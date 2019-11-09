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Истории из жизни

Женский туалет

Договорились мы как-то у меня встретиться с подругой. Вино, чипсы, байки из склепа и всё такое, обычные дружеские встречи. Подруга опаздывала достаточно сильно, но это не смущало - я тоже на работе подзадержалась. Заходит Катя в квартиру, я на нее не смотрела сначала, готовила нам закуски, она поздоровалась, помыла руки и села на диван. Поворачиваюсь и вижу, что она какая-то больно задумчивая.

Чтоб вы понимали, Катя - это огонёк. Она всегда если не в очень хорошем, то в приподнятом или нейтральном настроении, с легкой улыбкой, очень расслабленная по жизни, даже в суровые периоды ее жизни, она достаточно спокойно всё переносила, не без нашей помощи, конечно. Я уж подумала, увидев ее лицо, что умер кто-то.

- Кать, что стряслось? На тебе лица нет, - я отвернулась и продолжила резать помидорку.
- Да? Надо же. Да случай сегодня странный был, но вроде бы переосмыслила по дороге.
- Расскажешь?
- Угу, ты только не смейся.

Дальше всё с ее слов:

"Сегодня был самый обычный рабочий день. Устала немного, но не суть. Ближе к шести пришел срочный заказ, а я одна, поэтому осталась еще на час, ну, извини, опоздала тоже из-за этого. Зима, на улице стемнело уже знатно, но офис светлый, я особо и не заметила темени.

Все ушли уже, а я выключила комп и пошла в туалет. Туалет у нас прямо у двери в офис, на этаже. В коридорах тоже всегда светло. А вот в самом туалете как-то серо было, лампочка одна, вторая сдохла. Две кабинки, слышу - в той, что у стены, кто-то возится, ну явно такие же как я, последние неторопливые.

Ну, я дела свои сделала, смываю и вижу, будто волосы торчат из-под второй кабинки, темные такие, но красивые, ухоженные. Испугалась немного, неужто у девушки волосы такие длинные, что по полу волочатся, если на унитазе сидеть. Подумала, что странно, вдруг в обморок упала. Спрашиваю, все ли в порядке - шорох прекратился, тишина. На 2 секунды отвлеклась, волос уже нет.

Ну, думаю, ладно, видать деваха засмущалась. Вышла из кабинки, руки помыла, вижу - дверца приоткрыта. А я не слышала, как она открывалась, и выходил кто-то, тем более быстро так. У нас шумные дверцы, не так откроешь, поторопишься - она как вмажется обратно, звон в ушах.

В общем, подумала, что неладное что-то, вдруг ей там правда плохо, сказать не может, только дверцу мне открыть и смогла, чтобы я помогла чем-то. Подошла к кабинке, но уже мурашки по коже знатно ползали. Собралась с духом, резко открыла - никого. Как и не было волос на полу, шорохов. Я уже решила, что крыша едет, посмеялась, сделала шаг назад, и слышу - опять тот же шорох... в кабинке, из которой не так давно вышла я.

Деру я оттуда дала, если честно, не стала проверять, что же это такое. Вот поэтому, можно я сегодня у тебя переночую?"

Я Катьку, конечно, у себя оставила, выпили вина, расслабились, сменили тему, прежде недолго обсудив, что, наверное, это были крысы. Катя это приняла на веру, но я сидела еще полночи и размышляла - крысы, на 5 этаже в новеньком БЦ, странно это все-таки. Думаю, и ее эти мысли не отпускали, но жить то как-то надо дальше, да желательно не в стрессе. Поэтому на том и успокоились.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:27
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 00:26 by Kili_MПросмотров: 1 632Комментарии: 19
+27

Ключевые слова: Женские волосы туалет офис шорохи будни вечер зима авторская история

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Комментарии

#1 написал: Tanusha13666
Сегодня, 00:34
+5
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 38
Жить в фильме "Звонок" оч страшно, очень хорошо понимаю Катю. И смех, и грех smeh
Зарегистрирован: 9.11.2019
#2 написал: conjure one
Сегодня, 01:29
+8
Группа: Модераторы
Репутация: (7008|0)
Публикаций: 45
Комментариев: 2 740
Крысы с красивыми и ухоженными волосами?! Ну не знаю... Хотя в год Крысы может быть и такое 466 А вообще, подобные истории интересны. Вот кто-то там шуршит, вроде бы немножко показывается из-под чего-то, а лицом к лицу встречи избегает. Может, и к лучшему... +++++
Зарегистрирован: 9.02.2015
         
