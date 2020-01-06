Бабах

Новость отредактировал Фея леса - Сегодня, 10:04

Скептик 2012 Просмотров: 678 Комментарии: 7 +16 Сегодня, 10:01 by

В прошлые выходные моя сестра со своей семьей поехали в Новосибирск в аквапарк. Пока собирались, вспомнили как мы: я, "муж", моя сестра и племяш (сын сестры, тогда еще совсем мелкий) в прошлый раз посетили этот город. Произошло это лет пять назад летом. Муж ездил по работе, а мы в зоопарк, аквапарк, да просто по городу погулять. Сняли трехкомнатную хрущевку, но как двушку, потому что одна комната была закрыта, на двери небольшой навесной замочек. Хозяйка сказала там какие-то её вещи хранятся. Сама она летом на даче живет, а квартирку сдает. Квартира располагается в первом подъезде, на втором этаже, от лестницы налево. Под нами магазинчик. Соседи с двух сторон - сбоку и наверху. Расположение комнат: через стенку от закрытой комнаты находится комнатушка, в которой мои сестра и племяш разместились. Двери обеих комнат выходят в зал, где ночевали я с мужем. Из зала выход в коридорчик, из которого можно попасть в ванную (ванна и туалет совмещенные), на кухню и в подъезд. В первую ночь мы уснули, никто ничего не слышал, устали просто. А вот на вторую ночь... Легли рано, часов в 9 вечера. Я заснуть не могу, ворочаюсь с боку на бок. Вдруг, со стороны запертой на замок двери, скрип, будто дверь открывается, затем шаги - будто мимо дивана, на котором мы "спим", кто-то прошел, как бы шаркая ногами по полу, в сторону коридора. Потом еще скрип, будто дверь в ванную комнату открылась (а она очень скрипучая была) и этот кто-то зашел. Я со своим скептическим настроем, конечно, мысленно обругала и соседей, и строителей и еще кого-то. Через некоторое время звук, будто воду в унитазе спустили, скрип двери ванной, шаги в сторону запертой комнаты, скрип двери "этой" комнаты. С таким отсутствием звукоизоляции я еще не сталкивалась. Прошло немного времени, только начинаю "впадать в сон" и опять скрип, топ-топ, скрип .... Звук смывания воды, и в обратном порядке скрипы и топанье. А между прочим, когда начинаешь засыпать, как-то уже жутковато. Хотя и понимаю, что это соседи. Через какое-то время эта какофония повторяется снова. Уже муж не выдерживает и матом выражает мысль, при наложении цензуры смысл такой: "Я тут сплю, а ты ходишь туда-сюда, ну-ка завязывай уже". Звук будто дверь захлопнулась и ... Тишина. Утром муж уехал на работу. Мы с сестрой и племянником засобирались в магазин. Выходим на лестничную площадку, а там женщина с мусорным ведром с верхнего этажа спускается (я слышала, что на третьем этаже дверь захлопнулась, поэтому подумала, что если она не соседка сверху, то может быть получится у неё что-нибудь о жителях квартиры, что над нами выяснить). В общем, решила я с ней заговорить. Поздоровалась, представилась, сказала, что приехали город посмотреть. В общем, тетка, звали её Настя, болтливой оказалась, и квартира её не над "нашей", а напротив. Я ей про ночные звуки рассказала, спросила не жаловался ли кто на что-то подобное. Сама думаю, сейчас как расскажет мне тётушка про барабашек. А она и говорит: "Над вами бабушка живет, сегодня рано утром, еще шести не было, прибегает ко мне. Знает, что я рано встаю. Я думаю кто так рано, дверь открываю, а там она, глаза по полтиннику, вся трясется, и шепотом заявляет, что у нее там мужик какой-то. Я хотела пойти посмотреть, а она меня обратно в квартиру заталкивает, дверь прикрыла и затараторила: "Невидимый мужик, представляешь, сколько лет я здесь живу, а такого никогда не было." Ну думаю, лечиться бабушке пора, как говорят, возраст берет свое. Я её на кухню провела, чаю налила. А она продолжает: "Ну ты знаешь, болею я, часто в туалет бегаю, особенно по ночам. А сегодня, когда в очередной раз в туалет захотела, только комнатную дверь открыла., а на меня из зала как мужик заматерится, что я туда-сюда бегаю и спать ему мешаю. А самого-то мужика и не видно - не видимый он. Так я со страху дверью как хлопну, и со своей стороны стулом подперла. А сама думаю, если захочет зайти, легко зайдет. А вдруг он через стены проходит. Схватила одеяло, да под кровать спряталась, одеялом накрылась с головой. И так до утра еле дождалась. Потом тихонько вышла, и на цыпочках к тебе".-Сейчас у меня дома перепуганная бабулька, - говорит Настя, - сидит на диване, домой идти боится, вроде успокоилась, задремала.