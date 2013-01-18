Почему такое горе?

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 10:23

Причина: Стилистика автора сохранена.

Скептик 2012 Просмотров: 1 153 Комментарии: 9 +11 Вчера, 10:23 by

В истории, возможно, мистика притянута за уши, но я решила рассказать, а вы уже сами решайте есть ли тут что-то из мира не реального. Еще месяц назад у нас был 3 котофея и собака. Почему говорю про месяц. Потому, что из трех котэ одна девочка, и обнаружилась у неё шишка на животе, размером с горошину. В ветклинике поставили диагноз – злокачественная опухоль, и метастазы уже и во внутренних органах. Решили не усыплять. Все эти животные были принесены в дом моей сестрой, а значит и решение она принимает. Я посоветовала усыпить, чтоб не мучилась киска. Но сестра отказалась, сказала: «Пусть живет - сколько сможет».В итоге кош прожила почти две недели и умерла. Ночью я проснулась оттого, что кто-то мяукает. Поскольку кошки у нас уже давно, самый молодой 4 года, то мы и я, в том числе, научились их различать по голосу. Мне показалось - что мяукала Тигра, которую вечером похоронили. Но решила, что возможно мне показалось или вообще приснилось.На следующий день (точнее вечер), вернувшись с работы, мы обнаружили, что младший кот падает. Упасть с дивана для него привычное дело, особенно во сне. А тут, вроде не спал, как нам показалось, потому что сидел. Сидя он обычно не спит, не заставали его за подобным действием. Так вот, сидел, сидел и упал. Подскочил, как спросонок. Прокричал что-то на своем языке. И улегся на пол около дивана. Через какое-то время начал задыхаться. Сестра со своим мужем схватили котэ и в ветклинику. Хорошо, что есть у нас ночная. Диагноз точно не помню, но что-то с сердцем, из-за чего в легких жидкость накапливается.В голову лезут мысли: «А не умеют ли кошки любить? А не понимает ли Снежок, что Тигра умерла? Не из-за этого ли с сердцем проблемы? Ведь раньше такого не было, даже каких-то симптомов не было. А может, Тигре там скучно, и она решила с собой его забрать?»Кот умер. Уже из клиники не забирали. Этой же ночью просыпаюсь оттого, что в дверь в моей комнате кто-то поскребся (я дверь на ночь закрываю, чтоб кошки не устраивали гонки, спать не мешали, уже привычка выработалась с годами). Причем поскребся один раз, именно как Снежок делал. Опять решила, что приснилось или показалось, или вообще у соседей звук был, а мне сквозь сон показалось, что Снежок это просится.Проходит еще два дня. Собакен наш, ни с того ни с сего, хромать начала. Вечер, ветклиника. Мы уже боимся, вдруг что серьезное. И диагноза нет, лапа вроде целая, но доктор сказала: «Что-то мне у неё живот не нравится». Прописала соляным раствором лапу промывать, и еще какие-то препараты от аллергии (собака - аллергик, и ежедневно принимает таблетки, но доктор решила сменить лекарство, возможно, из-за него у пёсы живот нарос). Не тут-то было. Через пару дней, примерно, собака перестала вставать. Поехали в другую клинику. Оказалось, заворот кишок, причем уже вскрылся (не помню, как это правильно называется). В общем, хоть и пытались её спасти, но не вышло, сутки в стационаре, состояние тяжелое и всё. Нет у нас собаки.А ночью мне показалось (в этот раз я уже не спала), будто цокает по линолеуму кто-то, как собака наша ходила и когтями цокала. Испугалась, что и последнего кота заберет с собой. Утром решила, что от соседей звук шел. Хоть у них собаки нет, но мало ли.Остался один кот, но он уже старый. Ему лет 20, если не больше. А на днях он стал плохо есть. Влажный корм (его любимый, который он мог бы поглощать в любых количествах, если б разрешили, но приходилось дозировать, и так тяжёленький котяра) большую часть на тарелке оставляет. А когда корм высохнет, уже не притрагивается котэ к нему. Может быть, тоскует по«своим». В ветклинику свозили, там ничего не нашли. Говорят - здоров, хоть и возрастной. Но мысли уже скверные засели в наших головах.

Ключевые слова: Кошка мертвец мистика авторская история

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