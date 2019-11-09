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Истории из жизни

О бессмысленной красоте совпадений

Совпадение, о котором я тут вспомнила, - это даже не событие. Это какая-то странная рифма мироздания. Прямо вербальная.

Вот сижу я как-то вечером за ноутом. На мне наушники. Я слушаю на Ютубе какой-то ненапряжный бьюти-блогерский ролик о косметических покупках - и параллельно читаю друзей в соцсетях. Одна моя подружка пишет, что недавно посмотрела фильм про Френсис Гриффитс и Элси Райт. Если кто не в курсе, эти английские девочки в послевоенные годы заморочили голову половине Англии (и даже сэру Конану Дойлу) своими черно-белыми фотографиями фей - ненастоящими, конечно. Занятая история, и снимки у девочек получились интересные. В Вики им посвящена целая статья «Феи из Коттингли».

Я совсем не аудиал - погрузившись в чтение, перестаю слышать звуки вокруг. Речь девушки, мягко щебечущей о новой помаде, отошла на задворки сознания, я перестала вслушиваться в неё - и даже слышать.

...и тут же подпрыгнула, потому что мозг неожиданно выхватил из потока косметического ляля в наушниках (коралловая, матовая, шиммерный оттенок...) отчетливую звонкую фразу: «Френсис и Элси фотографировали фей». Что?! Как будто кто-то голосом озвучил мои мысли - или вслух прочёл отрывок из отзыва на фильм, который я как раз дочитывала.

Ларчик просто открывался. Среди обновок девушки-блогера был косметический набор в красивой коробке с изображением крылатой феечки. Блогер, видимо, тоже знала историю «фей из Коттингли» - вот и вспомнила её к слову.

Существуют алгоритмы, подбирающие актуальную для пользователя рекламу на основе его поисковых запросов. Если бы мне Ютубе подсунул ролик о феях после того, как я погуглила бы историю с фотографиями, - нет вопросов. Но не тот случай. Какова была вероятность, что из тысячи роликов «про помаду» я случайно выберу тот единственный, где упоминаются Френсис и Элси... и именно в тот момент, когда подруга напишет про них у себя на страничке, а я решу на эту страничку заглянуть?

Таких синхронизмов на моей памяти было много, о самых потрясных я рассказываю обычно. Рассказывала и здесь; «Дорогая передача» - это о том же феномене. Смешные и грустные, милые и странные, они всегда вызывают легкую оторопь. Хотя никакого скрытого смысла в них обычно нет - они не предсказывают, не предупреждают, не открывают никаких тайн. Просто мир рифмуется. Нравится ему так.

Как вы объясняете себе это явление?
Вчера, 12:29 by TenguПросмотров: 930Комментарии: 18
+21

Ключевые слова: Совпадение синхронизм авторская история

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Комментарии

#1 написал: Tanusha13666
Вчера, 13:02
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 5
Было-было) пару-тройку раз. И каждый раз меня это немного удивляет)
Зарегистрирован: 9.11.2019
#2 написал: зелёное яблочко
Вчера, 14:22
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 87
Комментариев: 5 529
Я с этим явлением не знакома. Или не замечаю ничего
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#3 написал: Tengu
Вчера, 14:48
+3
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Репутация: (37|0)
Публикаций: 56
Комментариев: 963
Цитата: зелёное яблочко
Я с этим явлением не знакома. Или не замечаю ничего


А оно почему-то некоторых людей прямо преследует, а некоторых стороной обходит. Соотношение не знаю)
Зарегистрирован: 22.04.2013
   
#4 написал: ПИК НИК
Вчера, 15:18
+2
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Публикаций: 0
Комментариев: 946
Вот к примеру, смотрю рыболовно-охотничьи каналы и читаю 4stor.ru . И там и там, черти, ведьмы, дьяволы, нимфы, кикиморы,лешие. Начинаю читать блоги фермеров и там с рыбалкой за одно - козы, поросята, лошади, муравьи, мухи, шершни и гадкие утята. Но тут связь чисто символическая, похожесть. У вас же жирный намёк на что-то. Но тут ещё надо догадаться, о чём речь. Всё иносказательно, всё намёками. Что, где, когда, блин.
Бывало подобное, но деталей не запоминал. Помню лишь, говорил допустим какую то фразу собеседнику, а её тут же " цитировали" по включённому телевизору или радио. Как в фильме "Пророк" с Ник. Кейджем.
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#5 написал: Tengu
Вчера, 15:35
+3
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Репутация: (37|0)
Публикаций: 56
Комментариев: 963
Цитата: ПИК НИК
Бывало подобное, но деталей не запоминал. Помню лишь, говорил допустим какую то фразу собеседнику, а её тут же " цитировали" по включённому телевизору или радио. Как в фильме "Пророк" с Ник. Кейджем.


Вот это моя «Дорогая передача», которая в посте упомянута, - вся с примерами таких «цитат», а то реплик, в исполнении бытовой техники. Да таких метких! Реально смешно было - но и странно.

