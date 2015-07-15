Кто закрыл нас в туалете?

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:23

Сделано_в_СССР Просмотров: 727 Комментарии: 11 +18 Вчера, 18:23 by

Эта загадочная история или даже, скорее, происшествие, случилось в 2012 году.Моему младшему сыну на тот момент было не больше года от роду, старшему – 8. И так получилось, что в то же время мы с женой оказались в сложной финансовой ситуации, да и отношения были ни к чёрту. Мы часто ссорились, доходило просто до немыслимых оскорблений.В один из дней, мы сидели на кухне и разговор, как обычно, зашёл о нашем непростом положении. Младший сын спал в кроватке, а старший был в школе. Мы отправились в туалет покурить. Курим, ворчим друг на друга. И тут чётко слышим, как от туалета, с той стороны двери кто-то быстро зашлёпал в сторону комнаты, где спал сын.Мы с женой умолкли и переглянулись, как бы спрашивая друг друга: «Ты тоже это слышал?» Топот был похож на детский, как будто ребёнок лет 3-4 заплетающимися ножками пробежал по полу. И довольно громким, чтоб списать на «показалось».Первая мысль была, что вернулся старший из школы, но мы бы тогда точно услышали, как открывается входная дверь и возню в коридоре. Бросив окурки в унитаз, мы налегли на дверь, но она оказалась запертой снаружи. Кто-то закрыл нас на задвижку.Отказываясь верить в происходящее, я ещё пару раз дёрнул ручку двери. Без толку. Страшно стало до одури. А увидев панику в глазах жены, мне показалось, что я физически почувствовал и прочёл её мысли: «Мой сын там один в комнате и хрен пойми, кто к нему сейчас побежал, а мы тут заперты!..»Дверь я вынес вместе с косяком и галопом кинулся к кроватке младенца. Ребёнок спокойно спал. В комнате тоже никаких изменений – ничего, что выдавало бы постороннее присутствие секунду назад. Дверь в туалет я осмотрел, задвижка действительно оказалась закрытой.Ни до этого, ни после, ничего подобного мистического в нашем доме не происходило. Почитав форумы, пришёл к выводу, что, возможно, это был домовой, который таким образом проявил недовольство по поводу постоянной ругани хозяев. Считаю себя далёким от веры в суеверия и мистику, но и тому, что произошло, разумного объяснения я так и не нашёл.Автор - Cold Fear.

Ключевые слова: Младший сын жена ссора туалет топот домовой

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