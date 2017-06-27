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Истории из жизни

Случай на кладбище

Случай на кладбище

Не уважаю людей, которые выдумывают страшилки или пересказывают чужие истории, придумывая в них новые подробности. Я к таким точно не отношусь. Хочу поделиться реальной историей из моей жизни.

Года 4 назад, летним июльским вечером я пошла купаться со своим тогдашним мужчиной на старую плотину, ближайшая дорога до которой от моего дома проходила через кладбище. Так вот, солнце уже заходило; мы с Максом брели в гору по дороге, которая шла вдоль кладбища, и болтали обо всем и ни о чем.

Этой дорогой ходят все, и обычно попадаются прохожие, но в этот раз было безлюдно, тихо. И тут впереди, метрах в 200-300 у края дороги, у самой крайней могилы мы увидели человека…

Как сейчас помню – сидит возле свежей могилы парень в черной ветровке и черных спортивных штанах, сидит на корточках и голову опустил. Мы еще подумали: горе у человека – близкий, видать, умер. И тут парень поднял голову – мы это четко видели. Он уставился на нас. Нам стало жутковато, и мы остановились и решили покурить, подождать – может, он уйдет. Покурили, нервно поржали и, не дождавшись его ухода, расхрабрились и пошли ему навстречу. Как-никак, было душно, и нам хотелось поскорей искупаться.

Каково же было наше изумление, когда по мере приближения к свежей могиле мы обнаружили… большой траурный венок. То есть мы его приняли за человека! Сразу хочу сказать – мы не пили! Но видели одно и то же. Как он смотрел! Было жутко.

В жаркий вечер у меня мурашки по коже пробежали. А вблизи это оказалось не лицо человека, а цветок. Мы молча осмотрели могилу. Судя по фотографии, которая стояла под венком, там была похоронена женщина лет 50. Мы спешно пошли своей дорогой и уже через 10 минут, купаясь в прохладной воде, забыли о неприятном недоразумении. Назад мы возвращались минут через 40.

Смеркалось, солнце село, но было еще светло. Шли той же дорогой. Молча и быстро прошли мы странное место и, тихо хихикнув, направились в сторону города. И тут я не выдержала и оглянулась.

Оглянулась и обомлела! Парень сидел и смотрел нам вслед. Я дернула Макса за руку, он тоже оглянулся, и мы, ни слова друг другу не говоря, понеслись прочь с кладбища галопом.

Автор - Gell@ 666.
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Сегодня, 06:38 by Сделано_в_СССРПросмотров: 22Комментарии: 1
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Ключевые слова: История кладбище свежая могила парень траурный венок бегство

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#1 написал: ПИК НИК
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