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Истории из жизни

Почему такое горе?

В истории, возможно, мистика притянута за уши, но я решила рассказать, а вы уже сами решайте есть ли тут что-то из мира не реального. Еще месяц назад у нас был 3 котофея и собака. Почему говорю про месяц. Потому, что из трех котэ одна девочка, и обнаружилась у неё шишка на животе, размером с горошину. В ветклинике поставили диагноз – злокачественная опухоль, и метастазы уже и во внутренних органах. Решили не усыплять. Все эти животные были принесены в дом моей сестрой, а значит и решение она принимает. Я посоветовала усыпить, чтоб не мучилась киска. Но сестра отказалась, сказала: «Пусть живет - сколько сможет».

В итоге кош прожила почти две недели и умерла. Ночью я проснулась оттого, что кто-то мяукает. Поскольку кошки у нас уже давно, самый молодой 4 года, то мы и я, в том числе, научились их различать по голосу. Мне показалось - что мяукала Тигра, которую вечером похоронили. Но решила, что возможно мне показалось или вообще приснилось.

На следующий день (точнее вечер), вернувшись с работы, мы обнаружили, что младший кот падает. Упасть с дивана для него привычное дело, особенно во сне. А тут, вроде не спал, как нам показалось, потому что сидел. Сидя он обычно не спит, не заставали его за подобным действием. Так вот, сидел, сидел и упал. Подскочил, как спросонок. Прокричал что-то на своем языке. И улегся на пол около дивана. Через какое-то время начал задыхаться. Сестра со своим мужем схватили котэ и в ветклинику. Хорошо, что есть у нас ночная. Диагноз точно не помню, но что-то с сердцем, из-за чего в легких жидкость накапливается.

В голову лезут мысли: «А не умеют ли кошки любить? А не понимает ли Снежок, что Тигра умерла? Не из-за этого ли с сердцем проблемы? Ведь раньше такого не было, даже каких-то симптомов не было. А может, Тигре там скучно, и она решила с собой его забрать?»

Кот умер. Уже из клиники не забирали. Этой же ночью просыпаюсь оттого, что в дверь в моей комнате кто-то поскребся (я дверь на ночь закрываю, чтоб кошки не устраивали гонки, спать не мешали, уже привычка выработалась с годами). Причем поскребся один раз, именно как Снежок делал. Опять решила, что приснилось или показалось, или вообще у соседей звук был, а мне сквозь сон показалось, что Снежок это просится.

Проходит еще два дня. Собакен наш, ни с того ни с сего, хромать начала. Вечер, ветклиника. Мы уже боимся, вдруг что серьезное. И диагноза нет, лапа вроде целая, но доктор сказала: «Что-то мне у неё живот не нравится». Прописала соляным раствором лапу промывать, и еще какие-то препараты от аллергии (собака - аллергик, и ежедневно принимает таблетки, но доктор решила сменить лекарство, возможно, из-за него у пёсы живот нарос). Не тут-то было. Через пару дней, примерно, собака перестала вставать. Поехали в другую клинику. Оказалось, заворот кишок, причем уже вскрылся (не помню, как это правильно называется). В общем, хоть и пытались её спасти, но не вышло, сутки в стационаре, состояние тяжелое и всё. Нет у нас собаки.

А ночью мне показалось (в этот раз я уже не спала), будто цокает по линолеуму кто-то, как собака наша ходила и когтями цокала. Испугалась, что и последнего кота заберет с собой. Утром решила, что от соседей звук шел. Хоть у них собаки нет, но мало ли.

Остался один кот, но он уже старый. Ему лет 20, если не больше. А на днях он стал плохо есть. Влажный корм (его любимый, который он мог бы поглощать в любых количествах, если б разрешили, но приходилось дозировать, и так тяжёленький котяра) большую часть на тарелке оставляет. А когда корм высохнет, уже не притрагивается котэ к нему. Может быть, тоскует по

«своим». В ветклинику свозили, там ничего не нашли. Говорят - здоров, хоть и возрастной. Но мысли уже скверные засели в наших головах.

