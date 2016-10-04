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Истории из жизни

Прабабушка

Так случилось, что я застала только двух своих прабабушек. О роли в моей жизни одной из них я и хочу рассказать.

Баба Даня (Даниэлла) умерла в глубокой старости, когда мне было 11 лет. Она была очень сложным человеком, это я понимаю уже сейчас, во взрослом возрасте. Соседи её иначе, как "старой ведьмой" не называли. Она, например, подавала в суд на свою дочь, мою бабушку, на алименты - при том, что бабушка её содержала до самой смерти, то есть причин для такого поступка не было. В общем, бабу Даню не очень любила вся родня, да и не только родня, за её скверный характер. Но баба Даня любила меня и выделяла из всех правнуков, поэтому у меня нет о ней негативных воспоминаний.

Умирала она в квартире моей бабушки, очень долго, и я, приходя в гости, часто слышала, как она в своей комнате разговаривает с кем-то, видимым только ей. День её смерти я помню очень хорошо: я как раз была у них в гостях, и бабушка сказала мне, что баба Даня зовет меня попрощаться. Как сейчас я помню ужас, меня охвативший - почему-то я категорически не хотела подходить к ней и вообще идти в её комнату. Так она и умерла, не попрощавшись со мной. После этого она довольно часто мне снилась.

В 18 лет я вышла замуж первый раз, за ровесника, и однажды свекор позвал нас на домашнюю свадьбу со своей новой молодой женой - к слову, пятой по счету. Мы посидели по-домашнему, из алкоголя было только шампанское, т.е. и я, и муж были трезвыми. Вечером собрались домой.Спускаясь по лестнице обычной пятиэтажки, увидели приоткрытую дверь в одной из квартир на 2-м этаже. Молодые, дурные, любопытные - решили зайти и посмотреть, что там. Обычная однушка в очень запущенном состоянии - какая-то тахта без ножек на полу, сетка с луком рядом с ней, в квартире - никого. В разбитом окне на кухне был виден красный закат, и в этот момент почему-то стало не по себе. Муж, как выяснилось, тоже почувствовал какую-то жуть, и мы поспешили уйти из странной квартиры.

Прошел год. Я шла в том районе по своим делам, внезапно ко мне подошла бабулька. Обычная такая бабулька с выцветшими от старости глазами, хоть и бодрая. "Девушка, помогите, там женщина умирает!" - и я пошла с ней, как под гипнозом. Не то чтоб я равнодушна к чужому горю, но в тот момент в мои планы спасение мира не входило. Но я, почему-то, пошла как завороженная. Подошли к той пятиэтажке, в которой живет свекор, зашли в его подъезд, поднялись на второй этаж, и вот тогда я и вспомнила историю годовалой давности про полузаброшенную квартиру.

Да, именно в нее мы и зашли. Та же грязь вокруг, та же тахта, а на ней лежит очень худая седая женщина. Из-за длинных седых волос она показалась мне старухой, но сейчас, вспоминая это, я понимаю, что лет 40 ей было, не больше. Все это было как во сне, как будто какая-то пелена перед глазами. Я спросила у бабульки: "Чем я могу ей помочь?", на что она мне сказала пойти на кухню, набрать кружку воды и принести умирающей.

Еще раз сделаю акцент - я вообще не гипнабельный человек, я не знаю, почему я в тот момент выполняла эти требования, но я это сделала. Поднесла воду, а седая резко дернулась, схватила меня за запястье и выбила кружку. С тех пор я знаю что такое хватка покойника. Это действительно очень тяжело - освободить запястье от омертвевшей руки. Позже читала на эту тему - считается, что тело умершего коченеет постепенно. Но я-то помню, что это было мгновенно. А, может, и не умерла она вовсе в тот момент - но очень было похоже.

В общем, в тот момент, когда я высвободилась от этой хватки, я как будто пришла в себя. Накатила волна жути, и я больше никогда так быстро не бегала, лестничные пролеты за пару-тройку шагов проскакивала.
Я не знаю, что это было и зачем это мне встретилось. Но прабабушка после этого мне не снилась ни разу. Может, и правда, попрощалась?..

Вчера, 13:48 by BlackSeaПросмотров: 1 414Комментарии: 15
+15

Ключевые слова: Покойник странный случай наваждение бабушка авторская история

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Комментарии

#1 написал: Nadezhda9
Вчера, 14:18
+2
Группа: Посетители
Репутация: (28|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 406
А не передала ли покойница вам дар свой?
++
Зарегистрирован: 4.10.2016
 
#2 написал: DRUID
Вчера, 14:24
+6
Группа: Комментаторы
Репутация: (275|-1)
Публикаций: 9
Комментариев: 1 327
Бабуля передала Вам ведьмину силу, через умирающую. Теперь Вы Баба Яга.

Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#3 написал: Rene
Вчера, 15:04
0
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 54
На дочь ..в суд ..подать на алименты? Ого, ничего себе, так делают ? не знала. Итересно...

