"Сними мое платье!"

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 10:00

Причина: Стилистика автора сохранена.

Tengu Просмотров: 1 283 Комментарии: 7 +25 Вчера, 10:00 by

Квартира была съемная, большая, двухъярусная, с лестницей, ведущей на второй этаж и маленькими комнатками. Снимало ее модельное агентство для своих сотрудниц-моделей. Одной из них была, собственно, моя подруга. Заехали они туда...И началось. Когда кто-нибудь из них оставался в одиночестве, квартирка оживала. Слышались шаги на втором этаже. Включенным оказывался свет в пустой комнате, где, вроде бы, гасили его перед уходом. Кто-то стучал в тонкую межкомнатную стенку - мягко и настойчиво, словно бы раскрытой ладонью. Пару раз моя подруга, назовем ее Светой, заставала, возвращаясь домой, кого-нибудь из своих соседок в кафе напротив: девчонки туда сбегали - ждать, пока кто-нибудь не вернется. Вдвоем не страшно.Дальше - больше. Светины соседки, просыпаясь посреди ночи, начали видеть силуэт девушки с русыми длинными волосами, принимая его, спросонья, друг за друга. Наутро каждый раз оказывалось, что Таня подумала на Машу, Маша на Таню, а на самом деле никто ночью в туалет не вставал. Одна из соседок уверяла, что мимо нее, когда она спускалась по лестнице, промчалась стремглав, в полутьме, незнакомая девушка и скрылась в пустой комнате. Как вы понимаете, никто за ней вслед с воплем: "АГА, ПОПАЛАСЬ!", - в комнату врываться не стал. Света, однако, ничего подобного не видела - только слушала все эти рассказы.Девочки, между тем, начали тихо паниковать. Кто-то даже предлагал устроить обряд изгнания - но дело было в Азии, пригласить можно было ну разве что буддийского священника, а боятся ли привидения буддийских священников, еще вопрос! В итоге решили никого не приглашать. Привидение прозвали Садако, в честь призрака из всем известного "Звонка", и стали приспосабливаться к предлагаемым условиям.Не ко всему, правда, можно приспособиться. Как-то вечером за Светой зашел ее тогдашний парень, они собирались вместе поужинать. К входной двери вел довольно длинный коридор с дополнительной внутренней дверью, которая обычно была распахнута настежь. Света выходила первой и подвоха не ожидала. Но тут... Внутренняя дверь в полутьме резко, словно её пнули в сердцах, захлопнулась у нее перед носом. Света, конечно, вскрикнула и отшатнулась, налетев спиной на своего парня.- Ты чего?!- Дверь! - сказала Света... и тут же сообразила, что дверь как была настежь, так и есть настежь. Что это был за странный обман зрения, она так и не поняла. Парень понял не больше светиного - в его версии событий дверь не хлопала, зато было какое-то встречное движение в полумраке, словно порыв ветра пронесся.В конце концов, русая Садако приснилась и Свете. Ну, хорошо хоть не наяву померещилась. Предшествовали этому сну два события. Первое: Света купила очень красивое желтое платье. Второе: Света забыла его дома.У девушек-моделей была привычка приходить в офис агентства (на кастинги и пр.) в джинсах и кроссовках, а переодеваться прямо там. Света сумку забыла дома и надела одно из бесхозных платьев, которые, видимо, на всякий пожарный - висят в раздевалке (ну или гардеробной, если кому-то так больше нравится). Розовое. Платье село на неё удачно, Света его потом надевала несколько раз... Пока ей не приснилась незнакомая русая девушка в квартире, у подножия лестницы. Во сне Света понимала, что это и есть их домашнее привидение.- Сними мое платье, - в лучших традициях детских страшилок потребовала девушка.Света опустила глаза - она была одета в свое новенькое желтое платье.- Это мое, я его купила недавно, - сообщила она девушке.- Не смей носить мое платье, говорю тебе, - был ответ.- Слушай, что тебе надо? - рассердилась Света. - Платье не носить? Ну ок. Все?Нет, это было не все.- Передай лилиному мужу, чтобы он вернулся к своей первой жене....и только проснувшись, и явившись в офис, и потянувшись ,привычно, за чужим розовым платьем, Света поняла, что снять-то и больше не носить просили, наверное, его. Ведь оно... а чье оно? Лилино?..Света, как ответственный человек (просили ж передать? Просили!) пыталась выяснить у менеджера, водились ли тут какие-нибудь Лили. Да. Было аж две девушки по имени Лили. Одна давно уехала. Вторая вышла замуж за какого-то небедного человека, с работы ушла, а дальше следы ее затерялись. По канонам ужастиков, должно было выясниться, что Лили трагически погибла, например. Но менеджер не знал ничегошеньки о ее дальнейшей судьбе - ну вышла замуж и вышла.Как-то так.

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