сказать попробовать поискать его на участке, дом Паши находился на возвышенности перед болотом, которое было густо усеяно маленькими соснами, забора в сторону болота не было, можно выйти и смотреть на не очень большие просторы деревенской топи. Обыскав все, мы не нашли собаки, единственное место куда он мог убежать, только на это самое болото, но Паша сказал, что он всегда остерегался тех мест, и даже когда свободно гулял по участку, он туда не ходил. После долгих раздумий, мы решили подключить к поискам наших двух друзей - Даню и Максима, Даня - любитель посидеть дома и не выходить неделями из него, но если намечалось что-то интересное, он всегда с большим удовольствием выходил, Максим - паренек, который, так сказать, куда скажешь идти, туда он и пойдет, ну и, наверно, про себя надо написать, меня зовут Антон и мне 15, ну на этом и хватит. Вот таким составом мы собрались искать пса Паши. После долгих рассуждений куда он мог пойти, кроме болота ничего в голову не приходило. Придя к болоту, мы не нашли ни единой тропы, везде просто мох, в который наступаешь, и тебя сразу засасывает.

- Давайте пройдемся по деревне и, может, найдем какую-нибудь дорожку на болото, - сказал Даня.

Мы согласились и выдвинулись. Эти мшистые дебри простирались почти на всю деревню, но при этом не были большими, сама деревня была маленькая, поэтому, может, кто-то где-то и протоптал или проложил тропинку по которой можно прогуляться в этих дебрях.



Спустя, примерно, 3 часа, попытки найти проход не увенчались успехом. Дело шло к вечеру, и мы пошли домой к Дане, к его бабушке, она всегда нас тепло принимала, напаивала молоком с выпечкой и вещала нам разные истории. Уже за столом мы завели речь о собаке, рассказали все бабушке, свои теории, куда он мог пропасть, как выглядел и наши попытки поиска. Бабушка, выслушав нас, помолчала, улыбнулась и со вздохом закатывая нижнюю губу к зубам, сказала нам, что это болото - очень странное место, туда никто никогда не ходил, да и повода не было такового, но, бывало, у людей, живущих у этого самого места, пропадали собаки и кошки, и, иногда, куры, просто, тихо, без шума и пыли, все грешили на это болото, мол, леший оголодал. Бывало, там слышался какой-то стон, такой тихий, нежный, будто бы манил пойти туда. Ну, однажды начался пожар сильный, а тушить-то как, пройти-то не пройдешь, топь и сосны, вся деревня в дыму была, весь день горело, к вечеру перестало, что там могло гореть - непонятно, а так у каждого, кто живет возле этого болотца, разные истории происходили, то вещи с участка пропадут, то в окна стучат или вообще видели как кто-то там скачет по деревьям, слухи всё, никто точно не знает что там. Эти все случаи в основном только перед зимой происходили, сейчас уже летом. Пока слушали это все уже стемнело, надо было идти по домам, но тут Паша резко сказал всем выйти во двор и что-то обсудить, Паша предложил пойти на это болото завтра, с утра, у кого есть болотники или сапоги резиновые, а были они у всех, поэтому договорились во сколько выходим, где собираемся и т.д.



Должны мы были подойти к Паше в 9 утра, в это время у него уже никого не было дома, ну вот момент когда все собрались, у всех сапоги, только у Паша болотники, вышли к болоту и пошли, ноги, у тех, кто был в сапогах, тонули по края, почти набирая воду, поэтому шли осторожно, Пашка же, как танк, шагал вперед, подбадривая всех, пройдя метров 50, мы остановились.

- Куда идем-то?! - спросил Даня.

- Давайте окликать пса, может, он еще живой и где-то здесь.

Спустя полчаса блужданий и звания Баксика, ни к чему хорошему не привели, у всех, кто был в сапогах, промокли ноги...



Наступил вечер, мы уже возвращались обратно, и тут Максим наступает, как по его словам, в какую-то мочалку, на самом деле же это оказалась шкура, шкура чего-то небольшого и черно-серого, в итоге эта была шкура собаки и, судя по всему, именно Баксика. Вся наша компания замолчала и переглянулась, постояв еще минуты две, решили бегом уходить с болота, начинало темнеть, не сильно, но темнеть.



Вышли к дому, но не к дому Паши, у того дома был забор, и тут слышим, где-то сзади, в невидимой зоне, кто-то идет, хлюпая, достаточно быстрыми и тяжелыми шагами. Сильно перепугавшись, мы выбежали из болота и полезли на этот забор, хорошо, что возле него стояли старые покрышки и груда металла. Уже на участке дома мы поняли, что дома никого нет, и побежали опять перелазить забор, калитка была закрыта. Забравшись сначала на сарай по ржавой бочке с водой, мы начали перепрыгивать забор, первым спрыгнул Даня, потом Максим... проходит мгновение, и в деревенской тишине слышим, что по улице едет машина и сейчас выедет к нам, это могут быть и хозяева, и родители Паши, на этой улице он и жил, кто угодно, и такая картина их не порадует, я быстро спрыгиваю, чуть ли не падаю при приземлении, встаю и вижу, что едет бирюзовая волга, мы машем Паше, чтобы он не прыгал, машина останавливается возле дома, с которого мы выпрыгивали, Паша прилег, мужик, который был за рулем, являлся усатым строгим дядькой, работавшим охранником в местной школе, он посмотрел на нас, сказал, чтобы мы шли по домам, потому что уже много времени, мы стали уходить. Дядька зашел на участок и сразу прошел в дом, Паша резко встал, зачем-то посмотрел назад на болото и обомлел, и обратно прилег, из окна его увидел хозяин дома и с матом вышел из него, начал прогонять и расспрашивать что там он делает. Паша встал и молча, разбежавшись, спрыгнул с крыши сарая, и мы побежали все вместе, тот мужик за нами, он недолго бежал, пару метров и все. Мы начали расспрашивать, что он увидел, когда первый раз встал, он сказал, что он увидел, как за небольшой сосной стоял такой как рогатый большой дед и смотрел на него, кто-то поверил, кто-то нет. Еще немного погуляв, отойдя от произошедшего, мы разошлись по домам.



На следующий день, мы узнали, что тот мужик попал в больницу с инфарктом, нам об этом рассказала бабушка Дани, совпадение или нет, то, что сказал Паша и инфаркт дядьки, точно неясно. В тот день мы прекратили всякие расследования и поиски пса, в прошлый раз та шкура скорей всего было его шкурой, а это значило, что он не живой...



Мне кажется, что это все наше тогда воображение, и стечение обстоятельств.

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 02:03

Причина: Стилистика автора сохранена.

molodoyGnom77 Просмотров: 944 Комментарии: 4 +9 Сегодня, 02:03 by

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