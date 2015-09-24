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Истории из жизни

Он погиб, чтобы мы жили

Он погиб, чтобы мы жили


Это было за месяц до празднования праздника Победы 9 мая. Моя сестра попросила меня прислать фото моих дедушек и моего родного дяди, погибших в годы войны, чтобы сделать фото всех героев и пронести их по Красной площади в Москве в бессмертном полку. Я отправила фото. На фото времен войны, где был изображен дядя Коля, было еще два парня в военной форме. Сестра начала уточнять, где наш дядя на этом фото? Точно никто не мог определить, так как его мать давно умерла и все, кто его знал, тоже уже к тому времени умерли. Предположили, что один из них - это наш дядя и сделали портрет.

А ночью ей снится сон. Что он её отчитывает за то, что мы не побеспокоились узнать, где он на фото, у всех, кто его знал до войны, и кто его помнил живым. Мы знали о нем по рассказам его мамы, то что он погиб в Польше, в 1945 году, под Познанью, что ему в ту пору было 24 года, сестра нашла в военном архиве, что он служил в разведке, что награжден медалью за отвагу. Сестра очень близко к сердцу приняла это. И все сокрушалась.

— Как же так ! Ведь это фото с тремя юношами в военной форме все время висело у бабушки в доме, в рамке. Она указывала на фото и рассказывала всем внукам о своем погибшем сыне, несмотря на похоронку она все ждала его с войны и надеялась на чудо. Но где именно Коля на фото - никто не уточнял.

Я не знала, как помочь в этом безнадежном деле. Но надо было что-то делать. Я сделала ксерокопию фото и обратилась к ясновидящей с просьбой помочь.

Она долго всматривалась в фото. Перед ней были три парня. Один сидел на стуле, два стояли по бокам. Ясновидящая сказала, что тот, что сидит на стуле, это не он. Тот, что стоит слева - он вернулся с войны, раненый, она видит его идущего и опирающегося на палочку. А тот что стоит справа — это Коля. Что похоронен на чужбине, не в России. Между городом и деревней. Что выстрел был в спину и прошел через сердце. Сказала, что любил, когда играет гармошка и девчонки песни поют, что встречался с девушкой до войны, звали ее Нина, косы у нее были красивые. После войны вышла замуж и родила двух детей. (Да, мы навели справки была такая девушка его года рождения, но точно никто не знал, встречался ли он с ней.)

Ясновидящая говорила, что он передает, что ни о чем не жалеет, только о том пожалел, что должны были его наградить орденом Красной Звезды, но был убит, а если бы остался жить, то такую бы жизнь прожил активную! Просил:

— Не поминайте меня водкой, ее давали перед боем, чтобы не было страшно, поминайте меня вином и шоколадом со звездой.

Могилы нет его на родине, так поминайте около мамы или около дяди, который вернулся с войны, а потом умер от ранений. Еще ясновидящая передала, что очень любил он сидеть напротив дома в цветущих вишнях и смотреть на дом, что хочется ему маминых кручеников .

Ясновидящая не могла знать, но я-то знала, что не задолго до войны дедушка сам построил новый дом, перед домом росли вишни. Я знаю и помню, потому что жила в этом доме в детстве, и бабушка пекла нам часто эти самые крученики, они были круглые, в виде розочек. Как передала ясновидящая, он говорил:

— Я еще вернусь!

Потом она сказала, он посмотрел в мою сторону и спросил:

- А почему она одна? Это не правильно, она не должна быть одна, она не будет одна.

Да я жила одна, к тому времени я была в разводе, а взрослые дети жили в городе.

Вот так удалось приоткрыть дверцу прошлого. Каждый раз теперь мы поминаем своего героя шоколадом со звездочкой на могиле его матери. Лег в чужую землю, заслонив нас от войны. Погиб, чтобы мы жили.


Автор - mistika.
Источник.

Вчера, 14:35 by Сделано_в_СССРПросмотров: 1 016Комментарии: 10
+15

Ключевые слова: Фото война ясновидящая смерть могила матери память шоколад

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Комментарии

#1 написал: Минди
Вчера, 14:55
+1
Группа: Посетители
Репутация: (180|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 1 129
Какая трогательная история. Много лет уже прошло после войны, а боль в сердцах людей до сих пор осталась. +++
Зарегистрирован: 24.09.2015
   
#2 написал: Luminary
Вчера, 15:08
+3
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 11
Комментариев: 1 072
"снитЬся сон"... может снится?
Если это был экстрасенс, почему не попытался получить премию Рэнди, вроде за много лет нито так и не получил, и ее уже вроде отменили...
Зарегистрирован: 20.01.2014
   
#3 написал: Фиолетовая Дымка
Вчера, 16:51
+6
Группа: Комментаторы
Репутация: (58|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 487
Цитата: Luminary
"снитЬся сон"... может снится?
Если это был экстрасенс, почему не попытался получить премию Рэнди, вроде за много лет нито так и не получил, и ее уже вроде отменили...