Я не верю, кстати, что в этих синхронизмах есть глубокий символизм какой-то. Не воспринимаю как знак. Хотя пару раз совпадения были такие, что действительно похоже на жирный намёк от мироздания - у меня ещё парочка в загашнике есть, прямо рассказывать боюсь, решат, что привираю. Уж больно складно!
Зарегистрирован: 22.04.2013
   
#6 написал: ПИК НИК
Вчера, 15:39
+1
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Репутация: (484|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 946
у меня ещё парочка в загашнике есть, прямо рассказывать боюсь, решат, что привираю. Уж больно складно![/quote]

Ну и не надо, должна же быть тайна у человека! Да и не одна))
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#7 написал: Pmariam
Вчера, 16:00
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1176|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 3 458
Цитата: зелёное яблочко
Я с этим явлением не знакома. Или не замечаю ничего
нас уже двое
интересная история
Зарегистрирован: 22.07.2013
        
#8 написал: Tigger power
Вчера, 16:56
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (2303|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 4 926
Цитата: Pmariam
Цитата: зелёное яблочко
Я с этим явлением не знакома. Или не замечаю ничего
нас уже двое
интересная история

Трое, однако) а может не запоминаю т.к не придаю значения
интересный случай +
Зарегистрирован: 9.12.2016
         
#9 написал: DRUID
Вчера, 17:05
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (255|-1)
Публикаций: 9
Комментариев: 1 279
У меня часто такое бывает. Вот случай на прошлой недели был. Я очень удивилась.

Я хожу пешком на дальние расстояния и как оказалось это бывает не только полезно. Короче каким-то образом я получила травму. Очень сильно начало болеть бедро. Последнее время боли усилились. Как-то вечером я жаловалась мужу, что не хочу идти к нашим врачам, всё равно не помогут и боль сильная. И понять не могу от чего боль. Просыпаюсь на следующий день, захожу в Ютуб, а там ролик про эту самую травму. Прямо самый первый сразу мне в лицо. Полное описание от чего, почему и как лечить.
Сразу накатили параноидальные мысли "ЗА НАМИ СЛЕДЯТ!"

+++
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#10 написал: FromSiberia
Вчера, 17:32
+2
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Репутация: (92|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 948
Я думаю, вы совершенно правильно объясняете))) Мир рифмуется, но... не думаю, что эта красота бессмысленна) Как минимум, она напоминает нам о тонкой взаимосвязи всех вещей и явлений, а как максимум... кто знает))))))

++++++++++++++++++++

У меня подобное очень часто случается.
Зарегистрирован: 15.07.2015
  
#11 написал: DRUID
Вчера, 17:40
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (255|-1)
Публикаций: 9
Комментариев: 1 279
Цитата: FromSiberia
не думаю, что эта красота бессмысленна)


+++
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#12 написал: FromSiberia
Вчера, 17:53
+1
Группа: Посетители
Репутация: (92|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 948
Был один момент, не знаю, стоит ли об этом рассказывать... если сейчас коммент не отправится, то так тому и быть)))

Без конкретики обойдусь по крайней мере. Приличное количество лет меня мучил один вопрос метафизического характера. То есть из тех, на которые уверенный ответ дать невозможно,тебе всегда будет казаться, что ты подгоняешь реальность под ожидания и ты никогда не перестанешь сомневаться. Но однажды ехала я как-то утром в автобусе и миновала остановку, которая всегда наталкивала меня на мысли об этом моем вопросе в силу своего названия) И в этот раз я, как всегда, начала думать те же мысли)) А в автобусе работало радио, была в эфире какая-то музыкальная радиостанция, не очень громко, фоном... при этом шумел мотор, люди переговаривались и не особо было слышно, что именно там поют, да я и не прислушивалась. И вдруг не то мелодия стала звучать громче, не то все остальные звуки стали тише... короче, на фоне всякого шума выделилась одна (!) фраза из песни, которая содержала совершенно недвусмысленный и четкий ответ на мой много раз поставленный вопрос... Потом музыка снова стала тише. Песня была самая обыкновенная попсовая, прекрасно известная большинству людей моего возраста и старше, в исполнении не менее известного и достаточно талантливого певца. Я много раз слышала ее и до, и после, и по общему смыслу она не имеет никакого отношения к моему вопросу. Ответом стала именно вырванная из контекста фраза.

Ответ меня порадовал, кстати)
Зарегистрирован: 15.07.2015
  
#13 написал: Nlo
Вчера, 17:53
0
Группа: Посетители
Репутация: (20|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 390
Цитата: DRUID
накатили параноидальные мысли "ЗА НАМИ СЛЕДЯТ!"

