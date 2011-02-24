Сядь, отдохни! Реальная история замерзающего человека

Летяга Просмотров: 222 Комментарии: 3 +6 Сегодня, 20:19 by

Решил поделиться одним странным событием в моей жизни. У некоторых может возникнуть закономерные сомнения в правдивости этой истории. Это ваше право. Чукча - писатель, то бишь у меня есть некоторый опыт в сочинительстве. Однако, в данном случае, я ничего не придумал. Все это произошло со мной лично.Молодым был - любил ходить пешком. В начале 2000х, с улицы Ломоносова до бульвара Гагарина, через плотину, я дошел пешком, в поисках редкого в то время банкомата. Иркутяне поймут длину маршрута. Почему не через Академический мост? Потому что город плохо знал - не туда свернул. Но история не об этом.Зимой 1996 года я скорефанился с каким-то левым чуваком, который позвал меня бухать на его дачу. Я поехал. Скучно было, да еще и дурак к тому же. Мы уехали на его авто под самый вечер, планируя заночевать на даче. Правда, вечеринки с девчонками не получилось - чувак тупо кинул меня. Наплёл мол, девчонки уехали на последнем автобусе, а компания которая веселилась в домике - просто родственники, которые будут очень недовольны, если я останусь там ночевать, а бензина отвезти меня обратно нету... бла-бла-бла, короче.Дачный поселок незнакомый - заночевать не у кого. Я принял решение идти домой пешком. Чтобы вы понимали, прикреплю карту своего маршрута. 12 км - это только до ближайшей городской улицы, потом до дома еще километров 7. Летом для меня, как для бешеной собаки, такое расстояние не крюк. Все время по дороге и сбиться с пути невозможно.Пока я шел, началась сильная метель. В моей сиротской курточке (именно сиротской, без кавычек. Мне ее выдали в училище, как сироте) было совсем не жарко. Я чувствовал, что замерзаю. По этой дороге только летом проезжают дачники, а зимней ночью никого не бывает. Скукожившись, чтобы сберечь последнее тепло, я пёр по дороге.Там, где на карте красный кружок, меня догнал странный парень. Лица я не видел - темно было. Недалеко был летний пионерский лагерь, который зимой не работал и теоретически он мог выйти оттуда, но все же встретить ночью зимой на дороге попутчика было очень странно. Моей единственной мыслью было добраться до дома, так что я плюнул на него и просто топал по загородной дороге.Через пару километров я почти выбился из сил. Сильный встречный ветер сбивал дыхание, а мороз все крепчал. Снег резал глаза. Мне кажется, я терял сознание прямо на ходу, потому что время от времени я где-то пропадал. Казалось, что мое тело прикручено к шагающим ногам, но это были не мои ноги и управлять ими я был не в состоянии - они просто шли сами по себе.И тут парень позади начал уговаривать меня отдохнуть! Он прямо так и говорил:- Вот бревно хорошее. Садись, отдохнем и дальше пойдем!А через пару шагов:- Смотри, шина валяется. Сядь, отдохни, ты устал!Он был очень настойчив - дергал меня за рукав, шептал почти что на ухо - Отдохни!Этого я испугался так, как не пугался никогда в жизни. Я не был так испуган, даже когда участвовал в драках, где поножовщина, поарматурщина была обычным делом! Раньше я уже видел замерзших на смерть людей - все они сидели так, будто присели ненадолго и вскоре встанут. Видел бомжа, который замерз около дома пионеров - менты поставили его в уголок раздевалки, чтобы разогнуть смерзшееся мясо. Замерзнуть я боялся больше всего на свете. Я знал, что стоит мне присесть - я уже никогда не встану.А парень не унимался:- Пошли вот сюда в лес - там зимовье теплое есть!Я был практически в истерике и кричал на него:- Ты долб***б?! Откуда здесь может быть зимовье?!- А вот пошли туда, я покажу. Там тепло!Я ни в какую не поддавался. Дорога проходила мимо химкомбината и неожиданно этот парень исчез. Вот только что канючил об отдыхе и все - пропал. На дороге его не было. Конечно, он мог перелезть бетонный заводской забор или убежать в заснеженное поле, но зачем ему было бы это делать? Я был настолько замерзший, что единственное ,что у меня было теплое - бедра. Там крутились суставы ног и трение костей хоть немного, но все же грело организм. Ничего не соображая я прошел мимо проходных химкомбината, где меня могли бы обогреть. Глубокой ночью я дошел до дома.Много лет спустя мне пришлось снова идти в мороз. Я искал новую работу и на маршрутку у меня не было денег - шел пешком через город. Примерно на середине пути, я решил зайти в магазин погреться. А так как стоять и тупо мозолить продавцам глаза я не хотел - подошел к прилавку с дисками. Спросил рамдомный пиратский диск с музыкой. Продавщица подала мне диск. На обложке была фигура того чувака, идущего по той самой загородной дороге. Я что-то промямлил и завалился в обморок. Это был единственный случай, за 40 лет жизни, когда я терял сознание. Очнулся в больнице. Меня проверили на наркоту и отпустили.Я до сих пор не знаю, что это было - реальный чувак, которого я бросил замерзать или это смерть уговаривала меня сдаться. В любом случае - никогда не садитесь отдыхать, если вы замерзаете в пути! Вы уже никогда не встанете!Автор - PogodaevK.

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