Потому что про дедушку из девушек толком никто ничего не знал и можно наплести все что угодно. Они и поверят. "Экстрасенс" просто про фото могла придумать, а про Нину, крученики и вишню - попасть пальцем в небо. У моей бабушки как минимум 2 подруги Нины были- это имя было распространено в то время.Частные дома с вишней - эка невидаль. Плодовые сады всегда были при частных домах. Ну а крученики - это вообще украинское национальное блюдо, которое наверняка в то время многие семьи готовили.
Но главное, что у девушек создалась иллюзия того, что они что то узнали о своем дедушке.
За нее +++ истории.
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#4 написал: Jako tako
Вчера, 17:01
+3
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 93
Может это не экстрасенс, а именно медиум, если с мертвыми общается.
Я люблю истории про души солдатов. У самой с этим жизнь связана. Очень мне жаль всех их, погибших раньше времени. Поэтому плюсую конечно.
По поводу именно экстрасенсов. У меня неоднозначное отношение. Я знаю, есть люди со способностями. А есть овно, которое только деньги зарабатывает на других. Четко помню момент, когда моя мама к экстрасенсу (благодаря сарафанному радио) пошла узнавать о своём будущем и будущем моей тёти (своей сестры). Тогда ещё не было популярной передачи. Ажиотаж начался через несколько лет. Сходила, рассказывает тете. Я сижу вместе с ними. Якобы мужа тетя переживёт, детей тетя переживёт.. помню слова как сейчас. Не сказала ничего про будущую автокатастрофу, про болезнь, которая в итоге тетю и убила. Экстрасенс. Но деньги конечно взяла. Как выяснилось, и сарафанное радио может сбоить...
Зарегистрирован: 14.09.2019
#5 написал: Sisi
Вчера, 18:43
+2
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 65
Ай молодец, наплела так наплела! Жалеет что не получил звезду facepalm
Зарегистрирован: 1.07.2019
#6 написал: Luminary
Вчера, 18:50
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 11
Комментариев: 1 072
Цитата: Фиолетовая Дымка
Цитата: Luminary
"снитЬся сон"... может снится?
Если это был экстрасенс, почему не попытался получить премию Рэнди, вроде за много лет нито так и не получил, и ее уже вроде отменили...

Потому что про дедушку из девушек толком никто ничего не знал и можно наплести все что угодно. Они и поверят. "Экстрасенс" просто про фото могла придумать, а про Нину, крученики и вишню - попасть пальцем в небо. У моей бабушки как минимум 2 подруги Нины были- это имя было распространено в то время.Частные дома с вишней - эка невидаль. Плодовые сады всегда были при частных домах. Ну а крученики - это вообще украинское национальное блюдо, которое наверняка в то время многие семьи готовили.
Но главное, что у девушек создалась иллюзия того, что они что то узнали о своем дедушке.
За нее +++ истории.

Согласна, потому что не верю в экстрасенсов.

Цитата: Jako tako
Может это не экстрасенс, а именно медиум, если с мертвыми общается.
Я люблю истории про души солдатов. У самой с этим жизнь связана. Очень мне жаль всех их, погибших раньше времени. Поэтому плюсую конечно.
По поводу именно экстрасенсов. У меня неоднозначное отношение. Я знаю, есть люди со способностями. А есть овно, которое только деньги зарабатывает на других. Четко помню момент, когда моя мама к экстрасенсу (благодаря сарафанному радио) пошла узнавать о своём будущем и будущем моей тёти (своей сестры). Тогда ещё не было популярной передачи. Ажиотаж начался через несколько лет. Сходила, рассказывает тете. Я сижу вместе с ними. Якобы мужа тетя переживёт, детей тетя переживёт.. помню слова как сейчас. Не сказала ничего про будущую автокатастрофу, про болезнь, которая в итоге тетю и убила. Экстрасенс. Но деньги конечно взяла. Как выяснилось, и сарафанное радио может сбоить...

Хорошо, что вышел фильм разоблачение "идущие к черту".
Зарегистрирован: 20.01.2014
   
#7 написал: Мать_Драконов
Вчера, 21:08
+3
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (216|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 526
Вот всю историю эта экстрасенсиха испортила! Такая шикарная бы получилась без неё. Я подумала что гг стала своими силами что-то узнавать. Ан нет! Пошла лёгким (или даже сомнительным) путем. Лучше бы тогда уж всех троих бойцов на фотке пронесли в бессмертном полку!
Зарегистрирован: 1.02.2019
 
#8 написал: Mandor
Вчера, 21:21
+2
Группа: Посетители
Репутация: (433|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 406
История сама по себе неплохая, вполне даже приятная к прочтению. Затронута тема, которая коснулась каждого на территории бывшего союза.
По поводу экстрасенса и его выводов, ну вот что то уж совсем из разряда сказок. Особенно про шоколад со звездой, и сожаление по поводу ордена.
Так что стори норм, но вот сие событие не имеет место быть.
Зарегистрирован: 6.05.2011
 
#9 написал: Астап
Вчера, 22:49
0
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Комментариев: 1
Грустная история, но жизненная....
Зарегистрирован: 28.01.2020
#10 написал: Jako tako
Вчера, 23:39
0
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Публикаций: 2
Комментариев: 93
Цитата: Luminary

Хорошо, что вышел фильм разоблачение "идущие к черту".

К сожалению, есть ещё масса людей, которые не видели его и не знают. А потому помогают передаче делать рейтинги, а значит продолжать снимать эту муть.
Зарегистрирован: 14.09.2019
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