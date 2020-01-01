История о нашем бабайке

Сделано_в_СССР Просмотров: 218 Комментарии: 0 +4 Сегодня, 19:16 by

Мы (мама, папа, я) очень долго строили дачу - 15 лет с момента закладки фундамента, то денег не хватало, то времени, и вот, чуть больше 7 лет назад мы выстроили два этажа, наружный душ и туалет-яму, беседку с мангалом. Завезли старую мебель, несколько моих детских игрушек, которые мне когда-то было жалко отдавать родственникам с детьми помладше. Была и новая мебель: две простеньких небольших кроватки напротив друг друга на втором этаже. В общем, постарались родители на славу, сделали место для приятного отдыха, с кирпичным мангалом, беседкой, летней кухней, садиком, без всяких огородов, только фрукты, малину и зелень выращивали, которую практически сразу с грядки и ели.В общем, начали мы на дачу каждые выходные ездить, тестить, так сказать. Странности начались уже со второго приезда. Мы приехали, а потолок весь в крови, будто специально измазанный, а на полу, прямо посередине комнаты лежит мертвая птичка. Оказалось - стриж бился в потолок, пока не убился. Ну, всякое бывает, подумали мы, пожалели беднягу, закопали, не совсем только понятно было, как он внутрь проник, весь дом облазили, так толком ничего и не придумали. Нет, папа, конечно, какую-то гипотезу по этому поводу выдвинул, но она какая-то слабая была, сейчас и не вспомню. Через три недели история повторилась, только на этот раз с трясогузкой и, забегая наперед, скажу, что каждый месяц, иногда раз в два, в летний и весенне-осенний период мы находим мертвую птичку на полу в гостиной (при этом гостиная на первом этаже) и каждый раз мы отмываем потолок от птичьей крови. Ну, разве что сейчас пореже.И в этот же первый год произошла "первая встреча" с нашим странным резидентом.Мы с отцом смотрели на первом этаже какой-то фильм, мама спала на втором на одной из новых кроваток. Вдруг мы слышим сперва мычание, а потом какой-то приглушенный крик и странные звуки сверху, как будто кто-то борется. Папа сразу срывается по лестнице вверх, к маме.Что рассказывала мама: просыпается она оттого, что на кровать кто-то садится и медленно стягивает одеяло, приоткрывает глаза, смотрит - папа, по крайней мере, в темноте его силуэт. Она у него спрашивает, что случилось, а он к ней подвигается, наклоняется и начинает душить. Лицо папино, мама это точно видела, хоть и темно было, но какое-то странное, «не родное», с ее слов. В общем, попыталась закричать, не получается, начала ногами и руками это что-то с себя спихивать, но конечности как парализованные и слабые. Думаю, во снах такое чувство у многих бывало, когда бежишь, а ноги еле передвигаются. Как только папа свет включил, все пропало. Так и не поняла она - приснилось ей это все, или нет, но, когда папа свет включил, глаза у нее уже открыты были. Сразу говорю, что на шее следов никаких не было, на кровати, полу и прочих предметах - тоже.После этого случая мама со свечечкой походила, иконки повесила, водой святой по углам побрызгала. Через неделю потерялась у нее книга, все излазила, а найти не смогла, потом косметика ее же пропадать начала, ручки, карандаши, которыми она кроссворды решала. Отвернулась, повернулась – нет. Вещи иногда находились в неожиданных местах (под деревом в саду, или между оконных рам, например), иногда - нет. Мать, кстати, очень пунктуальная и у нее в квартире обычно все по полочкам, так что для нее это тоже была «странность».Прошел год. Родители уже ездили со своими друзьями отдыхать с ночевкой на дачу, а я все лето училась/сдавала экзамены/поступала в университет, как-то было не до веселья. Птички на полу так и появлялись время от времени, родители внимания уже не обращали сильно. Один раз позвонила мама, сказала, что приехали, а шкафы все открыты, игрушки и иконка валяются на полу. Тогда тоже все свели к какому-нибудь локальному землетрясению, или толчку, или еще чему-нибудь рациональному.