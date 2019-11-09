О бессмысленной красоте совпадений

Tengu Просмотров: 930 Комментарии: 18 +21 Вчера, 12:29 by

Совпадение, о котором я тут вспомнила, - это даже не событие. Это какая-то странная рифма мироздания. Прямо вербальная.Вот сижу я как-то вечером за ноутом. На мне наушники. Я слушаю на Ютубе какой-то ненапряжный бьюти-блогерский ролик о косметических покупках - и параллельно читаю друзей в соцсетях. Одна моя подружка пишет, что недавно посмотрела фильм про Френсис Гриффитс и Элси Райт. Если кто не в курсе, эти английские девочки в послевоенные годы заморочили голову половине Англии (и даже сэру Конану Дойлу) своими черно-белыми фотографиями фей - ненастоящими, конечно. Занятая история, и снимки у девочек получились интересные. В Вики им посвящена целая статья «Феи из Коттингли».Я совсем не аудиал - погрузившись в чтение, перестаю слышать звуки вокруг. Речь девушки, мягко щебечущей о новой помаде, отошла на задворки сознания, я перестала вслушиваться в неё - и даже слышать....и тут же подпрыгнула, потому что мозг неожиданно выхватил из потока косметического ляля в наушниках (коралловая, матовая, шиммерный оттенок...) отчетливую звонкую фразу: «Френсис и Элси фотографировали фей». Что?! Как будто кто-то голосом озвучил мои мысли - или вслух прочёл отрывок из отзыва на фильм, который я как раз дочитывала.Ларчик просто открывался. Среди обновок девушки-блогера был косметический набор в красивой коробке с изображением крылатой феечки. Блогер, видимо, тоже знала историю «фей из Коттингли» - вот и вспомнила её к слову.Существуют алгоритмы, подбирающие актуальную для пользователя рекламу на основе его поисковых запросов. Если бы мне Ютубе подсунул ролик о феях после того, как я погуглила бы историю с фотографиями, - нет вопросов. Но не тот случай. Какова была вероятность, что из тысячи роликов «про помаду» я случайно выберу тот единственный, где упоминаются Френсис и Элси... и именно в тот момент, когда подруга напишет про них у себя на страничке, а я решу на эту страничку заглянуть?Таких синхронизмов на моей памяти было много, о самых потрясных я рассказываю обычно. Рассказывала и здесь; «Дорогая передача» - это о том же феномене. Смешные и грустные, милые и странные, они всегда вызывают легкую оторопь. Хотя никакого скрытого смысла в них обычно нет - они не предсказывают, не предупреждают, не открывают никаких тайн. Просто мир рифмуется. Нравится ему так.Как вы объясняете себе это явление?

Ключевые слова: Совпадение синхронизм авторская история

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