Побег от старухи

vikki z Просмотров: 191 Комментарии: 3 0 Сегодня, 10:12 by

Эта история произошла с моей подругой. Моя деревенская подруга Алёна и её подруга из города Саша отправились на местную дискотеку. На тот момент им было по 16 лет. На дворе стояло лето, середина июля. В Карелии ночи белые до середины августа, поэтому всегда достаточно светло. Они, естественно, выпили, потанцевали, и к 4 утра, под закрытие местного клуба, собрались идти по домам. За ними прицепился местный парень, но они успешно от него поспешили. Естественно, раздавался смех, разговоры молодёжи, которая так же весело собиралась домой. Девочки отошли за главную дорогу. Уже что-то спокойно обсуждали.Они жили через дом друг от друга. Они подошли уже к колодцу, как услышали невнятную речь позади себя. Повернулись в ожидании увидеть очередного пьяного местного "мачо". Но какого было их удивление, когда увидели, что сзади шёл не парень и не мужик, а шла старуха. Причём они явно узнали в ней бабу Марину. Она жила в деревне одна, держала козу, небольшой огородик. Они пошли дальше, странно, конечно, что бабушка решила в ранний или для кого-то поздний час прогуляться, чего раньше за ней никогда не замечали. Но в жизни бывают разные ситуации. Девочки продолжили беседу. Но невнятная речь стала ещё громче, они снова повернулись по инерции и увидели, как баба Марина за ними бежит. Причём, учитывая, что ей 75 лет было на тот момент, она ходила-то еле-еле, не то что бегала. Подруги от неожиданности замерли. Что это за марафон? Алёна схватила Сашу за руку и они побежали. Алёна говорила, что в тот момент испытала такой страх, что сердце в пятки ушло. Как будто они бежали не от бабки, а от бешенного быка. Они от страха забежали во двор пожилой учительницы и спрятались в туалете на улице её двора.- Зачем мы бежим от бабки? Что она нам сделает?Саша бежала, не понимая, что случилось. Алёна сама толком не могла понять, что происходит, но явно было что-то не то. Не может баба Марина так бегать. Через некоторое время Алёна выглянула из туалета. У забора дома учительницы стояла чёрная собака, и смотрела на них. Алёна вышла из туалета. Не было бабки. За ней Саша. Хорошо, что учительница спала крепким сном, а то бы ей явно не понравилось, что по её огороду бегают девицы. После того, как они вышли за забор, не было никого, даже той самой собаки. Но подругам как-то не особо хотелось расходиться. Решили переночевать у Алёны.Наутро они первым делом рассказали все маме. А мама у Алёны работает на железнодорожной станции. Она видит всех: кто уезжает, кто приезжает. Мама сказала, что бабу Марину положили в больницу, что это точно была не она. Стали вспоминать всех бабушек, которые более-менее активные, но не вспомнили ни одной, чтобы так могли носиться. Мама, конечно, не поверила девочкам, сказала, что им показалось, может, кто-то решил над ними подшутить. Но Алёна с Сашей отчётливо видели старуху.

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