#3 написал: Light_a_dark
Сегодня, 02:39
+7
Группа: Посетители
Репутация: (129|0)
Публикаций: 38
Комментариев: 1 072
Ну вот, история почти про меня, но у меня не так страшно, без волос. Здание, в котором я нахожусь в течении рабочего времени, находится на охраняемой территории, обнесенный забором в 2 м высотой. Здание 2х этажное, метров 30 в длину. С утра бывают люди, но часам к 12 я иногда остаюсь одна на все здание, ну и сторож около въездных уличных ворот. Позавчера, время около 15.00. Я одна, тишина, сижу тихонько давлю на клавиши клавиатуры, оформляю документы. И вдруг в кабинете, который находится прямо за стеной моего кабинета, раздается отчетливый такой шорох, как будто по стене протащили кабелем. Потом звук, как будто пленку полиэтиленовую сворачивают. Я аж дышать перестала от страха. На коридоре тишина, шагов не слышно, двери не хлопнули. Выглянула из кабинета -никого, выглянула в окно- на стоянке машин нет, сторож у себя. Походила по коридору, подергала двери - никого. Решила, что лучше забыть то, что я слышала, А тут эта история. Читала, опять все вспомнила, страшно, аж жуть.
Зарегистрирован: 10.07.2018
    
#4 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 04:49
+3
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (3052|-1)
Публикаций: 2 036
Комментариев: 12 175
Я бы тоже дал дёру, понятно что ситуация патовая, необъяснимая. Смеяться можно над чем угодно, но здесь бы я не стал. Что же это было такое, диковинное и с ухоженными волосами?! Загадка однако.) +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                 
#5 написал: Talisha
Сегодня, 07:05
+6
Группа: Посетители
Репутация: (1633|0)
Публикаций: 70
Комментариев: 4 176
Пора вводить новый термин - "туалетные", У меня есть история, как мой сын в художественной школе в туалете столкнулся с подобным:) Тенденция, однако
Зарегистрирован: 18.05.2015
            
#6 написал: Light_a_dark
Сегодня, 08:07
+2
Группа: Посетители
Репутация: (129|0)
Публикаций: 38
Комментариев: 1 072
Цитата: Talisha
У меня есть история, как мой сын в художественной школе в туалете столкнулся с подобным:)

Пишите, жду. 487
Если она уже есть на этом сайте, то дайте ссылку, пожалуйста.
Зарегистрирован: 10.07.2018
    
#7 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 11:39
+2
Группа: Посетители
Репутация: (37|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 991
Жесть. Сидишь, расслабился (тубзик же), и тут волосы ухоженные торчат. Я бы наверно подумала, что за мной подглядывают. Ой, нет, даже представить страшно.
Зарегистрирован: 22.05.2017
  
#8 написал: Light_a_dark
Сегодня, 11:52
+2
Группа: Посетители
Репутация: (129|0)
Публикаций: 38
Комментариев: 1 072
Цитата: Мария Сайгина
Жесть. Сидишь, расслабился (тубзик же), и тут волосы ухоженные торчат.

Этот кто-то или что-то молодец. Вон как за зоной бикини ухаживает)
Зарегистрирован: 10.07.2018
    
#9 написал: Фиолетовая Дымка
Сегодня, 11:53
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (64|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 509
Тоже вспомнила японские ужастики. Хорошо, что ваша подруга никого не увидела. А то представляю- открывает она дверь, а там страшила из японского ужастика распласталась в дикой позе по кабинке и волосы такие длинные свисают.
Так что, пускай и правда это будут волосатые офисные крысы.
+++
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#10 написал: Kili_M
Сегодня, 11:53
+1
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Репутация: (1|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 5
Цитата: conjure one
Крысы с красивыми и ухоженными волосами?! Ну не знаю... Хотя в год Крысы может быть и такое 466 А вообще, подобные истории интересны. Вот кто-то там шуршит, вроде бы немножко показывается из-под чего-то, а лицом к лицу встречи избегает. Может, и к лучшему... +++++


