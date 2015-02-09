Обидчивая соседка

Сделано_в_СССР Просмотров: 224 Комментарии: 1 +5 Сегодня, 21:59 by

Всю жизнь прожила в благоустроенной квартире, черт меня дернул на пенсии уже переехать в частный дом. Видать, не зря говорят, что к старости человека к земле тянет. Кто знал, что мои «хотелки» так обернутся, что сама не рада стала!А началось все с программы про огород. До того бравенько рассказывали про хозяйство свое герои передачи, что до боли захотелось мне свой домик с участком, чтобы все свое растить, экологически чистое, как говорили по телевизору. Я даже мысленно представила, как по осени буду срезать охапками астры и георгины да внукам на 1 сентября дарить. И до того загорелась, заболела этим, что черт меня дернул детям ляпнуть про мечту свою. Сынок с дочкой переглянулись, перемигнулись и вот, пожалуйста, ко дню рождения справили мне домишко в пригороде, аккурат возле города - на нулевом километре. Ух и рада я была: на все готовое, считай, приехала. Там и малина, и вишня, и теплица, и банька. Живи, работай в свое удовольствие. Все лето и весну я прилежно трудилась на своих десяти сотках, правда, давление скакало и спину клинило, зато на душе прямо светло было.И все бы хорошо, только вот с соседкой через забор я не заладила. Открыто мы не ссорились, но, непонятно с чего, она меня невзлюбила. Я ей: «Здрасьте, Тамара Никитична». А она волком глянет, глазом нехорошо так зыркнет и прочь от меня, даже не кивнет. А я женщина такая, не люблю, когда ты по-человечески, а в ответ ноль реакции. Не выдержала я однажды и в местном сельпо при честном народе пристыдила эту соседку: «Что же вы не здороваетесь? Я вам что сделала? Небось, стыдно детям вашим за мать!».Тут на меня Елизавета Николаевна, продавщица наша, буквально зашипела, мол, прекратите. Я уже хотела возмутиться, мол, что это вы рот мне затыкаете, но как раз в этот момент соседушка хлопнула дверью и умчалась прочь, гневно размахивая авоськой, так и оставшейся без продуктов. Сразу же местные кумушки кинулись ко мне. Гадкие бабы-то, оказалось, за полгода не обмолвились и словечком, что живу по соседству с ведьмой. А сейчас давай наперебой сочувствовать, мол, наведет порчу на меня.- Ирочка Петровна, ты, любушка, про детей то зря сказала, - хитро заулыбалась баба Груня. - Давеча схоронила Тамарка обоих сыновей. Ох, не простит она тебе энто.Я трижды сплюнула и на всякий случай перекрестилась. Да что мне сделает эта полоумная? Ох, как же я ошибалась. Уже на следующий день в доме стало неспокойно: все скрипело, шуршало. А когда стемнело, и вовсе стало нехорошо. Я смотрела телевизор и вязала носки, когда прямо у затылка повеяло холодом. Резко обернулась - никого. И опять холодок по шее, только теперь в кухне послышались шаги. Я решила, что проник вор и, вооружившись спицей (как вспомню, смешно становится. Ну дура же? Бабка со спицей на вора пошла!), пошла на звук. Около стола резко мелькнула черная тень и исчезла, едва я зажгла свет. Так продолжалось всю ночь. Кто-то ходил по моему дому, вздыхал и стонал. Около трех ночи я уже сходила с ума от страха и, не выдержав, бросилась к телефону звонить сыну. Но хорошо заряженный мобильник оказался выключенным, не работал он и на зарядке.Едва дождавшись утра, я бросилась к соседкам. Те посоветовали бежать и просить прощения у Тамары. Наплевав на гордость, я в тот же день была у местной колдуньи и искренне покаялась. Никитична молча выслушала меня, встала и отправилась к моей ограде. Так же молча она вытащила из моего забора небольшую иголку и, бросив короткое: «Всё!», убралась восвояси.В ту ночь я попросила остаться сына, но все было спокойно, как прежде, до ссоры с соседкой. Так эта история и закончилась, едва начавшись. Но с тех пор я стараюсь за языком следить и лишний раз пустых слов на ветер не бросать.Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Квартира на пенсии домик соседка холод черная тень покаяние колдунья

Другие, подобные истории: