Про мою дочь и карму

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:56

Мария Сайгина Просмотров: 548 Комментарии: 5 +5 Сегодня, 15:56 by

Хочу поделиться случаем из моей жизни, который в то время поверг меня даже в некоторый страх и тревогу. Мне уже слегка перевалило за 30, а вопрос со вторым ребёночком так и не мог решиться. Хождение по врачам и обследование ничего не дали. Мы оба физически были здоровы, у обоих было по одному ребёнку от первого брака.Помню, как сегодня, это было 18 января 1996 года. Я неожиданно проснулась посреди ночи от какого-то некомфортного ощущения, что за мной наблюдают. Рядом спал муж. Сквозь шторы на меня светила полоска лунного света. Я пролежала так несколько минут и вдруг явно ощутила навязчивую мысль. Это не был голос или шёпот, именно навязчивая мысль. Kак будто кто-то вложил в мой мозг программу-установку.До меня дошло следующее:— В данный момент далеко отсюда умирает человек, карма которого идеально подойдёт для твоего будущего ребёнка.В следующий момент произошло нечто ещё менее вероятное. Я лежала на спине, когда вдруг одеяло на моём животе надулось, показывая «горку». Несколько секунд одеяло было в надутом состоянии, как будто кто-то подшутил и просунул воздушный шарик мeжду моим животом и одеялом. Потом одеяло резко «выдохнуло».Мне стало невыносимо страшно, я разбудила мужа и дрожащим голосом ему всё рассказала. Он долго смеялся, объяснил это тем, что я себя слишком насилую мыслью о ребёнке, перенапрягла себе психику, вот оно и вылилось в дурной сон. Но я же точно знаю, что не спала! В тот момент он меня успокоил и переубедил. Я заснула и старалась об этом больше не вспоминать.Однако зачатие произошло на следующей неделе. Моя дочь родилась 24 октября 1996 года. Это сейчас можно найти уйму информации о всяких кармах и чакрах в интернете, но в то время у меня даже и компьютера не было. Мистикой я не интересовалась, и само слово «карма» ассоциировалось у меня с более простым словом «судьба».Когда Лизе исполнилось два года, мы уехали в Штаты. В первый же год мы поехали в Даллас, штат Техас, в гости к родственникам мужа. Гуляя по городу, случайно увидели вывеску «Гадалка». Не знаю даже почему, но мне захотелось зайти. Никогда раньше я гаданием не увлекалась.Она сказала такую вещь:— У тебя самой очень старая, повторяющаяся карма. У твоей двухлетней дочки тоже не новая карма, происходящая не из родственных карм. Однако у тебя есть единственная сестра далеко отсюда. Вот у неё у oдной в вашем роду карма новая, первичная.У меня в России действительно есть единственная сестра.Потом гадалка ещё что-то говорила, я даже не очень и слушала. Но вот про карму моей дочери… Вдруг перед глазами проплыла та ночь, ещё перед зачатием. Я отчётливо поняла, что это всё-таки был не сон. Получилось, что события той ночи подтвердились словами гадалки. Моей дочери была дана чья-то карма при рождении.Вот наблюдаю я за своей дочерью: внешне она похожа немного на меня и довольно сильно на отца. А вот её вкусы, предпочтения совершенно с нашими не совпадают. Мы с ней по-разному переносим стресс, у неё другие взгляды на жизнь, другие таланты, вкусы. Она не любит русскую еду, не ест то, что я готовлю. Говорит, что слишком сдобрена еда жиром и всякие в ней привкусы приторные. Её больше всего тянет на мексиканскую и итальянскую кухню.Интересно, случайно ли всё в этом мире? Может, у кого-то был подобный опыт в этом вопросе?Автор неизвестен.

Ключевые слова: Карма дочь странность

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