Тоже считаю, что к лучшему. Это как домовые, пусть там чего-то бегают, посудой гремят, в котов превращаются, но показываться в зеркалах - стрём. Мне кажется, некоторые духи не то чтобы нас боятся, но пугать направленно не хотят. Либо видим мы их плохо совсем, поэтому встречи с их существом оказываются такими внезапными.
Зарегистрирован: 4.03.2020
#11 написал: Jako tako
Сегодня, 11:54
+4
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 169
Жутко, согласна. Как в страшном сне. Плюс!
Я сразу вспомнила свой страшный случай. Как я однажды чуть не застряла в старом туалете на работе, потому что дверь заклинило. Без телефона (чтобы позвонить и помощи попросить). Случай без мистики, но тоже неприятный smile
Зарегистрирован: 14.09.2019
#12 написал: Kili_M
Сегодня, 11:58
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 5
Цитата: Light_a_dark
Ну вот, история почти про меня, но у меня не так страшно, без волос. Здание, в котором я нахожусь в течении рабочего времени, находится на охраняемой территории, обнесенный забором в 2 м высотой. Здание 2х этажное, метров 30 в длину. С утра бывают люди, но часам к 12 я иногда остаюсь одна на все здание, ну и сторож около въездных уличных ворот. Позавчера, время около 15.00. Я одна, тишина, сижу тихонько давлю на клавиши клавиатуры, оформляю документы. И вдруг в кабинете, который находится прямо за стеной моего кабинета, раздается отчетливый такой шорох, как будто по стене протащили кабелем. Потом звук, как будто пленку полиэтиленовую сворачивают. Я аж дышать перестала от страха. На коридоре тишина, шагов не слышно, двери не хлопнули. Выглянула из кабинета -никого, выглянула в окно- на стоянке машин нет, сторож у себя. Походила по коридору, подергала двери - никого. Решила, что лучше забыть то, что я слышала, А тут эта история. Читала, опять все вспомнила, страшно, аж жуть.



Лучше чем-то успокоить себя. Ну мало ли, иногда причудливые звуки от птиц,кошек на чердаке. Уж не знаю конечно, насколько там звуки были очеловечены, но работать же надо как-то х)

Цитата: Talisha
Пора вводить новый термин - "туалетные", У меня есть история, как мой сын в художественной школе в туалете столкнулся с подобным:) Тенденция, однако


Есть все-таки в туалетах что-то загадочное х)

Цитата: Мария Сайгина
Жесть. Сидишь, расслабился (тубзик же), и тут волосы ухоженные торчат. Я бы наверно подумала, что за мной подглядывают. Ой, нет, даже представить страшно.


Слава богам, рожа никакая стремная не вылезла вслед за волосами х)
Зарегистрирован: 4.03.2020
#13 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 12:50
+4
Группа: Комментаторы
Репутация: (1679|-2)
Публикаций: 94
Комментариев: 5 866
Ох, ох. В голову не приходило таких туалетов боятся. Слава Богу, у нас на работе только одиночные.
А вот обычные сортиры,… То кого убили, расчленили, утопили останки. Это про общественные, уличные.
Раз уж тема «туалетная», то сон давний, ещё школьных лет поведаю. Будто иду по делам рано поутру, перед уроками. А у нас это «заведение» не близко к дому было. Открываю дверь, а там два синюшных трупа. Один на меня падает scream
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#14 написал: Anais
Сегодня, 13:34
+2
Группа: Посетители
Репутация: (11|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 387
Точно, прям как в фильме ужасов! Сразу почему-то вспомнился: Темные воды.... жесть! Как сама прочувствовала...
Зарегистрирован: 19.02.2016
 
#15 написал: kusi
Сегодня, 14:29
+2
Группа: V.I.P.
Репутация: Выкл.
Публикаций: 352
Комментариев: 7 128
Жутковато конечно, но как известно у страха глаза велики. Кем бы это туалетное создание не было, оно агрессию не проявляет само себе на уме. Хвала богам. Посему и паниковать не стоит.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                    
#16 написал: oliver80
Сегодня, 14:34
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 127
Загадка истории не раскрыта.
Зарегистрирован: 9.05.2010
#17 написал: Tigger power
Сегодня, 15:52
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (2356|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 141
Волосы, еще и ухоженные, на полу туалетной комнаты попахивают криминалом. Шеф укокошил, например, надоевшую любовницу, шорохтел там потом в кабинках шоб не попасться вам на глаза, кульбиты через кабинку выделывал)) но в духе сайта это все же какая-то неупокой душа. Страшно, очень +
Слава богам, рожа никакая стремная не вылезла вслед за волосами х)
вот это в точку, там Кандратий недалеко стоял бы, поджидал.
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
#18 написал: Light_a_dark
Сегодня, 16:59
+1
Группа: Посетители
Репутация: (129|0)
Публикаций: 38
Комментариев: 1 072
Цитата: зелёное яблочко
Раз уж тема «туалетная», то сон давний, ещё школьных лет поведаю. Будто иду по делам рано поутру, перед уроками. А у нас это «заведение» не близко к дому было. Открываю дверь, а там два синюшных трупа. Один на меня падает

Когда читала, почему-то пропустила слово СОН. Без него это просто ужас!!! scream
Зарегистрирован: 10.07.2018
    
#19 написал: Kinigos
Сегодня, 17:02
0
Группа: Посетители
Репутация: (15|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 375
Цитата: Kili_M

Есть все-таки в туалетах что-то загадочное х)

Пора снимать порчу с унитаза и делать приворот чистой воды.
Зарегистрирован: 5.10.2019
 
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