Вот те на, думаю, сказать, не сказать, что муж это мой матерился. И рассказала, что у нас было, что муж выругался, а слышимость жуть какая. Мужу то я тоже рассказала, что он бабульку перепугал. Он вечером поднялся, извинился и маслом (подсолнечным, больше ничего не было) петли на дверях ей смазал, да и у нас ту, что в ванную ведет. Еще пару дней было всё нормально, ну бегала бабулька по ночам, а что делать. А за день до того, как нам съезжать, вот что произошло. Мы с сестрой и племяшом пришли домой рано, часа в три-четыре. Ребенок в зале у телевизора отдыхать уселся. А мы, тётки, на кухню, что-нибудь приготовить отправились. Через некоторое время: "БАБАХ!". Звук, будто шкаф с посудой упал. Перемешались и звон стекла (или чего-то бьющегося), и будто что-то большое, если не сказать огромное, упало на пол с высоты. Мы с сестрой в зал летим, оттуда перепуганный племяш нам на встречу. Говорит, что в запертой комнате звук был. Но там никого быть не может, да и упасть вроде ничего не должно, так мы решили. Сразу про бабульку вспомнили, может у неё. И пошла я к соседке, вдруг помощь требуется. Поднялась, позвонила, постояла, никто дверь не открывает. Решила к Насте, с которой пару дней назад общались, постучать. Она оказалась дома. И вот мы уже с ней бабульке звонить, стучать пытаемся. По словам соседки, бабулька из дома очень редко выходит, и её, Настю, как самую лучшую соседку ставит в известность, если уходит. Чтобы та за квартирой присматривала. Сегодня никуда не собиралась. Постояли, подождали, решили "вскрывать". Ну, то есть, у соседки ключ запасной от бабулькиной квартиры был. Сходила, принесла, открыли. А бабулька на диване в зале лежит, задыхается. Встать, как и что-нибудь сказать не может. Вызвали скорую, увезли бабушку. Я краем глаза глянула, пока скорую ждали, что могло так грохнуться, но ничего не заметила. Вроде всё на своих местах. То есть, на полу никакие шкафы или что-то крупное не валяется. И посуды разбитой на полу нет. А ночью опять: "БАБАХ!", из запертой комнаты, как нам показалось. Все соскочили, ребенок заплакал, испугался. Уже никуда не пошли. Да и бабулька в больнице. По ночам смысл стучаться в двери к соседям и панику наводить. Улеглись, уснули. В обед уже и хозяйка квартиры пришла, ключи забирать, да квартиру осмотреть. Мы про этот "БАБАХ" то рассказали. Она дверь в запертую комнату открыла, а там и падать то нечему. И говорит, что это комната сына её - покойничка. Время от времени такой "БАБАХ" она слышит из этой комнаты. То днем, то ночью. Это в ночь, когда сын умер, началось. Посреди ночи что-то так же БАБАХНУЛО, звук, будто что-то огромное и со стеклом или посудой упало. А утром о смерти сына узнала. Сначала не связала странный звук и известие. Не до того было. Ведь перед смертью сына ей диагноз озвучили. Рак последней степени, и оперировать уже поздно. А в ту ночь, она помирать уже собралась. Весь день места себе не находила, после такого диагноза. А к вечеру успокоилась. Только легла спать, говорит, и через мгновение чудится ей, что летит. Куда не знает. Но так легко стало. Сон, видимо, такой. И вдруг этот звук. Когда сына в "последний путь" провожали, ей из больницы позвонили, сказали нужно еще раз анализы сдать. Не поняла я что, но что-то напутали. Толи опухоль не злокачественная оказалась, то ли операбельная. В общем, помирать рано еще. Операцию сделали. Только домой вернулась, опять: "БАБАХ!", уже днем. Удивилась, опять что ли у кого шкаф упал. Ближе к вечеру звонок, брата в деревне лошадь лягнула. Через сутки умер. А еще через время, опять этот звук, и утром весть – подруга с инсультом в больницу попала. Выжила, но с большим трудом. Но этого быть не может, не верила, что предвестник такой у неё дома "поселился". И дальше еще несколько раз такой "БАБАХ" был, предвестник смерти или близкого к ней состояния. То дочь подруги, которую наша хозяйка еще с младенчества знала, под машину попала, еле выкарабкалась с того света. В ночь перед аварией хозяйка тоже слышала этот БАБАХ. То друг сына, который в соседнем подъезде жил, из окна вывалился. И тоже предвестник этот был. А вчера днем сосед по даче скончался, скорая не успела. Люди, конечно, мрут, как мухи. Но когда это вокруг тебя происходит, с твоими знакомыми, поневоле задумаешься о мистической составляющей, особенно если предзнаменование такое. А когда мы уже из подъезда вышли, соседка Настя на пути попалась, сказала, бабулька ночью в больнице померла. Вот тебе и ночной "БАБАХ".Вот это, видимо и есть мистика, которую сложно объяснить. Или же совпадение, но "многоразовое".

Ключевые слова: Новосибирск бабах звук мистика авторская история

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