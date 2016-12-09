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Истории из жизни

На улице Солнечной

Мама моя была человеком трезвым и понимала, что сколько ни ходи по улице Солнечной, а бабушку там не встретишь. Месяцы шли. Она убивалась так, что у нее резко упало зрение - глаза выплакала, говорили в старину. И отправилась она к офтальмологу. А я отправилась ее сопровождать...

Клиника была довольно просторная, с разветвленными коридорами. Один из них заканчивался тупиком. И вот сидим мы в приемной, и вдруг мама встает и бодрым шагом направляется в этот тупичок. Там, в самом конце коридора, стоял стенд, а на нем красовались почему-то портреты участников Совета ветеранов нашего города. Вот не спрашивайте, что этот стенд вообще делал в офтальмологической клинике! Из самого его центра, с цветной, незнакомой нам фотографии задорно смотрела бабушка.

Я, конечно, потом спросила маму, как она своими выплаканными глазами углядела это фото с такого расстояния, да в полутемном коридоре? Это же и с хорошим зрением малореально. Она ответила: понимаешь, там был теплый свет. Как солнечный зайчик. А ведь с моей точки зрения коридор был совсем неосвещенный. Там и окна-то не имелось! Такое чувство, что свет тот горел только для нее, персонально.

Самое забавное - и улица, где располагалась клиника, была именно что Солнечная. Маленький этот случай маму как-то успокоил. Она восприняла его как своего рода привет издалека: мол, нельзя исполнить даже самую отчаянную просьбу вопреки физическим законам мироздания, но когда ты говоришь - тебя слышат и дают понять, что говоришь ты не в пустоту.
Вчера, 17:42 by TenguПросмотров: 627Комментарии: 3
+14

Ключевые слова: Фотография мама бабушка свет авторская история

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Вчера, 18:26
+2
Группа: Модераторы
Репутация: (2303|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 4 926
Тепло от таких историй) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
         
#2 написал: FromSiberia
Вчера, 18:47
0
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Репутация: (92|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 948
Мироздание говорит с нами, да. И вообще взаимодействует всяко.
Потрясающая история, ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Зарегистрирован: 15.07.2015
  
#3 написал: Tengu
Вчера, 21:24
+1
Группа: Посетители
Репутация: (37|0)
Публикаций: 56
Комментариев: 963
Цитата: FromSiberia
Мироздание говорит с нами, да. И вообще взаимодействует всяко.
Потрясающая история, ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


Говорит. И это весьма и весьма странно. У меня был случай, аналогичный маминому, уже после ее смерти. Я очень перед ней виновата, очень ее люблю и все время вспоминаю, и почему-то ярче всего - когда хожу по Москве. В общем, месяц назад бегала я по центру и все время попадала на один и тот же бульвар - ну как-то так маршруты пролегали. Все это время там стоял уличный музыкант с флейтой и играл, причем все время одно и то же. На третью итерацию, уже в сумерках, когда фонари цветные на бульварах зажглись, я решила подойти его послушать. Подошла, и он тут же сменил мелодию и заиграл песенку, которую мне в детстве мама пела. Мир такой, да.
Зарегистрирован: 22.04.2013
   
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