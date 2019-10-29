Ужин с усопшими

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 21:25

Сделано_в_СССР Просмотров: 167 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 21:25 by

Мои родственники - дедушки и бабушки, тети и дяди - умерли еще в 90-е годы. Моя мать, как и её мать (бабушка моя), наученная старым традициям, на Рождество Христово на ночь всегда накрывала стол. Оставляла ложки, тарелки, кутью, холодец, вареники и бокалы с вином. Персон насчитывалось около 6 или 7. Все это стояло готовым, как будто для живых людей, которые должны были прийти на кухню и сесть за стол.Я жил тогда со своим братом-близнецом, нам было лет 15, особого внимания я не обращал на этот обряд. Когда я спрашивал свою мать, для чего это нужно – на ночь накрывать стол, она отвечала, что в Рождество открыты небеса и все усопшие наши приходят повидаться и поужинать (вечерять). Но я никогда не думал, что действительно приходят кушать, мне казалось это выдумкой и обычной традицией.Все началось 1997 году на Рождество, мама моя, как всегда, накрыла стол на ночь, разложила все столовые предметы и еду положила в тарелки, и вино всем налила в стаканы маленькие, стол был красивый.В этот день приехала сестра старшая с ребенком своим, и мы праздновали праздник, она осталась с ночевкой у нас. Сестра спала в зале, зал находится рядом с кухней, а мы спали в своей спальне, подальше от кухни, и заснули пораньше. Наша сестра смотрела телевизор до часа ночи. Вот тут-то все и начало происходить: на кухне начали стучать по тарелкам и греметь - как будто кто-то ест, все это со слов сестры было. Когда она услышала, то включила свет и в панике, крича, прибежала в спальню к родителям. Отец пошел спать в зал. После этого случая сестра у нас с ночевкой на Рождество больше не оставалась.Прошло 6 лет с того момента, когда этот случай произошел. Вот наступило Рождество, и, как всегда, мать опять стол приготовила для усопших наших родственников. Мы с братом были в спальне и сидели у компьютера. Дверь была чуть прикрыта, родители уже спали, время было около часа ночи. Впервые я покрылся мурашками по всему телу и испытал страх, который не испытывал никогда, в тот момент я поверил в духов с того света, которые не умирают.Я сидел ближе к двери, как вдруг услышал посторонний звук из кухни. Я подумал, что мне показалось. Но через минуту опять звук с кухни, и уже точный, я не мог ошибаться, это был звук ложки, скребущей по тарелке. Я сразу спросил брата: «Ты слышал звук?». Он сказал: «Тебе показалось». Звук опять послышался. Я не сомневался - двигалась табуретка по кафелю. Я опять спросил брата: «Ты слышал это?», - на что он мне ответил: «Что-то слышал», - как вдруг опять послышались звуки. Как будто кто-то сел за стол, подвинул табуретку, и начал накладывать себе еду. И этих «кого-то» там было много. Я не мог кричать, сердце ушло в пятки, а в горле ком встал, мурашки по коже бегали, страх окутал меня и брата! И в этот момент я начинаю понимать, что те, кто там был, встали из-за стола, прошли по скрипучему полу в коридор, зашли в зал и подходят к двери в нашу комнату. Брат побежал к двери и закрыл на задвижку, я стал молиться. Задвижка замка начала дергаться, а внизу в щели между дверью и полом я увидел чьи-то ноги. Мы с братом вместе лежали на кровати как парализованные. И тут начали двигаться дверные петли: то вверх, то вниз. Мы с братом не выдержали и закричали, разбудили родителей.Резко всё прекратилось. Я услышал крики отца, взволнованный голос матери. Вышел из комнаты и вместе с отцом отправился на кухню. От увиденного стало плохо - табуретки от стола были отодвинуты, а на столе лежали опрокинутые бокалы с вином. Оно струйками стекало со стола на пол. Еда оказалась нетронутой. Заснули мы только через час с включенным светом. После этого случая мать перестала накрывать на стол на ночь - я ей запретил.Автор - Андрей И.

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