На улице Солнечной

Tengu Просмотров: 627 Комментарии: 3 +14 Вчера, 17:42 by

Мама моя была человеком трезвым и понимала, что сколько ни ходи по улице Солнечной, а бабушку там не встретишь. Месяцы шли. Она убивалась так, что у нее резко упало зрение - глаза выплакала, говорили в старину. И отправилась она к офтальмологу. А я отправилась ее сопровождать...Клиника была довольно просторная, с разветвленными коридорами. Один из них заканчивался тупиком. И вот сидим мы в приемной, и вдруг мама встает и бодрым шагом направляется в этот тупичок. Там, в самом конце коридора, стоял стенд, а на нем красовались почему-то портреты участников Совета ветеранов нашего города. Вот не спрашивайте, что этот стенд вообще делал в офтальмологической клинике! Из самого его центра, с цветной, незнакомой нам фотографии задорно смотрела бабушка.Я, конечно, потом спросила маму, как она своими выплаканными глазами углядела это фото с такого расстояния, да в полутемном коридоре? Это же и с хорошим зрением малореально. Она ответила: понимаешь, там был теплый свет. Как солнечный зайчик. А ведь с моей точки зрения коридор был совсем неосвещенный. Там и окна-то не имелось! Такое чувство, что свет тот горел только для нее, персонально.Самое забавное - и улица, где располагалась клиника, была именно что Солнечная. Маленький этот случай маму как-то успокоил. Она восприняла его как своего рода привет издалека: мол, нельзя исполнить даже самую отчаянную просьбу вопреки физическим законам мироздания, но когда ты говоришь - тебя слышат и дают понять, что говоришь ты не в пустоту.

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