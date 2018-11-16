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Истории из жизни

Из жизни моего деда (Часть 2)

История первая
Это произошло летом 1966, за несколько месяцев до рождения моего отца. Дед в то время работал водителем на ферме. Как-то раз довелось ему возить с элеватора корм для животных. В тот день он сделал ходок десять, оставалась последняя, но как назло сломалась машина. Пока нашли другую, пока перегрузили всё – на дворе стемнело. Деду предлагали продолжить утром, но он упёрся и решил закончить работу сегодня. Выехал он с элеватора часов в одиннадцать.

Дорога до фермы занимала минут сорок и частично пролегала через лес. Где-то на середине пути деду захотелось по нужде, и он остановился. Вдруг сквозь рёв мотора он услышал странные звуки, похожие на плач или стон. Сперва дед подумал, что это что-то с машиной, но когда он заглушил мотор, звук не исчез. Теперь дед отчётливо слышал жалобный плач, то ли женский, то ли детский, причём плакали где-то совсем рядом. Дед постоял несколько минут, прислушиваясь, и догадался, что плачет сова. Он знал, какие звуки способны издавать эти птицы.

Вернувшись в машину, дед завёл мотор и поехал дальше. Но метров через сто он понял, что едет куда-то не туда. Вместо широкой, хорошо укатанной лесной дороги, по которой постоянно ездят машины, он оказался на какой-то узкой дорожке с двумя едва заметными колеями. Дед вновь остановился, вышел из машины и попытался в свете фар рассмотреть хоть какой-то ориентир, чтобы понять, где он находится. По дороге на ферму он ездил тысячу раз прежде, никаких поворотов там нет и быть не могло. Постояв несколько минут, дед почувствовал, как на него накатывает сильнейшая волна страха и отчаяния. Он утверждает, что ничего подобного не чувствовал ни до, ни после. В голове появились мысли о детях, что он может их больше не увидеть, что беременная жена без него пропадёт и тому подобное. Как-то взяв себя в руки, дед принял решение сдавать назад – развернуться гружёная доверху машина там просто не смогла бы. С трудом проехав задним ходом те же метров сто, дед внезапно увидел столбик со стрелкой – указатель к лесничеству, и сразу понял, где находится. Это место было на той же самой дороге к ферме, только далеко впереди. Дед уверяет, что по нужде он останавливался гораздо раньше и попросту не мог так быстро преодолеть расстояние в несколько километров.

Позже дед не раз пытался отыскать тот поворот и узкую лесную дорогу, но всё безуспешно. Так он до сих пор и не знает, куда заехал той ночью.

История вторая
Произошла тоже в 60-х. Дед частенько возвращался с работы поздней ночью, когда вся семья уже спала. В те времена уличного освещения не было, поэтому дед шёл по улице в кромешной темноте. Ещё издали он заметил, что возле их двора горит какой-то огонёк. Осторожно ступая в тени под самым забором, дед подкрался ближе и увидел, что прямо перед калиткой на земле стоит зажжённая свечка, а рядом сидит какая-то женщина и что-то бормочет. Дед узнал её – это была дочь бабы Марфы, звали её Катериной. Она жила вместе с матерью в старой хате под самим лесом. С моим дедом они раньше никогда не пересекались и никаких дел не имели, но по селу ходили слухи, что старуха многое знает и умеет.

Дед у нас всегда был скор на расправу, поэтому не стал таиться, а подскочил к Катерине, сшиб ногой свечку и заорал на женщину матом: «Что это ты тут делаешь? А ну иди к такой-то матери!»
Та вскочила на ноги, вся белая-белая. Но, по словам деда, в глазах у женщины была такая злоба, что ему стало не по себе. Катерина стала орать и сыпать проклятиями, а потом вдруг захрипела, закашлялась и её прямо начало выворачивать наизнанку. От такого поворота дед опешил, а потом, испугавшись, что Катерина сейчас умрёт у него под калиткой, побежал в дом и разбудил своего отца. Уже вместе они вернулись на улицу, а от Катерины и след простыл. Позже дедова мать (моя прабабушка) говорила, что дед вовремя прервал колдовство, и всё зло вернулось обратно самой ведьме.

