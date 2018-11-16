Из жизни моего деда (Часть 2)

Falxifer Просмотров: 751 Комментарии: 12 +20 Вчера, 16:59 by

Это произошло летом 1966, за несколько месяцев до рождения моего отца. Дед в то время работал водителем на ферме. Как-то раз довелось ему возить с элеватора корм для животных. В тот день он сделал ходок десять, оставалась последняя, но как назло сломалась машина. Пока нашли другую, пока перегрузили всё – на дворе стемнело. Деду предлагали продолжить утром, но он упёрся и решил закончить работу сегодня. Выехал он с элеватора часов в одиннадцать.Дорога до фермы занимала минут сорок и частично пролегала через лес. Где-то на середине пути деду захотелось по нужде, и он остановился. Вдруг сквозь рёв мотора он услышал странные звуки, похожие на плач или стон. Сперва дед подумал, что это что-то с машиной, но когда он заглушил мотор, звук не исчез. Теперь дед отчётливо слышал жалобный плач, то ли женский, то ли детский, причём плакали где-то совсем рядом. Дед постоял несколько минут, прислушиваясь, и догадался, что плачет сова. Он знал, какие звуки способны издавать эти птицы.Вернувшись в машину, дед завёл мотор и поехал дальше. Но метров через сто он понял, что едет куда-то не туда. Вместо широкой, хорошо укатанной лесной дороги, по которой постоянно ездят машины, он оказался на какой-то узкой дорожке с двумя едва заметными колеями. Дед вновь остановился, вышел из машины и попытался в свете фар рассмотреть хоть какой-то ориентир, чтобы понять, где он находится. По дороге на ферму он ездил тысячу раз прежде, никаких поворотов там нет и быть не могло. Постояв несколько минут, дед почувствовал, как на него накатывает сильнейшая волна страха и отчаяния. Он утверждает, что ничего подобного не чувствовал ни до, ни после. В голове появились мысли о детях, что он может их больше не увидеть, что беременная жена без него пропадёт и тому подобное. Как-то взяв себя в руки, дед принял решение сдавать назад – развернуться гружёная доверху машина там просто не смогла бы. С трудом проехав задним ходом те же метров сто, дед внезапно увидел столбик со стрелкой – указатель к лесничеству, и сразу понял, где находится. Это место было на той же самой дороге к ферме, только далеко впереди. Дед уверяет, что по нужде он останавливался гораздо раньше и попросту не мог так быстро преодолеть расстояние в несколько километров.Позже дед не раз пытался отыскать тот поворот и узкую лесную дорогу, но всё безуспешно. Так он до сих пор и не знает, куда заехал той ночью.Произошла тоже в 60-х. Дед частенько возвращался с работы поздней ночью, когда вся семья уже спала. В те времена уличного освещения не было, поэтому дед шёл по улице в кромешной темноте. Ещё издали он заметил, что возле их двора горит какой-то огонёк. Осторожно ступая в тени под самым забором, дед подкрался ближе и увидел, что прямо перед калиткой на земле стоит зажжённая свечка, а рядом сидит какая-то женщина и что-то бормочет. Дед узнал её – это была дочь бабы Марфы, звали её Катериной. Она жила вместе с матерью в старой хате под самим лесом. С моим дедом они раньше никогда не пересекались и никаких дел не имели, но по селу ходили слухи, что старуха многое знает и умеет.Дед у нас всегда был скор на расправу, поэтому не стал таиться, а подскочил к Катерине, сшиб ногой свечку и заорал на женщину матом: «Что это ты тут делаешь? А ну иди к такой-то матери!»Та вскочила на ноги, вся белая-белая. Но, по словам деда, в глазах у женщины была такая злоба, что ему стало не по себе. Катерина стала орать и сыпать проклятиями, а потом вдруг захрипела, закашлялась и её прямо начало выворачивать наизнанку. От такого поворота дед опешил, а потом, испугавшись, что Катерина сейчас умрёт у него под калиткой, побежал в дом и разбудил своего отца. Уже вместе они вернулись на улицу, а от Катерины и след простыл. Позже дедова мать (моя прабабушка) говорила, что дед вовремя прервал колдовство, и всё зло вернулось обратно самой ведьме.