И в этот же год произошла вторая встреча с этим барабашкой. Приехали к родителям друзья, как положено на шашлык: с гитарой, со спиртным на ночевку две пары и парочка незамужних маминых подруг. Как принято в компаниях, кто-то идет спать раньше, кто-то сидит еще около костра, общается. Одна из подруг, в довольно нетрезвом состоянии пошла спать, а поселили ее аккурат на той кроватке, где в прошлом году что-то маму душило. Через минут десять находящиеся в беседке услышали громкий писк и топот по лестнице, а потом и увидели перепуганную, босую подругу - глаза горят, кричит, мол, полтергейст там. В принципе, можно было бы скинуть на белочку, но история ее очень напомнила прошлогодний сценарий. Зашла она, переоделась, выключила свет и полезла под одеяло, только устроилась, вдруг видит - один из гостей около окна стоит, силуэт темный такой, но знакомый вполне угадывается. Все бы ничего, ну зашел и зашел, только окно напротив входа в комнату, а кровать, на которой гостья расположилась, как раз около дверного проема, и пройти знакомый мимо незамеченным никак не мог. Она так тихонько его имя называет, а сама понимает, что не знакомый это ее. В общем, только он к ней шаг сделал, она тут же вскочила и в дверь, на улицу. Говорит, мамину историю вспомнила, протрезвела моментально. Сходили, проверили, вдруг и правда вор забрался – ничего. Ну в этот раз мужики сказали, что она под впечатлением от маминых рассказов и алкоголем немножко поглючила, что просто тень от деревьев так с ней пошутила. Спала тогда подруга в гостиной, на раскладушке, наотрез отказалась на проклятую кровать ложиться и на второй этаж вообще подниматься. Кстати, на этой кровати всю ночь вполне спокойно проспал тот самый друг, который ей померещился.Пошел третий год достроенной дачи, я поступила в универ, и теперь пришла и моя очередь своих друзей на дачу приглашать. Приехала нас, значит, небольшая компания, рыл 15, кто парами, кто сам, на выходные шашлык покушать. Гуляем, отдыхаем, как обычно, в карты играем, танцуем/поем, мешаем спать соседям. Ничего страшнее сигарет и пива с вином мы не употребляли, скажу сразу. И вдруг кто-то из нас говорит, что на втором этаже в окне кого-то увидел. Ну, посмеялись, забыли, даже проверять никто не пошел, так как никого там быть не может, свои все тут, в беседке, а вход в дом прямо перед нами на виду. Через некоторое время мы обнаруживаем, что свет горит на втором этаже. Окно светится, кто-то точно забыл свет выключить, вот только никто не признался, кто наверх поднимался. Я пошла выключать свет, а, поскольку я была в курсе существования бабайки, я взяла с собой подругу (типа так безопасно, ага). Мы поднялись, осмотрелись, ничего странного, выключили свет, пошли отдыхать дальше. Через некоторое время, когда все начали расходиться спать, мы нашли сброшенные на пол игрушки. Ну, мы все нетрезвые, для нас и это приключение, спать нам перехотелось и сели мы, значит, около лестницы, на втором этаже, с кальяном страшилки друг другу рассказывать, в том числе и я про дачу эту. Не все сели, некоторые отсыпаться пошли, в том числе и счастливица, которой выпало на проклятой кровати спать. И, как уже можно было догадаться, через полчаса выходит из соседней комнаты бледная Н. и сообщает нам, что в этом доме творится чертовщина. Сразу оговорюсь, что Н. эта любительница всякой мистики (а историю про дачу она знала), поэтому правда-неправда, может сама сыграла, подслушала, что я про дачу через стенку рассказывала, я не знаю, говорила она тогда вполне искренне. В общем, приснилось/показалось ей, что в комнату заходит ее подруга К. (которая в тот момент с нами сидела), подходит к кровати и, традиционно, не изменяя своим барабашским привычкам, начинает Н. душить. Н. резко дергается, садится на кровати – все пропадает, мы за стенкой смеемся, в комнате пусто. Она спокойно встала и вышла к нам и рассказала все, что с ней вот только что случилось. Честно говоря, вот пишу сейчас это по воспоминаниям и мурашки по коже, а я, как назло, еще и одна дома сейчас и даже человек-сосед притих.