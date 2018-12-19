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Истории из жизни

Про мою дочь и карму

Хочу поделиться случаем из моей жизни, который в то время поверг меня даже в некоторый страх и тревогу. Мне уже слегка перевалило за 30, а вопрос со вторым ребёночком так и не мог решиться. Хождение по врачам и обследование ничего не дали. Мы оба физически были здоровы, у обоих было по одному ребёнку от первого брака.

Помню, как сегодня, это было 18 января 1996 года. Я неожиданно проснулась посреди ночи от какого-то некомфортного ощущения, что за мной наблюдают. Рядом спал муж. Сквозь шторы на меня светила полоска лунного света. Я пролежала так несколько минут и вдруг явно ощутила навязчивую мысль. Это не был голос или шёпот, именно навязчивая мысль. Kак будто кто-то вложил в мой мозг программу-установку.

До меня дошло следующее:
— В данный момент далеко отсюда умирает человек, карма которого идеально подойдёт для твоего будущего ребёнка.

В следующий момент произошло нечто ещё менее вероятное. Я лежала на спине, когда вдруг одеяло на моём животе надулось, показывая «горку». Несколько секунд одеяло было в надутом состоянии, как будто кто-то подшутил и просунул воздушный шарик мeжду моим животом и одеялом. Потом одеяло резко «выдохнуло».

Мне стало невыносимо страшно, я разбудила мужа и дрожащим голосом ему всё рассказала. Он долго смеялся, объяснил это тем, что я себя слишком насилую мыслью о ребёнке, перенапрягла себе психику, вот оно и вылилось в дурной сон. Но я же точно знаю, что не спала! В тот момент он меня успокоил и переубедил. Я заснула и старалась об этом больше не вспоминать.

Однако зачатие произошло на следующей неделе. Моя дочь родилась 24 октября 1996 года. Это сейчас можно найти уйму информации о всяких кармах и чакрах в интернете, но в то время у меня даже и компьютера не было. Мистикой я не интересовалась, и само слово «карма» ассоциировалось у меня с более простым словом «судьба».

Когда Лизе исполнилось два года, мы уехали в Штаты. В первый же год мы поехали в Даллас, штат Техас, в гости к родственникам мужа. Гуляя по городу, случайно увидели вывеску «Гадалка». Не знаю даже почему, но мне захотелось зайти. Никогда раньше я гаданием не увлекалась.

Она сказала такую вещь:
— У тебя самой очень старая, повторяющаяся карма. У твоей двухлетней дочки тоже не новая карма, происходящая не из родственных карм. Однако у тебя есть единственная сестра далеко отсюда. Вот у неё у oдной в вашем роду карма новая, первичная.

У меня в России действительно есть единственная сестра.

Потом гадалка ещё что-то говорила, я даже не очень и слушала. Но вот про карму моей дочери… Вдруг перед глазами проплыла та ночь, ещё перед зачатием. Я отчётливо поняла, что это всё-таки был не сон. Получилось, что события той ночи подтвердились словами гадалки. Моей дочери была дана чья-то карма при рождении.

Вот наблюдаю я за своей дочерью: внешне она похожа немного на меня и довольно сильно на отца. А вот её вкусы, предпочтения совершенно с нашими не совпадают. Мы с ней по-разному переносим стресс, у неё другие взгляды на жизнь, другие таланты, вкусы. Она не любит русскую еду, не ест то, что я готовлю. Говорит, что слишком сдобрена еда жиром и всякие в ней привкусы приторные. Её больше всего тянет на мексиканскую и итальянскую кухню.

Интересно, случайно ли всё в этом мире? Может, у кого-то был подобный опыт в этом вопросе?

Автор неизвестен.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:56
Сегодня, 15:56 by Мария СайгинаПросмотров: 548Комментарии: 5
+5

Ключевые слова: Карма дочь странность

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Комментарии

#1 написал: Nlo
Сегодня, 17:40
+2
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 197
И ведь как только нечисть не измывается над людьми! Иногда очень убедительная ложь, люди даже верить в неё начинают scream
Держите карму шире ;)))
Зарегистрирован: 19.12.2018
#2 написал: Шерри
Сегодня, 19:00
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (21|0)
Публикаций: 33
Комментариев: 365
Рассказ не о чем. Я думала, дочка вспомнит прошлую жизнь или отрывки какие нибудь. Ну и что, что у нее вкусы другие.
Карма, карма, если говорить о переселении души, то у всех есть карма. А какая разница новая она или старая?
Надо было так заморочиться)
И шар в простыне надулся за неделю до зачатия. Типо душа там год сидела и ждала когда ребенок родится, что бы вселиться.
Ни в рай, ни в ад не улетела, а ждала....
А если мысль автора проследить, так душа и карма для нее существуют отдельно...
За историю+
А с кармой я сама запуталась...
Зарегистрирован: 3.06.2019
  
#3 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 19:43
0
Группа: Посетители
Репутация: (24|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 481
Цитата: Nlo
И ведь как только нечисть не измывается над людьми! Иногда очень убедительная ложь, люди даже верить в неё начинают scream
Держите карму шире ;)))

smeh

Цитата: Шерри
Рассказ не о чем. Я думала, дочка вспомнит прошлую жизнь или отрывки какие нибудь. Ну и что, что у нее вкусы другие.
Карма, карма, если говорить о переселении души, то у всех есть карма. А какая разница новая она или старая?
Надо было так заморочиться)
И шар в простыне надулся за неделю до зачатия. Типо душа там год сидела и ждала когда ребенок родится, что бы вселиться.
Ни в рай, ни в ад не улетела, а ждала....
А если мысль автора проследить, так душа и карма для нее существуют отдельно...
За историю+
А с кармой я сама запуталась...

Я тоже)))) Нашла рассказ этот и разместила, думала знающие что-нибудь пояснят.
Зарегистрирован: 22.05.2017
 
#4 написал: Olga-Viculia
Сегодня, 20:00
0
Группа: Посетители
Репутация: (10|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 397
Все люди разные и вкусы у них тоже.Племяш не ест то,что готовит сестра,не любит русскую кухню,а предпочитает средиземноморскую.Тщательно следит за питанием,хотя его этому никто не учил.Гонял их с курением.Алкоголь, любой ,вообще считает напитком быдла.Однажды принесла сестре бутылку пива 0.5л,захотелось ей с копченым сыром,так прятали,чтобы он не видел,а иначе -скандал.
Зарегистрирован: 22.03.2013
 
#5 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 22:07
0
Группа: Посетители
Репутация: (24|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 481
Цитата: Olga-Viculia
Все люди разные и вкусы у них тоже.Племяш не ест то,что готовит сестра,не любит русскую кухню,а предпочитает средиземноморскую.Тщательно следит за питанием,хотя его этому никто не учил.Гонял их с курением.Алкоголь, любой ,вообще считает напитком быдла.Однажды принесла сестре бутылку пива 0.5л,захотелось ей с копченым сыром,так прятали,чтобы он не видел,а иначе -скандал.

О как мне это знакомо. Сыну 20, правильный до тошноты. hang1. Ваш племянник, это мой сын. Питание: сладкое вредно, жареное вредно. Если в городе какое-то ЧП передоз, самоубийство. У него один ответ :естественный отбор. На наличие ВП у меня, верещит, что это отвратительно. Про остальных аналогично. Вот в кого он такой? Видимо при рождении подцепил карму б/у 401. Обожаю его.
Зарегистрирован: 22.05.2017
 
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