После этого дед не раз встречал Катерину на улице, но она всегда молчала и отводила взгляд. А через пару лет, зимой, её тело нашли лесу. Говорили, пошла за дровами, да сердце прихватило. Ну и замёрзла насмерть.В 1989 году, когда мой отец служил в армии, деду приснился сон, о котором он до сих пор любит рассказывать. Записал с его слов.«Это было в конце ноября. Снится мне, будто я что-то делаю во дворе по хозяйству, как вдруг калитка открывается, и во двор заходят парень с девушкой. Лиц не видно – только фигуры. Я им что-то говорю, а они, не обращая на меня внимания, проходят мимо и заходят в дом. Я за ними. Захожу я внутрь и вижу только, как их фигуры мелькают в дверном проёме. Так мы через всю хату и прошли. В итоге этот парень с девушкой зашли в «чистую» комнату (так дед называл свободную пустующую комнату, которая раньше была во многих домах) и закрыли за собой дверь. Я хотел зайти следом, стучал, дёргал ручку, да так и не смог попасть внутрь. А потом проснулся».Дед рассказал эту историю бабушке, она сразу занервничала, решив, что сон плохой и сулит какую-то беду. А дед говорит, что у него наоборот было предчувствие чего-то хорошего. В итоге так и случилось – через неделю пришла телеграмма от папы, в которой он сообщил о женитьбе. Свадьбу сыграли 27 ноября, а в феврале он вернулся домой уже вместе с мамой. Мои родители поселились в той самой «чистой» комнате, где и жили до 91-го года, пока не переехали в собственный дом.Дед считает, что тогда ему приснился вещий сон.В 2004 году неожиданно умерла моя бабушка. Это было серьёзным ударом для всех, но особенно переживал дед. Первое время он держал себя в руках, а потом стал срываться. Стоит добавить, что жил он (да и сейчас живёт) вместе со своей дочерью, то есть моей тётей, а характер у неё, мягко говоря, сложный. Тётю совершенно не волнует моральное состояние человека, наоборот, когда кому-то плохо, она будет доставать и терроризировать человека по пустякам, а потом обижаться на грубости в ответ. Вот дед и попал под раздачу…Примерно раз в месяц он срывался, покупал бутылку водки, шёл на кладбище и сидел возле бабушкиной могилы до самой ночи. Я помню, как мы с отцом несколько раз приезжали и забирали его оттуда На следующий день он извинялся и обещал, что больше так делать не будет, но через какое-то время всё повторялось. Однажды в октябре поздно вечером нам позвонила тётя и сказала, что дед снова где-то исчез. Разумеется, мы с папой тут же рванули к ним, но в этот раз дед вернулся сам, мы встретили его возле двора. Дед был не слишком трезв, но весь какой-то перепуганный и потерянный. На все вопросы он отвечать отказался, попросив только приехать завтра утром.На следующий день дед рассказал такую историю:«Уже стемнело, я как обычно сидел за столиком у могил, заканчивая чекушку. И вдруг чувствую позади какое-то движение, а потом раз – и на моё плечо ложится рука. Я хочу повернуться, а не могу - тело сковало, ни вдохнуть, ни выдохнуть! Только сердце колотится, как бешеное.И тут голос мне прямо в ухо: «Ну что, Гриша, опять сидишь? Прекращай это дело, а то в следующий раз не выпущу, так тут и останешься!»И в следующий момент меня отпустило. Я обернулся – а позади никого! Ну, я посидел ещё пару минут, отошёл немного от страха, попросил прощения у всех родных и пошёл домой».Отец предположил, что это мог быть сторож, но дед лишь посмеялся. Во-первых, на сельском кладбище не было сторожа, был лишь человек, который днём наведывался туда и проверял, всё ли в порядке, а ночью там не дежурил. А во-вторых, деду тот голос показался смутно знакомым. Сейчас он уверен, что голос принадлежал его отцу, который умер ещё в 80-х и похоронен рядом.Не знаю, что это было, и не приснилось ли это всё деду, но после того случая он перестал выпивать и ходить на кладбище.

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