В деревне

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 10:57

Причина: Стилистика автора сохранена.

Мегера Просмотров: 1 604 Комментарии: 5 +11 Вчера, 10:57 by

Читая ваши истории, я невольно начала копаться в памяти, и, как оказалось, не зря.Мой отец умер в 1988 году, и мама растила нас одна до самого 1993 года, пока не встретила нового мужа. Он оказался человеком злобным, хотя поначалу строил из себя агнца. Может, этого ничего не случилось бы, мама бы не вышла за него, и все было бы нормально, но в 1994 году его дочь погибла от рук маньяка, и мама пожалела раздавленного горем мужчину. Но это присказка, сказка будет впереди.После этого бабушка возненавидела маму, и постоянные скандалы вынудили маму послушать Пашеньку и, продав квартиру отца, переехать в деревню "жить своим хозяйством", как обещал ее "ненаглядный". Мы, разумеется, были против, но кто спросит несовершеннолетних девчонок? Брат остался с бабушкой, а нас увезли, что называется, к черту на рога. С хозяйством у мамы не заладилось. То гусыня клюв свернет, то посевы от "черной ножки" полягут, то телок сожрал трусы с веревки, и брат Пашеньки велел срочно резать его, пока не издох.К тому времени Пашенька начал все чаще бухать. Не пить, а именно бухать, да еще и приговаривал, что знается он с чертом и всех нас похоронит. И разговорилась как-то мама с соседкой, тетей Зиной. Та и скажи матери, что соседка через забор - ведьма и Пашенька к ней за самогоночкой-то и ныряет. Уж не знаю, откуда мама нашла кого, но в одну ночь в центре огорода она вбила огромный осиновый кол. К слову, соседка "ведьма" буквально за сутки преставилась. И все бы ничего, да в доме нашем начали раздаваться щелчки, будто ножницами щелкают. Я списывала все на насекомых в стенах или другой источник, пытаясь все объяснить с материальной точки зрения. Так мы промучились года три, я закончила школу, выскочила замуж, родила сына. И как-то приехала мама и рассказывает, что Пашка совсем спятил, что надо ей бежать из дому, спит с топором под подушкой. Что в одну ночь она сидела на кухне, а Паша с его братом спали в комнате, и тут снова послышался тот же щелчок. Она говорит, что повернулась и видит, что Паша смотрит в точку, не моргая, а над кроватью его брата стоит мужичок в старом рваном тулупе и ножницами щелкает.Мама уронила кружку с перепугу, а мужичок повернулся и щелкнул снова ножницами, после чего пропал. Мама списала все на нервное перенапряжение, но щелчки прекратились. Когда я поехала с ней в дом, то застала там беснующегося Пашу, он орал, что я ему ножницы и иглы под дверью закопала, ржавые. А он нашел их и теперь со всеми нами разберется. Но... маму я забрала, с первым мужем уже, на тот момент, разошлась. Брат Паши умер, баня сгорела, сам Паша едва спасся. А после дом мы продали, мама с уехала к нам, с ним развелась. Пашу ножом пыряли собутыльники, тонул, в гараже у алкаша засыпал, но жив был, видно, точно с чертом знается. А в том году умерла и мама, но перед своим диагнозом (рак) она увидела Пашу во сне.Сидит в маленькой белой комнате, и в руках ржавые ножницы, и просит у матери лекарств, больно ему и холодно, мол. Мы не знаем, что это был за мужичок с ножницами. Кто подклад под двери дома зарыл, как вообще связано все это, и что ждет новых хозяев дома...Так что, хотите - верьте, хотите - нет. Я женщина взрослая, сказки писать мне недосуг.

Ключевые слова: Муж ведьма подклад авторская история

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