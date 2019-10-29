Нина

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:51

Причина: Стилистика автора сохранена.

Скептик 2012 Просмотров: 867 Комментарии: 7 +10 Вчера, 18:51 by

Дом соседка, звали её Нина, получила в наследство от отца, который не особо жаловал дочь потому, что когда-то давно расстался с матерью Нины, и не общался ни с бывшей, ни с дочкой. Нина росла без отца. Каково же было её удивление, когда узнала она от третьих лиц, что в старости отец вспомнил про дочь и отписал ей дом, в котором прожил всю жизнь, состарился и умер. Нина узнала о доме от каких-то родственников, практически случайно. Но на тот момент особо выбирать не приходилось. Были какие-то проблемы с жильем (о деталях история умалчивает).Въехала Нина в теперь уже свой дом единственной хозяйкой. Переезд состоялся в конце рабочего дня, а работала Нина на заводе. Когда отворила дверь, в доме обнаружила голодного черного кота. Решила, что родитель оставил и котяру в наследство, только не понимала, как же можно закрыть животное в доме, с голоду же сдохнет. Не долго думая, покормила Черного колбасой, что привезла с собой, сама перекусила и улеглась спать. Завтра же на работу с утра.Звери (оборотни, по мнению Нины).Уже на вторую ночь Нина пережила первое «приключение». Легла спать, слышит шорохи на улице. Поднялась, посмотрела, решила, что показалось. Опять легла. Только дремать начала, слышит опять звуки, будто вокруг дома кто бегает и порыкивает. Да не один бегает, и не человек, а будто стадо. Только в окно хотела выглянуть. А тут голос, такой человеческий, вроде, но как будто не настоящий: «Не-е-е на-а-до-о-о». Нина и так испугана, а еще это. Что это, кто это, она ж одна в доме, ну кот еще, но коты-то говорить не умеют!Кот подошел к половику, что около кровати лежит, и давай его скрести, от пола оторвать пытается и на Нину посматривает. Нина подошла, точнее - подползла на четвереньках к коту, подняла половик, а там дверца в подпол.Тем временем шум вокруг дома усилился, а рычание переместилось к двери. Кажется, вот-вот ворвутся эти кто-то. Теперь она уже думала, что это не стадо вовсе, а стая, причем если не медведей, то тигров точно (Нина городская девчонка, выросла в квартире, и о жителях лесов знала только понаслышке, да и не интересовалась никогда стайные ли животные медведи и тигры).Кот просился в подпол, горе-хозяйке ничего не оставалось, как поднять дверцу. И кот нырнул в темноту. И тут-то она услышала, уже из подпола: «И-дё-ём», - всё тот же странный голос звал её в подпол. Подумав, что как крысы бегут с тонущего корабля, так и кот знает, куда надо прятаться от этих топающих рычащих тварей. А тут еще и в дверь начали будто скрестись. А потом биться как с разбегу (похожий звук был). Страх взял своё, и Нина нырнула за котом в подполье. И что-то в дверь как бумкнет, а замок-то хлипкий. Вот и распахнулась дверь нараспашку. Нина сидит подполом, ни жива, ни мертва, дышать боится. А между половицами щели, маленькие, но движение в комнате разглядеть можно. Еще и луна полная, поэтому снизу хорошо видно движение наверху, но не понятно, что за существа, понятно, что не человек, передвигаются на четвереньках.Сначала одно существо зашло в дом, за ним еще несколько. Рассредоточились по дому. Потом один из зверей к дверце в подпол подошел. Жадно воздух втянул. Принюхивается, подумала Нина, сейчас как прыганёт и крышку сломает, а там, как в сказке, ни ножек, ни рожек от Нины не останется.Существо, видимо, поняв, что сегодня пира не будет, так отчаянно завыло. Вой подхватили другие «гости». И ретировались.До рассвета Нина просидела под полом, даже уснуть там умудрилась. Утром кот наверх попросился, и хозяйка за ним выбралась. В доме никаких следов не обнаружила, только дверь распахнута, но ни царапин, ни каких-либо повреждений не было. Будто ветром распахнуло. А замок там одно название, крючок (как в сказке: за веревочку дернешь, дверь и откроется). Вокруг дома тоже следов не обнаружила.Днем ночные страхи позабылись. Решила, что приснилось ей или от усталости показалось, ну или с ума сходить начала от навалившихся проблем и переутомления. Да и идти ей было некуда, поэтому после работы опять вернулась в этот дом.Дядька (может, вурдалак какой или еще кто, так Нина рассказывала).Прошло несколько недель. Никаких жутей не было, и Нина совсем успокоилась, и жила обычной жизнью. Как в один вечер, почти ночью (темно уже на улице было), кто-то постучал в окно, что рядом с дверью находится. Нина включила свет (до того уже спать собиралась), выглянула в окно, человек стоит. Накинула женщина халат и только хотела дверь открыть, а кот как сиганет к двери и рычит, и шипит, взъерошился весь. Не дает Нине к двери подойти. Она кота прогнать хотела. А тот бухтит: «Не-е-е-т!», - говорит все тем же неприятным и как бы неестественным голосом: «Не-е-на-до-о!» У Нины сердце в пятки упало, ведь, значит, и правда кот говорящий. А дядька опять по окну стучит. Женщина решила спросить кто там и что надо, но в ответ тишина. И опять стучит. Женщина еще раз, но громче, переспросила. И опять гость молча по окну стучит. И не было бы так странно, если бы через окно не было ничего видно. А окно обычное, Нина стоит с одной стороны, а гость с другой, друг напротив друга, и разделяет их только стекло.