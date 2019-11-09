Женский туалет

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:27

Причина: Стилистика автора сохранена.

Kili_M Просмотров: 1 632 Комментарии: 19 +27 Сегодня, 00:26 by

Договорились мы как-то у меня встретиться с подругой. Вино, чипсы, байки из склепа и всё такое, обычные дружеские встречи. Подруга опаздывала достаточно сильно, но это не смущало - я тоже на работе подзадержалась. Заходит Катя в квартиру, я на нее не смотрела сначала, готовила нам закуски, она поздоровалась, помыла руки и села на диван. Поворачиваюсь и вижу, что она какая-то больно задумчивая.Чтоб вы понимали, Катя - это огонёк. Она всегда если не в очень хорошем, то в приподнятом или нейтральном настроении, с легкой улыбкой, очень расслабленная по жизни, даже в суровые периоды ее жизни, она достаточно спокойно всё переносила, не без нашей помощи, конечно. Я уж подумала, увидев ее лицо, что умер кто-то.- Кать, что стряслось? На тебе лица нет, - я отвернулась и продолжила резать помидорку.- Да? Надо же. Да случай сегодня странный был, но вроде бы переосмыслила по дороге.- Расскажешь?- Угу, ты только не смейся.Дальше всё с ее слов:"Сегодня был самый обычный рабочий день. Устала немного, но не суть. Ближе к шести пришел срочный заказ, а я одна, поэтому осталась еще на час, ну, извини, опоздала тоже из-за этого. Зима, на улице стемнело уже знатно, но офис светлый, я особо и не заметила темени.Все ушли уже, а я выключила комп и пошла в туалет. Туалет у нас прямо у двери в офис, на этаже. В коридорах тоже всегда светло. А вот в самом туалете как-то серо было, лампочка одна, вторая сдохла. Две кабинки, слышу - в той, что у стены, кто-то возится, ну явно такие же как я, последние неторопливые.Ну, я дела свои сделала, смываю и вижу, будто волосы торчат из-под второй кабинки, темные такие, но красивые, ухоженные. Испугалась немного, неужто у девушки волосы такие длинные, что по полу волочатся, если на унитазе сидеть. Подумала, что странно, вдруг в обморок упала. Спрашиваю, все ли в порядке - шорох прекратился, тишина. На 2 секунды отвлеклась, волос уже нет.Ну, думаю, ладно, видать деваха засмущалась. Вышла из кабинки, руки помыла, вижу - дверца приоткрыта. А я не слышала, как она открывалась, и выходил кто-то, тем более быстро так. У нас шумные дверцы, не так откроешь, поторопишься - она как вмажется обратно, звон в ушах.В общем, подумала, что неладное что-то, вдруг ей там правда плохо, сказать не может, только дверцу мне открыть и смогла, чтобы я помогла чем-то. Подошла к кабинке, но уже мурашки по коже знатно ползали. Собралась с духом, резко открыла - никого. Как и не было волос на полу, шорохов. Я уже решила, что крыша едет, посмеялась, сделала шаг назад, и слышу - опять тот же шорох... в кабинке, из которой не так давно вышла я.Деру я оттуда дала, если честно, не стала проверять, что же это такое. Вот поэтому, можно я сегодня у тебя переночую?"Я Катьку, конечно, у себя оставила, выпили вина, расслабились, сменили тему, прежде недолго обсудив, что, наверное, это были крысы. Катя это приняла на веру, но я сидела еще полночи и размышляла - крысы, на 5 этаже в новеньком БЦ, странно это все-таки. Думаю, и ее эти мысли не отпускали, но жить то как-то надо дальше, да желательно не в стрессе. Поэтому на том и успокоились.

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