После этого дед не раз встречал Катерину на улице, но она всегда молчала и отводила взгляд. А через пару лет, зимой, её тело нашли лесу. Говорили, пошла за дровами, да сердце прихватило. Ну и замёрзла насмерть.

История третья
В 1989 году, когда мой отец служил в армии, деду приснился сон, о котором он до сих пор любит рассказывать. Записал с его слов.

«Это было в конце ноября. Снится мне, будто я что-то делаю во дворе по хозяйству, как вдруг калитка открывается, и во двор заходят парень с девушкой. Лиц не видно – только фигуры. Я им что-то говорю, а они, не обращая на меня внимания, проходят мимо и заходят в дом. Я за ними. Захожу я внутрь и вижу только, как их фигуры мелькают в дверном проёме. Так мы через всю хату и прошли. В итоге этот парень с девушкой зашли в «чистую» комнату (так дед называл свободную пустующую комнату, которая раньше была во многих домах) и закрыли за собой дверь. Я хотел зайти следом, стучал, дёргал ручку, да так и не смог попасть внутрь. А потом проснулся».

Дед рассказал эту историю бабушке, она сразу занервничала, решив, что сон плохой и сулит какую-то беду. А дед говорит, что у него наоборот было предчувствие чего-то хорошего. В итоге так и случилось – через неделю пришла телеграмма от папы, в которой он сообщил о женитьбе. Свадьбу сыграли 27 ноября, а в феврале он вернулся домой уже вместе с мамой. Мои родители поселились в той самой «чистой» комнате, где и жили до 91-го года, пока не переехали в собственный дом.

Дед считает, что тогда ему приснился вещий сон.

История четвёртая
В 2004 году неожиданно умерла моя бабушка. Это было серьёзным ударом для всех, но особенно переживал дед. Первое время он держал себя в руках, а потом стал срываться. Стоит добавить, что жил он (да и сейчас живёт) вместе со своей дочерью, то есть моей тётей, а характер у неё, мягко говоря, сложный. Тётю совершенно не волнует моральное состояние человека, наоборот, когда кому-то плохо, она будет доставать и терроризировать человека по пустякам, а потом обижаться на грубости в ответ. Вот дед и попал под раздачу…

Примерно раз в месяц он срывался, покупал бутылку водки, шёл на кладбище и сидел возле бабушкиной могилы до самой ночи. Я помню, как мы с отцом несколько раз приезжали и забирали его оттуда На следующий день он извинялся и обещал, что больше так делать не будет, но через какое-то время всё повторялось. Однажды в октябре поздно вечером нам позвонила тётя и сказала, что дед снова где-то исчез. Разумеется, мы с папой тут же рванули к ним, но в этот раз дед вернулся сам, мы встретили его возле двора. Дед был не слишком трезв, но весь какой-то перепуганный и потерянный. На все вопросы он отвечать отказался, попросив только приехать завтра утром.

На следующий день дед рассказал такую историю:
«Уже стемнело, я как обычно сидел за столиком у могил, заканчивая чекушку. И вдруг чувствую позади какое-то движение, а потом раз – и на моё плечо ложится рука. Я хочу повернуться, а не могу - тело сковало, ни вдохнуть, ни выдохнуть! Только сердце колотится, как бешеное.
И тут голос мне прямо в ухо: «Ну что, Гриша, опять сидишь? Прекращай это дело, а то в следующий раз не выпущу, так тут и останешься!»
И в следующий момент меня отпустило. Я обернулся – а позади никого! Ну, я посидел ещё пару минут, отошёл немного от страха, попросил прощения у всех родных и пошёл домой».

Отец предположил, что это мог быть сторож, но дед лишь посмеялся. Во-первых, на сельском кладбище не было сторожа, был лишь человек, который днём наведывался туда и проверял, всё ли в порядке, а ночью там не дежурил. А во-вторых, деду тот голос показался смутно знакомым. Сейчас он уверен, что голос принадлежал его отцу, который умер ещё в 80-х и похоронен рядом.