Кот еще поворчал уже на своем кошачьем, да как прыгнет на окно, чуть лбом стекло не выбил, оно аж задребезжало. А дядька кота как увидел и давай назад пятиться. Так потихоньку задом и за калитку вышел, а там и сбёг.Лишь утром Нина вспомнила, почему дядька ей странным, если не сказать страшным, показался. Будто клыки у него из под верхней губы чуть виднелись, и глаза вроде красноватыми показались и поблескивали. Убедив себя, что просто показалось, Нина благополучно прожила еще несколько дней.Сосед (со временем Нина решила, что он из стаи оборотней).Нина собиралась на работу. Вышла уже из дома, а у калитки молодой мужчина стоит, ну лет 20-25, не старше. Поздоровались. Он представился Вованом, сосед, значит, через два дома от Нинкиного. Но долго разговаривать не пришлось, женщина на работу торопилась. В конце разговора Вовчик сказал странную фразу: «Полнолуние, - говорит, - сегодня. Переночуй где-нибудь в гостях, - говорит, - а то опять, в подполе спать будешь». Нина хотела что-то спросить, но собеседник уже зашагал в нужную ему сторону (совсем не по пути Нине) и лишь рукой махнул.Так Нина и сделала. На работе у одной сотрудницы напросилась под благовидным предлогом и заночевала. А утром вернулась, выходной потому что. А дверь нараспашку. И кота найти не смогла. Решила, что сбежал, хоть за всё время её проживания в доме кот ни разу за порог не вышел. А вечером уже, сидит Нина, вещички свои штопает, и на тебе, из-за шкафа сначала хвост показался, потом спина, а потом и весь кот вышел. И как он за шкаф втиснулся, там места-то, мышка еле пролезет, а тут кот.Тётка (бабка-ведьма, не иначе).Прошло еще некоторое время. Как оказалось, Вовчику Нина понравилась, и стали они встречалась, общаться, но тот ничего не объяснял и на вопросы постоянно отмахивался, мотивируя отказ тем, что не время еще, потом расскажет когда-нибудь, и вообще, ему некогда на всякие абсурдные вопросы отвечать.А тут, опять же вечером, светло еще было, и Нина занималась какими-то делами по дому. Глядь, а кот к двери шмыгнул, смотрит на дверь и бурчит, в этот раз человеческого языка Нина не услышала. Решила потихоньку выглянуть в окошко, чтоб её снаружи не увидели. Смотрит, а там бабка руки к губам поднесла, что-то в руках держит и на это что-то наговаривает. Потом засовывает это что-то под ступеньку у порога дома Нины, и пошла. Нина сразу смекнула — ведьма, не иначе, подклад сделала. Нина слышала в детстве рассказы про ведьм от своей бабушки.Только та бабка в калитку вышла, Нина за ней. Потихоньку подкралась к калитке, проследила в какой дом бабка ушла. Схватила веник да совок. Тряпичку из-под лестницы вымела на совок и за бабкой. В чужой двор заходить побоялась. А у калитки в палисадник под ирис закопала. Уже утром проснулась от воя, точнее плача. В том доме, куда бабка вчера ушла, народ собираться начал. Нина подошла узнать что случилось. Оказывается, дочь той самой бабки, что подклад сделать пыталась, померла. Болела она сильно. Видать, костлявую бабка хотела на Нину скинуть, но не получилось.***Так и жила Нина, в полнолуние в гости с ночевкой к своему парню - Вовчику уходила. Раз только, когда у него в гостях ночевала, показалось Нине, что обнюхивает её кто-то. Сначала глаза побоялась открыть. Боялась, если глаза откроет, то зверя увидит перед собой, и съест он её. Но в какой-то момент бояться надоело, и открыла она глаза, но увидела только серый собачий хвост, скрывшийся за дверным косяком, решила, может, собака хозяйская. Только утром выяснилось, что собака на цепи во дворе и в дом проникнуть не могла. И чтоб себя не накручивать решила Нина, что все ей приснилось.А когда с парнем рассталась, уехал он жить на другой район, к своей новой пассии, Нине пришлось ночевать дома. Но ничего не произошло, ни в первое полнолуние, ни во второе. Никакие стаи волков или, как она считала, оборотней, её больше не тревожили. Решила Нина, что Вовчик был в той стае, раз уж совпал его переезд, и дальнейшее отсутствие ночных воющих гостей.Много еще чего было. И по ночам кто-то на чердаке гремел. Не часто, но бывало. Как начнет греметь что-то там, будто мебель двигают звуки были. Вот только лаза на чердак не было, ни лестниц, ни дверцы или хотя бы окошка под крышей. Это в первый раз Нина испугалась, притихла и сидела как мышка. А когда повторилось, материться начала. Шумы и прекращались. Ведь ей бабушка еще в детстве рассказывала, что нечисть русский мат не любит. Вот так воспитанные люди и начинают материться. Для себя женщина решила, что там мыши или птицы, опять же, чтобы не бояться.Еще в доме, в её отсутствие, какие-то тени мелькали. Когда Нина с работы возвращалась, видела эти тени, но войдя в дом никого там не обнаруживала, и всё было на своем месте. А почему на воров не подумала, да потому, что брать/воровать было нечего, небогато она жила, скорей наоборот.А еще, когда мимо углярки проходила, звуки услышала, будто шушукается кто и угольки перекладывает. Дверцу открыла, заглянула, никого. Вокруг обошла тоже ничего не увидела. Ну и пусть, думает, живет там тот, кто живет, не мешает же.Года два-три она так прожила, потом мои бабушка с дедом в соседний дом въехали. И хоть Нина и рассказывала что «странности» до сих пор происходят, ни бабушка моя, ни дед, ничего не слышали и не замечали.

Ключевые слова: Нина сверхъестественное мистика оборотень вурдалак ведьма странности авторская история

Другие, подобные истории: