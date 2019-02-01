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Истории из жизни

"Сними мое платье!"

Квартира была съемная, большая, двухъярусная, с лестницей, ведущей на второй этаж и маленькими комнатками. Снимало ее модельное агентство для своих сотрудниц-моделей. Одной из них была, собственно, моя подруга. Заехали они туда...

И началось. Когда кто-нибудь из них оставался в одиночестве, квартирка оживала. Слышались шаги на втором этаже. Включенным оказывался свет в пустой комнате, где, вроде бы, гасили его перед уходом. Кто-то стучал в тонкую межкомнатную стенку - мягко и настойчиво, словно бы раскрытой ладонью. Пару раз моя подруга, назовем ее Светой, заставала, возвращаясь домой, кого-нибудь из своих соседок в кафе напротив: девчонки туда сбегали - ждать, пока кто-нибудь не вернется. Вдвоем не страшно.

Дальше - больше. Светины соседки, просыпаясь посреди ночи, начали видеть силуэт девушки с русыми длинными волосами, принимая его, спросонья, друг за друга. Наутро каждый раз оказывалось, что Таня подумала на Машу, Маша на Таню, а на самом деле никто ночью в туалет не вставал. Одна из соседок уверяла, что мимо нее, когда она спускалась по лестнице, промчалась стремглав, в полутьме, незнакомая девушка и скрылась в пустой комнате. Как вы понимаете, никто за ней вслед с воплем: "АГА, ПОПАЛАСЬ!", - в комнату врываться не стал. Света, однако, ничего подобного не видела - только слушала все эти рассказы.

Девочки, между тем, начали тихо паниковать. Кто-то даже предлагал устроить обряд изгнания - но дело было в Азии, пригласить можно было ну разве что буддийского священника, а боятся ли привидения буддийских священников, еще вопрос! В итоге решили никого не приглашать. Привидение прозвали Садако, в честь призрака из всем известного "Звонка", и стали приспосабливаться к предлагаемым условиям.

Не ко всему, правда, можно приспособиться. Как-то вечером за Светой зашел ее тогдашний парень, они собирались вместе поужинать. К входной двери вел довольно длинный коридор с дополнительной внутренней дверью, которая обычно была распахнута настежь. Света выходила первой и подвоха не ожидала. Но тут... Внутренняя дверь в полутьме резко, словно её пнули в сердцах, захлопнулась у нее перед носом. Света, конечно, вскрикнула и отшатнулась, налетев спиной на своего парня.
- Ты чего?!
- Дверь! - сказала Света... и тут же сообразила, что дверь как была настежь, так и есть настежь. Что это был за странный обман зрения, она так и не поняла. Парень понял не больше светиного - в его версии событий дверь не хлопала, зато было какое-то встречное движение в полумраке, словно порыв ветра пронесся.

В конце концов, русая Садако приснилась и Свете. Ну, хорошо хоть не наяву померещилась. Предшествовали этому сну два события. Первое: Света купила очень красивое желтое платье. Второе: Света забыла его дома.

У девушек-моделей была привычка приходить в офис агентства (на кастинги и пр.) в джинсах и кроссовках, а переодеваться прямо там. Света сумку забыла дома и надела одно из бесхозных платьев, которые, видимо, на всякий пожарный - висят в раздевалке (ну или гардеробной, если кому-то так больше нравится). Розовое. Платье село на неё удачно, Света его потом надевала несколько раз... Пока ей не приснилась незнакомая русая девушка в квартире, у подножия лестницы. Во сне Света понимала, что это и есть их домашнее привидение.
- Сними мое платье, - в лучших традициях детских страшилок потребовала девушка.
Света опустила глаза - она была одета в свое новенькое желтое платье.
- Это мое, я его купила недавно, - сообщила она девушке.
- Не смей носить мое платье, говорю тебе, - был ответ.
- Слушай, что тебе надо? - рассердилась Света. - Платье не носить? Ну ок. Все?
Нет, это было не все.
- Передай лилиному мужу, чтобы он вернулся к своей первой жене.

...и только проснувшись, и явившись в офис, и потянувшись ,привычно, за чужим розовым платьем, Света поняла, что снять-то и больше не носить просили, наверное, его. Ведь оно... а чье оно? Лилино?..

Света, как ответственный человек (просили ж передать? Просили!) пыталась выяснить у менеджера, водились ли тут какие-нибудь Лили. Да. Было аж две девушки по имени Лили. Одна давно уехала. Вторая вышла замуж за какого-то небедного человека, с работы ушла, а дальше следы ее затерялись. По канонам ужастиков, должно было выясниться, что Лили трагически погибла, например. Но менеджер не знал ничегошеньки о ее дальнейшей судьбе - ну вышла замуж и вышла.

Как-то так.

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 10:00
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 10:00 by TenguПросмотров: 1 283Комментарии: 7
+25

Ключевые слова: Девушка платье квартира привидение авторская история

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Комментарии

#1 написал: Мать_Драконов
Вчера, 13:08
+2
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Комментариев: 429
Класс!
Надо было узнать как выглядит Лили.
Плюс!
Зарегистрирован: 1.02.2019
 
#2 написал: FromSiberia
Вчера, 14:45
+4
Группа: Посетители
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Публикаций: 15
Комментариев: 940
Я думаю, привидения всех священников боятся.
А Света молодец, подошла к вопросу практично и ответственно. Так и надо с потусторонним, я считаю) просто как с частью нашей жизни. ++++++++++++++++
Зарегистрирован: 15.07.2015
  
#3 написал: Tremolante
Вчера, 15:08
+3
Группа: Посетители
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Комментариев: 166
Блин, по-моему так ещё страшнее, когда призрачной девушке дали прозвище... И не просто Маша или Глаша, а имя жуткого японского привидения 407
Зарегистрирован: 2.08.2013
#4 написал: Talisha
Вчера, 17:40
0
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Комментариев: 3 982
Просто бегала по дому и постукивала? В принципе, жить можно.
А если предположить, что это та Лиля, что за богатого вышла, а потом умерла - то почему она в этой квартире ходит, а не у мужа?
Зарегистрирован: 18.05.2015
           
#5 написал: Tengu
Вчера, 18:22
+1
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Публикаций: 53
Комментариев: 949
Цитата: Talisha
Просто бегала по дому и постукивала? В принципе, жить можно.
А если предположить, что это та Лиля, что за богатого вышла, а потом умерла - то почему она в этой квартире ходит, а не у мужа?


Так ведь не факт, что конкретно та Лили, которую знал менеджер, вообще умерла - может, она живёт и здравствует.
Зарегистрирован: 22.04.2013
   
#6 написал: зелёное яблочко
Вчера, 18:30
+2
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 87
Комментариев: 5 515
Лили наверное как-то подло увела мужика , а «Садако,» знала что-то. Но нет чтобы яснее объяснить, или там Лили или её муженьку во снах являться.
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#7 написал: marzzz
Вчера, 22:54
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Никогда не понимала, и почему покойники привязаны к земным вещам? Что платье для призрака? Надеть не наденет. Жалко, как память? Так, опять, же и не наденет, и с собой не заберёт эту памятную вещь. Но зато будет ломиться в сны и зудеть над ухом: не тронь, не надевай, положи... Странные они, эти призраки. Собственники, оказывается, и похлеще живых людей!
Зарегистрирован: 2.11.2011
              
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