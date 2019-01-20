Умерший в комнате

Новость отредактировал Qusto - 19-04-2019, 21:09

Сделано_в_СССР Просмотров: 1 762 Комментарии: 5 +11 19-04-2019, 21:09 by

Здравствуйте, это случилось, когда я приехал из своей деревни в город поступать в институт и заодно работать. Т.к. денег у меня было маловато, я решил снять койко-место. Обратился в агенство, к моему изумлению мне тут же предложили огромную комнату в трех комнатной квартире за очень небольшую плату, правда проживание с хозяйкой.Я потом понял , почему почему цена такая была. Заселился. Лег спать, вроде нормально все. А ночью проснулся, от того, что в общем коридоре кто то ходит. Я подумал, что это или хозяйка, или дочка её с гулянки пришла. Однако шаги слышались всю ночь. Утром я ничего не стал спрашивать, собрался, уехал на учебу. Однако и на следующую ночь ситуация повторилась. Я встал, открыл дверь. Никого. Я подумал, может соседи и списал все на хорошую слышимость.Но когда это уже повторялось вторую неделю, я встал, вышел в подъезд и прислушался, тишина. Нервы были на пределе, я громко крикнул, чтоб перестали шутить и ложились спать. Пошел обратно в комнату, слышу шаги за мной идут, я заперся в комнате, накрылся одеялом от страха и вдруг почувствовал , что то холодное у себя в ногах. Я высунул голову из под одеяла и чуть не заорал.У меня в ногах сидел старик и прикладывал палец к губам, призывая меня к молчанию. Он был весь полупрозрачный и сидел, не шевелясь. Утром я решил, что это был просто страшный сон. Но это стало повторяться каждую ночь. На четвертое утро я решил все рассказать хозяйке и съехать. И тут она мне сама призналась, почему у нее жильцы не задерживаются, дело в том, что ее муж умер как раз таки в этой комнате, и теперь не может успокоиться.Попросила меня не съезжать, но я быстро собрал вещи и переехал , пожелав им всего хорошего.Автор - Яков Свердлов.

Ключевые слова: Деревня город институт агенство квартира шаги ночью умерший муж

Другие, подобные истории: