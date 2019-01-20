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Истории из жизни

Умерший в комнате

Здравствуйте, это случилось, когда я приехал из своей деревни в город поступать в институт и заодно работать. Т.к. денег у меня было маловато, я решил снять койко-место. Обратился в агенство, к моему изумлению мне тут же предложили огромную комнату в трех комнатной квартире за очень небольшую плату, правда проживание с хозяйкой.

Я потом понял , почему почему цена такая была. Заселился. Лег спать, вроде нормально все. А ночью проснулся, от того, что в общем коридоре кто то ходит. Я подумал, что это или хозяйка, или дочка её с гулянки пришла. Однако шаги слышались всю ночь. Утром я ничего не стал спрашивать, собрался, уехал на учебу. Однако и на следующую ночь ситуация повторилась. Я встал, открыл дверь. Никого. Я подумал, может соседи и списал все на хорошую слышимость.

Но когда это уже повторялось вторую неделю, я встал, вышел в подъезд и прислушался, тишина. Нервы были на пределе, я громко крикнул, чтоб перестали шутить и ложились спать. Пошел обратно в комнату, слышу шаги за мной идут, я заперся в комнате, накрылся одеялом от страха и вдруг почувствовал , что то холодное у себя в ногах. Я высунул голову из под одеяла и чуть не заорал.

У меня в ногах сидел старик и прикладывал палец к губам, призывая меня к молчанию. Он был весь полупрозрачный и сидел, не шевелясь. Утром я решил, что это был просто страшный сон. Но это стало повторяться каждую ночь. На четвертое утро я решил все рассказать хозяйке и съехать. И тут она мне сама призналась, почему у нее жильцы не задерживаются, дело в том, что ее муж умер как раз таки в этой комнате, и теперь не может успокоиться.

Попросила меня не съезжать, но я быстро собрал вещи и переехал , пожелав им всего хорошего.

Автор - Яков Свердлов.
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Новость отредактировал Qusto - 19-04-2019, 21:09
19-04-2019, 21:09 by Сделано_в_СССРПросмотров: 1 762Комментарии: 5
+11

Ключевые слова: Деревня город институт агенство квартира шаги ночью умерший муж

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Комментарии

#1 написал: Sniff
19 апреля 2019 23:14
+5
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Комментариев: 1 027
Яков Свердлов)) За одно это плюс уже; а чего не Лева Троцкий?)))
Зарегистрирован: 20.01.2019
     
#2 написал: Fleur Delacour
Вчера, 08:52
+2
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Комментариев: 397
Слабенький какой))))) Ми-ми-ми
Зарегистрирован: 18.07.2016
 
#3 написал: Гюльнара
Вчера, 10:18
+3
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Репутация: (19|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 550
Надо было старичку свечку за упокой поставить, глядишь - и старичка бы пристроил к подобающему месту, и за собой комнату сохранил с хорошей оплатой.
Зарегистрирован: 7.10.2016
 
#4 написал: Sniff
Вчера, 12:05
+4
Группа: Авторы
Репутация: (96|0)
Публикаций: 63
Комментариев: 1 027
Цитата: Гюльнара
Надо было старичку свечку за упокой поставить, глядишь - и старичка бы пристроил к подобающему месту, и за собой комнату сохранил с хорошей оплатой.

И призраки целы, и студенты сыты, и читателям хорошо))
Зарегистрирован: 20.01.2019
     
#5 написал: просто Вася
Сегодня, 00:37
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (3296|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 3 972
Да нафиг такие комнаты нужны, пусть дед сам там обитает.
Плюс.
Зарегистрирован: 14.02.2014
       
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