Но это еще не все. В следующие два года еще раз пять душили (придушивали, я бы сказала) гостей нашей дачи, пару раз не на кровати, а на диване, который на первом этаже стоял, под злополучной кроватью. Сценарий один и тот же – жертва в полудреме, в комнату заходит друг, который тоже сейчас на этой даче, подходит к кровати и, если успевает, начинает человека душить. Прогонялся бабайка включением света, или резким шумом, один раз мы проснулись от отборного мата на моего же папу - друг родителей так его решил прогнать, кстати, тот еще скептик. Несколько раз просыпались от стуков и звука, как будто наверху кто-то двигает мебель – ходили проверять, ничего там не двигалось, а труб в доме нет, все удобства – на улице, игрушки продолжали падать, птички кончать жизнь самоубийством, ломая шеи об потолок в гостиной.Из знаменательного:Иногда из проема в дом веяло холодом, там практически всегда было темно, хотя в коридоре находилось большое окно. Пару раз вместо птичек посередине зала лежали мышки. Нашлась пару лет назад мамина книга, на втором этаже за тахтой, рядом с комнатой, где проклятая кровать – исписанная до прорванных страниц каракулями, писали видимо спертыми ручками, тремя чернилами. Один раз, ради эксперимента (а что бы нет – примерно такой мотив), втиснулись мы с моим, на тот момент, парнем переночевать на этой злополучной кроватке. Ночью я проснулась от удушья, только мертвой хваткой изгибом локтя меня душил мой двухметровый парень. Я прикрикнула, он проснулся – отпустил тут же. Вообще странно, за шесть лет он меня так больше случайно никогда не душил.Один друг, который ночевал на проклятой кровати, сказал, что его никто не душил, никого он не видел, но отлично чувствовал, что кто-то пытается стащить его за ногу, а потом теребил матрас и стучал по деревянной ножке. На ноге, кстати, синяки у него остались. Сперва говорит, немного при*уел, а потом как крикнет: «Пошел вон!» - и все прекратилось. Насколько мы поняли на тот момент, барабашка наш был довольно обидчивым и на грубость в свой адрес реагировал побегом.Как решили проблему (если она вообще была, так как все по отдельности вполне можно объяснить): мои слегка придурковатые друзья, когда им бабайка поднадоел, сказали, что во всем виновата самая стрёмная моя детская кукла Грустная Мэри и повесили ее в беседке за шею. Я в этом инквизиторском действии не участвовала, потом просто сняла ее и спрятала.Как утверждали друзья – «это исчадие ада мне в душу смотрит», «она точно что-то задумала нехорошее», «кажется, она меня ненавидит». Подумав, почитав кое-чего, я решила куклу с дачи вывезти, а позже и перевезла ее с собой в другой город, где отдала местной «целительнице». Куклу мне целительница, кстати, вернула: причесанную, в новом сшитом платьице, даже тапочки ей смастерила. И да, как бы я не спорила с друзьями, что с моей Мэри все хорошо, это они просто наркоманы, кукла стала другой после рук целительницы. Не скажу, что теперь это ангелочек прям, но что-то это кукла утратила, взгляд у нее стал не такой, даже застывшее в рыдающей гримасе детское личико кажется не таким грустным.Послесловие: вот уже два года, как ничего странного на нашей даче не происходит. Почти. Раньше, когда грабили чужие дачи, нашу удачно «проносило», хотя вынести всегда было чего, а замки у нас не ахти какие крепкие. В этом году ее обокрали, а в гостиной и на втором этаже курили, пили, в общем, хорошо погуляли. Ну и птичек мы все еще иногда находим, так что, может, та папина гипотеза и верна. В качестве пруфа выкладывать родительскую дачу я не рискну, а вот фотку этой самой несчастной куклы - пожалуйста.Автор - Mercymela.

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