Он погиб, чтобы мы жили

Сделано_в_СССР Просмотров: 1 016 Комментарии: 10 +15 Вчера, 14:35 by

Это было за месяц до празднования праздника Победы 9 мая. Моя сестра попросила меня прислать фото моих дедушек и моего родного дяди, погибших в годы войны, чтобы сделать фото всех героев и пронести их по Красной площади в Москве в бессмертном полку. Я отправила фото. На фото времен войны, где был изображен дядя Коля, было еще два парня в военной форме. Сестра начала уточнять, где наш дядя на этом фото? Точно никто не мог определить, так как его мать давно умерла и все, кто его знал, тоже уже к тому времени умерли. Предположили, что один из них - это наш дядя и сделали портрет.А ночью ей снится сон. Что он её отчитывает за то, что мы не побеспокоились узнать, где он на фото, у всех, кто его знал до войны, и кто его помнил живым. Мы знали о нем по рассказам его мамы, то что он погиб в Польше, в 1945 году, под Познанью, что ему в ту пору было 24 года, сестра нашла в военном архиве, что он служил в разведке, что награжден медалью за отвагу. Сестра очень близко к сердцу приняла это. И все сокрушалась.— Как же так ! Ведь это фото с тремя юношами в военной форме все время висело у бабушки в доме, в рамке. Она указывала на фото и рассказывала всем внукам о своем погибшем сыне, несмотря на похоронку она все ждала его с войны и надеялась на чудо. Но где именно Коля на фото - никто не уточнял.Я не знала, как помочь в этом безнадежном деле. Но надо было что-то делать. Я сделала ксерокопию фото и обратилась к ясновидящей с просьбой помочь.Она долго всматривалась в фото. Перед ней были три парня. Один сидел на стуле, два стояли по бокам. Ясновидящая сказала, что тот, что сидит на стуле, это не он. Тот, что стоит слева - он вернулся с войны, раненый, она видит его идущего и опирающегося на палочку. А тот что стоит справа — это Коля. Что похоронен на чужбине, не в России. Между городом и деревней. Что выстрел был в спину и прошел через сердце. Сказала, что любил, когда играет гармошка и девчонки песни поют, что встречался с девушкой до войны, звали ее Нина, косы у нее были красивые. После войны вышла замуж и родила двух детей. (Да, мы навели справки была такая девушка его года рождения, но точно никто не знал, встречался ли он с ней.)Ясновидящая говорила, что он передает, что ни о чем не жалеет, только о том пожалел, что должны были его наградить орденом Красной Звезды, но был убит, а если бы остался жить, то такую бы жизнь прожил активную! Просил:— Не поминайте меня водкой, ее давали перед боем, чтобы не было страшно, поминайте меня вином и шоколадом со звездой.Могилы нет его на родине, так поминайте около мамы или около дяди, который вернулся с войны, а потом умер от ранений. Еще ясновидящая передала, что очень любил он сидеть напротив дома в цветущих вишнях и смотреть на дом, что хочется ему маминых кручеников .Ясновидящая не могла знать, но я-то знала, что не задолго до войны дедушка сам построил новый дом, перед домом росли вишни. Я знаю и помню, потому что жила в этом доме в детстве, и бабушка пекла нам часто эти самые крученики, они были круглые, в виде розочек. Как передала ясновидящая, он говорил:— Я еще вернусь!Потом она сказала, он посмотрел в мою сторону и спросил:- А почему она одна? Это не правильно, она не должна быть одна, она не будет одна.Да я жила одна, к тому времени я была в разводе, а взрослые дети жили в городе.Вот так удалось приоткрыть дверцу прошлого. Каждый раз теперь мы поминаем своего героя шоколадом со звездочкой на могиле его матери. Лег в чужую землю, заслонив нас от войны. Погиб, чтобы мы жили.Автор - mistika.

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