Не знаю, что это было, и не приснилось ли это всё деду, но после того случая он перестал выпивать и ходить на кладбище.
Вчера, 16:59 by FalxiferПросмотров: 751Комментарии: 12
+20

Ключевые слова: Авторская история дед ведьма кладбище мистика

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Комментарии

#1 написал: Фиолетовая Дымка
Вчера, 17:28
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (42|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 452
Хорошие истории. Особенно загадочны первые 2 истории.Много ваш дед повидал на своем веку.
++++
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#2 написал: ПИК НИК
Вчера, 17:36
+2
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Публикаций: 0
Комментариев: 963
Тут хватило бы на четыре полноценные истории и сотни полторы комментов.

Интересно было почитать, большое спасибо автору!
+
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#3 написал: Pmariam
Вчера, 17:45
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1177|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 3 464
Огромное спасибо Автору за вторую часть!
с большим удовольствием прочла.
Если что вспомните еще - обязательно пишите!
ПЛЮС дедушке!
Зарегистрирован: 22.07.2013
        
#4 написал: зелёное яблочко
Вчера, 19:28
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 88
Комментариев: 5 545
Вторая история особенно интересна.
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#5 написал: Nadezhda9
Вчера, 19:56
+2
Группа: Посетители
Репутация: (26|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 402
++++за все истории. Вполне мог быть и его отец- надоело ему смотреть, как сын пьёт на кладбище...
Зарегистрирован: 4.10.2016
 
#6 написал: FromSiberia
Вчера, 20:10
+1
Группа: Посетители
Репутация: (94|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 952
Блин, ну кругом Твин Пикс. Брошу я его смотреть, наверное, а то что-то всюду совы со странностями... )))))))))

А отец дедов большой молодец, конечно. Похоже, вовремя вмешался. +++++++++++++++++++++++++++++++
Зарегистрирован: 15.07.2015
  
#7 написал: ПИК НИК
Вчера, 20:17
+2
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Репутация: (491|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 963
Цитата: зелёное яблочко
Вторая история особенно интересна.


А мне последняя история напомнила случай на ночном дежурстве, пару дней назад. Ночь, сижу с закрытыми глазами, жду вызова.Дремать не получается, знаю, что с минуты на минуту будет звонок и нужна свежая голова. Время около часа ночи, тишина ( храпит напарник, он везде засыпает без проблем и практически сразу ). Сначала я услышал, как рядом что-то стукнуло об металл. Осмотрелся, никого и ничего рядом нет. Напарник дрыхнет. Я закрыл глаза, сижу. Прошло минут двадцать и тут меня что-то толкнуло в ногу! Ничего естественно, я не обнаружил и связать ни с чем не смог. Напарник храпел, я злился, ведь он не соловей ни разу, духи резвились.
Вызов случился минут через пятнадцать. По возвращении и до утра, всё было тихо.
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#8 написал: зелёное яблочко
Вчера, 21:01
0
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 88
Комментариев: 5 545
Цитата: ПИК НИК
Вызов случился минут через пятнадцать

А что.за вызов?
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#9 написал: ПИК НИК
Вчера, 21:26
0
Группа: Посетители
Репутация: (491|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 963
Цитата: зелёное яблочко
Цитата: ПИК НИК
Вызов случился минут через пятнадцать

А что.за вызов?


На объект.
Ничего особенного. tongue
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#10 написал: Tremolante
Вчера, 21:44
+1
Группа: Посетители
Репутация: (16|0)
Публикаций: 18
Комментариев: 172
Очень здорово написано, с удовольствием читала! И истории интересные, особенно меня последняя впечатлила: кто-то позаботился о дедушке, припугнул по-доброму))
Зарегистрирован: 2.08.2013
#11 написал: Мать_Драконов
Вчера, 22:43
+2
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Репутация: (186|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 448
Здоровские истории!
Интересно было читать все!
Истории о неведомых местах в хоженных-перехоженных лесах особенно захватывающие! Лес - всегда для меня является таинственным местом, полным опасностей и неприятностей.
Ведьм не встречала пока, но судя по рассказам - не дай Бог! Я жуткая трусиха.
Большой плюс от меня!
Очень жду историй от автора!
Зарегистрирован: 1.02.2019
 
#12 написал: Tigger power
Вчера, 23:48
0
Группа: Модераторы
Репутация: (2307|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 4 932
Автор снова нас порадовал, читать одно удовольствие) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
         
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