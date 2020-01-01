Быличка о домовом

Темнокрыскин Просмотров: 27 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 12:45 by

В начале 90-ых годов один мой друг как-то раз спросил у меня: "Веришь ли ты в домового?" Я ответил отрицательно. А тот:- А я вот верю...Я:-Неужто сам видел?А он:- Видел.И рассказал следующую историю, в которую я, естественно, не особо поверил - но впечатлился и запомнил.Родители этого мальчика приходили с работы поздно, и одним темным зимним вечером к нему пришел его друг. Конечно же, они не стали терять времени даром: начали кидаться подушками, сбросили на пол какие-то книги, что-то опрокинули... Понимали, конечно, что вскоре родители рассказчика вернутся и тогда влетит по самое не балуйся - но в девять лет трудно сидеть на заднице ровно и трудно прерывать начатое веселье.Веселье, однако, прервалось совершенно внезапно. Раздался громкий глухой звук (мой друг передал его как нечто вроде "уххх!") и свет в квартире погас. Мальчики от неожиданности замерли. А затем увидели стоящий в коридоре у двери в комнату огромный гориллоподобный силуэт... (Неясно, правда, каким образом они его разглядели, если свет потух) Завопив от ужаса, они немедленно забились под кровать и принялись швырять книжки, лыжные палки и прочие предметы, попадавшиеся под руку - швырять туда, где, как им казалось, стояло существо. Вскоре "боеприпасы", однако, исчерпались. Бедняги замерли под кроватью.И тогда послышались непонятные звуки. Цитирую: "то тонкие, то толстые". Некоторое время звуки повторялись - а потом включился свет. Выглянув из-под кровати, мальчишки не увидели никаких признаков присутствия существа. Зато увидели, что произошло чудо: разгрома в комнате больше не было, и все предметы вернулись на свои места. Больше в тот вечер шалить не решились, и больше таинственного здоровяка никто не видел ни разу.Такая вот быличка - история от лица рассказчика о встрече со сверхъестественным. Хотя я и весьма интересуюсь детским фольклором - больше мне такой сюжет ни разу не попадался. Мальчик, рассказавший его, однако, был довольно простодушным малым, мало склонным к фантазиям и мюнхгаузенству (в отличие от меня в его годы). Быть может, он просто пересказал от своего лица быличку, услышанную от кого-то другого? Или?..

Ключевые слова: Домовой дети быличка квартира авторская история

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