+++

Посмотрите лекции известного IT-шника А. Хачуяна, тема "сказал вслух про пиццу - и тут же пришла реклама пиццы" давно уже раскрыта))) Любой прибор с микрофоном работает на рекламщиков))

А вот случаи мистических совпадений, особенно в путешествиях, бывали удивительные. Все-таки мы живём в информационном поле. Но всему, что происходит в гаджетах я бы не придавала значения.
Зарегистрирован: 19.12.2018
 
#14 написал: Jako tako
Вчера, 17:58
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 34
Раньше у меня такое было постоянно, сейчас почти не бывает. Раньше я их называла знаками, сейчас совпадениями. Они были интересные, но мелкие и незначительные. Только один был сильный и запоминающийся. Рассказываю его только самым близким. И все, кто слышал, говорили, что история впечатляет.
А герою истории нужно определить, зачем ему такое дано. Мне кажется, не просто так это.
Плюс поставила.
Зарегистрирован: 14.09.2019
#15 написал: ПИК НИК
Вчера, 19:52
0
Группа: Посетители
Репутация: (484|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 946
Цитата: Jako tako
Раньше у меня такое было постоянно, сейчас почти не бывает. Раньше я их называла знаками, сейчас совпадениями. Они были интересные, но мелкие и незначительные. Только один был сильный и запоминающийся. Рассказываю его только самым близким. И все, кто слышал, говорили, что история впечатляет.
А герою истории нужно определить, зачем ему такое дано. Мне кажется, не просто так это.
Плюс поставила.


Согласен с тем, что не просто так мы видим и слышим знаки.
Проблема в том, что мы часто не воспринимаем это, как информацию, что жаль конечно.
Лень развивать тему, но приметы рождались не на пустом месте. Кто-то искал связь и передавал накопленные знания.
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#16 написал: Tengu
Вчера, 21:13
0
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Репутация: (37|0)
Публикаций: 56
Комментариев: 963
Цитата: DRUID
Я хожу пешком на дальние расстояния и как оказалось это бывает не только полезно.


Ну хоть Ютуб-метод помог?

Цитата: FromSiberia
Ответ меня порадовал, кстати)


Явно этот ответ был не "42" (если помните шутку). А вопрос был... есть ли вечная жизнь? есть ли Бог? есть ли смысл в жизни? одиноки ли мы во Вселенной? Хотя если вы его не озвучили, то секрет наверное.

Цитата: Jako tako
А герою истории нужно определить, зачем ему такое дано. Мне кажется, не просто так это.


Ну, конкретно из этой истории очень трудно сделать внятный вывод... а само явление я воспринимаю, как выше уже отметили, как свидетельство странной связи всего со всем. Намек, что не все так просто в мире.
Зарегистрирован: 22.04.2013
   
#17 написал: ninabond
Вчера, 22:25
+1
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 917
Не знаю, в тему ли? Но вот такое: Сплю ночью. Вижу какой-то сон и во сне мне кто-то говорит "Безант" Почему то запомнилось слово. Проснулась, иду на работу- на столике у метро продают книги, взгляд выхватывает одну книгу: "Анни Безант. Изучение сознания"...Книжечку я прикупила. Но так и не поняла, правда, к чему мне на нее указали))
И еще. Работала в регистратуре поликлиники. Утром длинная очередь ко мне за талонами. Каждый дает полис,где указана фамилия, имя и одна буква отчества. Развлекаюсь, угадывая полное отчество. А-Алексеевич, С- Сергеевич, Н-Николаевич, следующая женщина, Светлана буква стоит А...И тут я выдаю неожиданно для себя: Авенировна! Она удивленно таращит глаза: Правильно. Вы меня знаете? А я ее в первый раз вижу! Вот где загадка. И никто не подсказывал. И она молчала.Откуда???
Зарегистрирован: 2.03.2013
  
#18 написал: Tengu
Вчера, 22:42
0
Группа: Посетители
Репутация: (37|0)
Публикаций: 56
Комментариев: 963
Цитата: ninabond
Не знаю, в тему ли? Но вот такое: Сплю ночью. Вижу какой-то сон и во сне мне кто-то говорит "Безант" Почему то запомнилось слово. Проснулась, иду на работу- на столике у метро продают книги, взгляд выхватывает одну книгу: "Анни Безант. Изучение сознания"...Книжечку я прикупила. Но так и не поняла, правда, к чему мне на нее указали))
И еще. Работала в регистратуре поликлиники. Утром длинная очередь ко мне за талонами. Каждый дает полис,где указана фамилия, имя и одна буква отчества. Развлекаюсь, угадывая полное отчество. А-Алексеевич, С- Сергеевич, Н-Николаевич, следующая женщина, Светлана буква стоит А...И тут я выдаю неожиданно для себя: Авенировна! Она удивленно таращит глаза: Правильно. Вы меня знаете? А я ее в первый раз вижу! Вот где загадка. И никто не подсказывал. И она молчала.Откуда???


В тему. Авенировна - это сильно. Такое нарочно не придумаешь, это вам не Андреевна.

А книжка-то пригодилась?
Зарегистрирован: 22.04.2013
   
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