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 10:23
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 10:23 by Скептик 2012Просмотров: 1 153Комментарии: 9
+11

Ключевые слова: Кошка мертвец мистика авторская история

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Комментарии

#1 написал: stahlratte
Вчера, 15:04
+3
Группа: Посетители
Репутация: (11|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 284
держитесь. мой кош никого не забрал, конечно, но точно приходил в первые дни после смерти. я его слышала. лежала на диване, а диван такой, что любое движение по нему ощущается отлично, и чувствую, как запрыгнул кто-то сзади, прошелся и стоит переминается. думала кто-то из живых, а потом как подскочила и обнаружила обоих спящими на креслах. в общем, не знаю почему они так одновременно все ушли, но не думаю, что из-за глаз.
у меня на руках давно котенок умирал, умер с открытыми глазами, но старого кота потом не забирал, тот ещё пожил хорошо
Зарегистрирован: 18.01.2013
#2 написал: Talisha
Вчера, 17:47
+3
Группа: Посетители
Репутация: (1604|0)
Публикаций: 63
Комментариев: 3 982
Если поверите, что они друг друга забирают - так и случится, и этот уйдет. Конечно, они скучают друг по другу, но не притягивайте сами
Зарегистрирован: 18.05.2015
           
#3 написал: Nlo
Вчера, 17:47
+6
Группа: Посетители
Репутация: (20|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 384
Не похоже на совпадения. Знаете, такая мысль не хорошая пришла...
Когда дому и людям в нем живущим, угрожает опасность, животные часто берут на себя. Сами погибают, но хозяев обходит болезнь или порча и тд. Может, на вас что-то покусилось недоброе, а ваши звери стеной встали на защиту!?!! Погибли сами, но отвели беду... sad
Зарегистрирован: 19.12.2018
 
#4 написал: ninabond
Вчера, 18:05
+3
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 915
Жалко как животинок!((( Приходят они к хозяевам после смерти( Не раз уже читала и слышала.
У меня две кошки погибли под колесами машин на даче с разницей в 8 лет, причем прожили обе по 8 лет со мной и погибли на одном и том же месте(((Грустно.
Зарегистрирован: 2.03.2013
  
#5 написал: Jako tako
Сегодня, 12:40
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 30
Цитата: Nlo
Не похоже на совпадения. Знаете, такая мысль не хорошая пришла...
Когда дому и людям в нем живущим, угрожает опасность, животные часто берут на себя. Сами погибают, но хозяев обходит болезнь или порча и тд. Может, на вас что-то покусилось недоброе, а ваши звери стеной встали на защиту!?!! Погибли сами, но отвели беду... sad


Полностью согласна. Тоже считаю, что животные забирают на себя болезни или смерть членов семьи, в которой живут. У меня были такие примеры.
Зарегистрирован: 14.09.2019
#6 написал: МАСЯНЯ1808
Сегодня, 15:16
0
Группа: Посетители
Репутация: (25|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 348
Цитата: Nlo
Не похоже на совпадения. Знаете, такая мысль не хорошая пришла...
Когда дому и людям в нем живущим, угрожает опасность, животные часто берут на себя. Сами погибают, но хозяев обходит болезнь или порча и тд. Может, на вас что-то покусилось недоброе, а ваши звери стеной встали на защиту!?!! Погибли сами, но отвели беду... sad

Однозначно. Лучший комментарий.
Зарегистрирован: 19.03.2018
 
#7 написал: Black Bagira
Сегодня, 15:20
0
Группа: Посетители
Репутация: (779|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 438
Очень жаль. У кошек всегда открыты глазки после смерти и закрыть их непросто...
Зарегистрирован: 4.10.2013
   
#8 написал: LudaM
Сегодня, 16:12
0
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Репутация: (80|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 747
Ко мне тоже кот приходил. Никто не верит.
А неделю назад собакен умер, пока не приходил и не снился даже. Есть еще собак и кошечка. Ничего необычного
Зарегистрирован: 27.09.2015
  
#9 написал: ПИК НИК
Сегодня, 20:07
0
Группа: Посетители
Репутация: (479|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 937
Возможно при первом посещении клиники, подцепили болячку, кот заболел.
Когда кошка разбилась, кот забился под кровать и сидел до утра. Откуда он узнал?
Потом ходил отрешённый ещё долгое время.
Грустят конечно.
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
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