"считается, что тело умершего коченеет постепенно. Но я-то помню, что это было мгновенно. "
Думаю, это резкий спазм мышц в агонии...+
Зарегистрирован: 17.06.2019
#4 написал: Tigger power
Вчера, 15:22
+3
Группа: Модераторы
Репутация: (2338|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 073
Возможно попрощалась так прабабушка ваша, только не пойму для чего им это, когда они уже там. +
О даре автор ни слова не сказал, только о причудах, а чтобы быть названной старой ведьмой, особых магических заслуг не нужно.
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
#5 написал: Mandor
Вчера, 16:29
0
Группа: Посетители
Репутация: (433|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 410
Дар передаётся лично. А сложившаяся ситуация повлияла на автора, и сделала небольшую перезагрузку в голове. Если, конечно это было именно так, как описано ;)
Зарегистрирован: 6.05.2011
 
#6 написал: Мать_Драконов
Вчера, 18:20
+3
Группа: Посетители
Репутация: (216|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 538
Не думаю, что прабабушкина воля попрощаться с Вами и этот случай связаны.
Зарегистрирован: 1.02.2019
 
#7 написал: neststalin
Вчера, 19:28
+1
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 140
да, скорее это всего была судорога при агонии. История страшноватая конечно, особенно представил красный закат в разбитом окне почему то. Плюс.
Зарегистрирован: 18.06.2018
#8 написал: Шерри
Вчера, 19:38
+4
Группа: Посетители
Репутация: (31|0)
Публикаций: 38
Комментариев: 547
Пробабушка ваша никакого отношения к болеющей даме не имеет.
Вас заманили в квартиру, проводя параллельно ритуал.
Когда вы сами, по своей воле подносили воду к больной, добровольно и передали этой даме свое ( что то). Здоровье, молодость, годы своей жизни, что то из этого.
По этому вас и схватила эта женщина за руку.
Конечно, это обман и хитрость, к которой прибегают ведьмы.
Ведь умерла эта дама или нет, вы так и не поняли?
Зарегистрирован: 3.06.2019
  
#9 написал: зелёное яблочко
Вчера, 19:54
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 90
Комментариев: 5 741
Цитата: Rene
дочь ..в суд ..подать на алименты

Вполне. Притом, даже родители, которые вовсе не заботились о своих малых детях.

Цитата: Шерри
Когда вы сами, по своей воле подносили воду к больной, добровольно и передали этой даме свое ( что то). Здоровье, молодость, годы своей жизни, что то из этого.

Ужасно recourse
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#10 написал: Sisi
Вчера, 20:46
+2
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 71
Цитата: Шерри
Пробабушка ваша никакого отношения к болеющей даме не имеет.
Вас заманили в квартиру, проводя параллельно ритуал.
Когда вы сами, по своей воле подносили воду к больной, добровольно и передали этой даме свое ( что то). Здоровье, молодость, годы своей жизни, что то из этого.
По этому вас и схватила эта женщина за руку.
Конечно, это обман и хитрость, к которой прибегают ведьмы.
Ведь умерла эта дама или нет, вы так и не поняли?

Согласна со всем сказанным! И бабка спецом выбрала молоденькую , а сама то не захотела дотрагиваться паразитка!
Зарегистрирован: 1.07.2019
#11 написал: Летяга
Вчера, 20:56
+2
Онлайн
Группа: Заместители Администраторов
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Публикаций: 836
Комментариев: 8 950
Цитата: зелёное яблочко
Вполне. Притом, даже родители, которые вовсе не заботились о своих малых детях.

Особенно доставляет, когда на алименты подаёт папаня, который сам от этих алиментов всю жизнь скрывался.

По рассказу. Я тоже застала одну свою прабабку. Внешне она была похожа на Бабу Ягу в исполнении Милляра, только неулыбчивая совсем. Тоже станичные кумушки ведьмой её считали. Но никакой ведьмой она не была. Характер, правда, был весьма тяжёлый. Крышу не разбирали)

Соглашусь с теми, кто считает истории (про прабабушку и странную тётку) не связанными друг с другом.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                            
#12 написал: ulianojka
Вчера, 20:59
+1
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 48
Эти две истории никак не связаны между собой.
Почему же, та пожилая женщина не смогла сама поднести стакан воды "умирающей",а пошла искать кого то на улицу, кто бы мог это сделать?
Странно всё это, странно!
Зарегистрирован: 24.02.2011
#13 написал: Фиолетовая Дымка
Вчера, 22:09
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (60|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 490
Автор, а вы не приходили больше туда? Может та женщина и не умерла, а была при смерти от какой либо болезни и собирала с каждой молодой женщины,что соглашалась прийти, по чуть чуть здоровья. Вам и другим вроде и не навредило особо, а она свое здоровье поправила.
Соглашусь, что вряд ли это связано с вашей прабабушкой.
Но случай интересный.
+++
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#14 написал: fuchsikk
Вчера, 22:39
+1
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 28
Странная какая то история, умирает незнакомая бабка, посторонний человек с улицы, дать воды попить noknow
Зарегистрирован: 19.01.2020
#15 написал: Levvv
Вчера, 23:21
+1
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Репутация: (7|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 362
- А кто у вас самый старший в семье?
- Пра-пра-пра-пра-прабабушка.
- Так не бывает.
- Бы-бы-бы-бы-бывает.
Зарегистрирован: 5.03.2016
 
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