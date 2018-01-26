Перерождение

Сделано_в_СССР Просмотров: 272 Комментарии: 1 +11 Сегодня, 14:10 by

Я не знаю, можно ли считать мой рассказ страшным, скорее, он мистический и не поддающийся объяснению. Случилось это почти 20 лет назад. Из жизни после продолжительной болезни ушел мой горячо любимый брат. И мы очень скорбили по нему. И один из уважаемых в нашей деревне стариков сказал, что нельзя так сильно плакать, мол, он обязательно переродится в нашей семье. И, перед тем как заколотить крышку гроба, он попросил у меня карандаш, которым я подводила глаза, и нарисовал на левой кисти брата большую отметину в виде ромба: «Смотрите, теперь в вашем роду появится ребенок с таким же пятном – это будет Амгалан».А вскоре, примерно год спустя, у нашей старшей сестры родилась дочка с ромбовидной родинкой на левой кисти. Это стало событием для всей нашей семьи, потом, конечно, все улеглось: малышка росла обычным ребенком, развивалась, начала говорить… Вот тут и началось необъяснимое.Арьяне было около трех лет, когда мы всей родней справляли новый год у вдовы Амгалана. Арюна, Солбон и Арьяшка опаздывали: из-за сильного снегопада пришлось сгребать снег около ворот, чтобы выгнать машину. Но наконец на пороге появилось долгожданное семейство Дульбеевых. Высокий, весь в снегу, Солбон нежно держал на руках свое сокровище – Арьяшку: в пушистой песцовой шапке девочка походила на одуванчик. Рядом спешно раздевалась Арюна, попутно вынимая подарки. Солбон аккуратно опустил на пол дочку, и она начала деловито раздеваться. В этот момент дверь снова распахнулась, и вместе с морозом в дом ворвались наши старшие детки. Безалаберная ребятня даже не закрыла за собой дверь, и следом за ней заскочил старый, почти беззубый, но очень злобный пес, бывший когда-то любимцем умершего брата.С Рексом Амгалан ходил на охоту, часто бывал в лесу, и пес не раз согревал и защищал брата в дальних походах. После похорон Рекс исчез. Его долго не могли найти, а потом люди стали говорить, что видели собаку возле могилы хозяина. Так она все эти годы там и прожила. Мы все старались подкармливать любимца, если бывали рядом с кладбищем. И с каждым годом отмечали, что он все хуже выглядит. К слову, пес никого к себе, кроме брата, никогда не подпускал, мог и укусить, так что еду ему приходилось выбрасывать прямо из машины. И вот на тебе: Рекс стоит и злобно скалится посреди дома. Не успели мы опомниться от удивления, как Арьяшка кинулась к псу с распростертыми объятиями: «Рекся!». Вся родня заголосила от ужаса и наперегонки побежала спасать ребенка, но мгновение, и Арьяшка уже тискает в своих объятиях старого «кавказца», а он… прикрыл глаза, и, знаете, даже трудно описать то, что происходило с собакой. Видели ли вы когда-нибудь, как пес улыбается? Поверьте! Рекс именно улыбался и издавал что-то вроде блаженного ворчания, позволяя крохотным ручонкам теребить себя за холку и дергать за уши.Аккуратно Солбон попытался забрать малышку, но та упрямо затопала крохотными ножками: «Мой Рекся! Отпусти, папа!». И, что странно, она называла собаку по имени! Откуда бы ребенку знать, как звали пса, который ушел из дома еще до ее рождения? Еле-еле нам удалось спровадить пса на улицу, но он не ушел на кладбище, а вернулся в свою конуру с абсолютно счастливым видом.- Ай, бурхан, - всплеснула руками бабушка, - Рекс видно почуял, что хозяин домой вернулся.В тот вечер малышка Арьяна нас еще не раз удивила. Мы, уже ради интереса, просили ее принести те или иные вещи, а она с удовольствием находила их и рассказывала, для чего они нужны. А потом и вовсе рассказала чудную историю: «Я здесь жила, потом было очень темно, и вот я опять здесь».На следующий день мы, конечно, спросили у ламы, что он думает по этому поводу. На что он ответил: «Не ждите, что девочка все больше будет вспоминать свою прошлую жизнь. Дети помнят только до 3-4 лет, а потом забывают. Просто знайте, что ваш Амгалан снова с вами».Так оно и случилось, к пяти годам Арьяша уже ничего не рассказывала и больше нас не удивляла. Вот только Рекса она заставила забрать к себе домой. На удивление, пес с охотой ушел за ней. Сейчас Арьяша – уже взрослая девушка и даже не верит, что с ней происходили такие необъяснимые вещи. И только родинка в виде ромба заставляет ее немного сомневаться.Автор - Оюна Инкижинова.

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