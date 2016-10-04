Прабабушка

BlackSea Просмотров: 1 414 Комментарии: 15 +15 Вчера, 13:48 by

Так случилось, что я застала только двух своих прабабушек. О роли в моей жизни одной из них я и хочу рассказать.Баба Даня (Даниэлла) умерла в глубокой старости, когда мне было 11 лет. Она была очень сложным человеком, это я понимаю уже сейчас, во взрослом возрасте. Соседи её иначе, как "старой ведьмой" не называли. Она, например, подавала в суд на свою дочь, мою бабушку, на алименты - при том, что бабушка её содержала до самой смерти, то есть причин для такого поступка не было. В общем, бабу Даню не очень любила вся родня, да и не только родня, за её скверный характер. Но баба Даня любила меня и выделяла из всех правнуков, поэтому у меня нет о ней негативных воспоминаний.Умирала она в квартире моей бабушки, очень долго, и я, приходя в гости, часто слышала, как она в своей комнате разговаривает с кем-то, видимым только ей. День её смерти я помню очень хорошо: я как раз была у них в гостях, и бабушка сказала мне, что баба Даня зовет меня попрощаться. Как сейчас я помню ужас, меня охвативший - почему-то я категорически не хотела подходить к ней и вообще идти в её комнату. Так она и умерла, не попрощавшись со мной. После этого она довольно часто мне снилась.В 18 лет я вышла замуж первый раз, за ровесника, и однажды свекор позвал нас на домашнюю свадьбу со своей новой молодой женой - к слову, пятой по счету. Мы посидели по-домашнему, из алкоголя было только шампанское, т.е. и я, и муж были трезвыми. Вечером собрались домой.Спускаясь по лестнице обычной пятиэтажки, увидели приоткрытую дверь в одной из квартир на 2-м этаже. Молодые, дурные, любопытные - решили зайти и посмотреть, что там. Обычная однушка в очень запущенном состоянии - какая-то тахта без ножек на полу, сетка с луком рядом с ней, в квартире - никого. В разбитом окне на кухне был виден красный закат, и в этот момент почему-то стало не по себе. Муж, как выяснилось, тоже почувствовал какую-то жуть, и мы поспешили уйти из странной квартиры.Прошел год. Я шла в том районе по своим делам, внезапно ко мне подошла бабулька. Обычная такая бабулька с выцветшими от старости глазами, хоть и бодрая. "Девушка, помогите, там женщина умирает!" - и я пошла с ней, как под гипнозом. Не то чтоб я равнодушна к чужому горю, но в тот момент в мои планы спасение мира не входило. Но я, почему-то, пошла как завороженная. Подошли к той пятиэтажке, в которой живет свекор, зашли в его подъезд, поднялись на второй этаж, и вот тогда я и вспомнила историю годовалой давности про полузаброшенную квартиру.Да, именно в нее мы и зашли. Та же грязь вокруг, та же тахта, а на ней лежит очень худая седая женщина. Из-за длинных седых волос она показалась мне старухой, но сейчас, вспоминая это, я понимаю, что лет 40 ей было, не больше. Все это было как во сне, как будто какая-то пелена перед глазами. Я спросила у бабульки: "Чем я могу ей помочь?", на что она мне сказала пойти на кухню, набрать кружку воды и принести умирающей.Еще раз сделаю акцент - я вообще не гипнабельный человек, я не знаю, почему я в тот момент выполняла эти требования, но я это сделала. Поднесла воду, а седая резко дернулась, схватила меня за запястье и выбила кружку. С тех пор я знаю что такое хватка покойника. Это действительно очень тяжело - освободить запястье от омертвевшей руки. Позже читала на эту тему - считается, что тело умершего коченеет постепенно. Но я-то помню, что это было мгновенно. А, может, и не умерла она вовсе в тот момент - но очень было похоже.В общем, в тот момент, когда я высвободилась от этой хватки, я как будто пришла в себя. Накатила волна жути, и я больше никогда так быстро не бегала, лестничные пролеты за пару-тройку шагов проскакивала.Я не знаю, что это было и зачем это мне встретилось. Но прабабушка после этого мне не снилась ни разу. Может, и правда, попрощалась?..

Ключевые слова: Покойник странный случай наваждение бабушка авторская история

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