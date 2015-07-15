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Истории из жизни

Кто закрыл нас в туалете?

Эта загадочная история или даже, скорее, происшествие, случилось в 2012 году.

Моему младшему сыну на тот момент было не больше года от роду, старшему – 8. И так получилось, что в то же время мы с женой оказались в сложной финансовой ситуации, да и отношения были ни к чёрту. Мы часто ссорились, доходило просто до немыслимых оскорблений.

В один из дней, мы сидели на кухне и разговор, как обычно, зашёл о нашем непростом положении. Младший сын спал в кроватке, а старший был в школе. Мы отправились в туалет покурить. Курим, ворчим друг на друга. И тут чётко слышим, как от туалета, с той стороны двери кто-то быстро зашлёпал в сторону комнаты, где спал сын.

Мы с женой умолкли и переглянулись, как бы спрашивая друг друга: «Ты тоже это слышал?» Топот был похож на детский, как будто ребёнок лет 3-4 заплетающимися ножками пробежал по полу. И довольно громким, чтоб списать на «показалось».

Первая мысль была, что вернулся старший из школы, но мы бы тогда точно услышали, как открывается входная дверь и возню в коридоре. Бросив окурки в унитаз, мы налегли на дверь, но она оказалась запертой снаружи. Кто-то закрыл нас на задвижку.

Отказываясь верить в происходящее, я ещё пару раз дёрнул ручку двери. Без толку. Страшно стало до одури. А увидев панику в глазах жены, мне показалось, что я физически почувствовал и прочёл её мысли: «Мой сын там один в комнате и хрен пойми, кто к нему сейчас побежал, а мы тут заперты!..»

Дверь я вынес вместе с косяком и галопом кинулся к кроватке младенца. Ребёнок спокойно спал. В комнате тоже никаких изменений – ничего, что выдавало бы постороннее присутствие секунду назад. Дверь в туалет я осмотрел, задвижка действительно оказалась закрытой.

Ни до этого, ни после, ничего подобного мистического в нашем доме не происходило. Почитав форумы, пришёл к выводу, что, возможно, это был домовой, который таким образом проявил недовольство по поводу постоянной ругани хозяев. Считаю себя далёким от веры в суеверия и мистику, но и тому, что произошло, разумного объяснения я так и не нашёл.

Автор - Cold Fear.
Источник.

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:23
Вчера, 18:23 by Сделано_в_СССРПросмотров: 727Комментарии: 11
+18

Ключевые слова: Младший сын жена ссора туалет топот домовой

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Комментарии

#1 написал: FromSiberia
Вчера, 19:12
+4
Группа: Посетители
Репутация: (85|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 927
Молодец домовой))) Они реально не любят ругани... у моих знакомых была перманентно сложная семейная жизнь со скандалами вплоть до рукоприкладства, так и домовой у них фестивалил не дай Бог каждому) ребенка пугал, шумел, вещи раскидывал, даже показывался в виде злобного старичка. Причем обоим супругам. Потом они переехали, как на новом месте у них, не знаю, связь мы не то чтобы потеряли, но она ослабла. ++++++++
Жаль, что дверь такая хлипкая была, ГГ, возможно, не повредило бы посидеть запертыми чуть дольше) Для лучшего понимания текущей семейной ситуации) В экстремальных обстоятельствах отношения очищаются от шелухи, остается настоящее.
Зарегистрирован: 15.07.2015
  
#2 написал: DRUID
Вчера, 19:13
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (251|-1)
Публикаций: 9
Комментариев: 1 256
Тьфу на вас, в квартире курят.
Только 1 вопрос :

На кой задвижка снаружи туалета в квартире?

Правильно домовой сделал.
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#3 написал: FromSiberia
Вчера, 19:21
+3
Группа: Посетители
Репутация: (85|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 927
Цитата: DRUID
Тьфу на вас, в квартире курят.
Только 1 вопрос :

На кой задвижка снаружи туалета в квартире?

Правильно домовой сделал.

У бабушки моей тоже двери в туалет и ванную снаружи закрываются. Такие какие-то ручки, когда бабушка с дедушкой въезжали в квартиру, они уже были. Нажимаешь на нее, как на рычаг, она и защелкивается. А если не защелкнуть, дверь вообще не закрывается. В чем еще у них главная заподлянка, что они могут случайно повернуться, если сильно дверью хлопнуть, и тогда не выйдешь)))) Дедушка несколько раз попадал в такое безвыходное положение)))) все грозился их сменить, да так и не собрался. Я его и нарочно закрывала в туалете, когда маленькая была)))
Зарегистрирован: 15.07.2015
  
#4 написал: Jako tako
Вчера, 19:44
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 20
Мурашки по коже, честно говоря. Мне тоже кажется, что это с ссорами связано. Может сказать этим хотел, мол, миритесь.
Зарегистрирован: 14.09.2019
#5 написал: Nlo
Вчера, 20:02
+3
Группа: Посетители
Репутация: (18|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 358
Чем больше всякого непотребства, тем больше сил нечисть набирает. Это они ещё только ругались, а там где пьянство с мордобоем - там просто рай для всяких барабашек ))) razborki
Зарегистрирован: 19.12.2018
 
#6 написал: Мария Сайгина
Вчера, 20:41
+1
Группа: Посетители
Репутация: (28|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 790
Цитата: FromSiberia
Молодец домовой))) Они реально не любят ругани... у моих знакомых была перманентно сложная семейная жизнь со скандалами вплоть до рукоприкладства, так и домовой у них фестивалил не дай Бог каждому) ребенка пугал, шумел, вещи раскидывал, даже показывался в виде злобного старичка. Причем обоим супругам. Потом они переехали, как на новом месте у них, не знаю, связь мы не то чтобы потеряли, но она ослабла. ++++++++
Жаль, что дверь такая хлипкая была, ГГ, возможно, не повредило бы посидеть запертыми чуть дольше) Для лучшего понимания текущей семейной ситуации) В экстремальных обстоятельствах отношения очищаются от шелухи, остается настоящее.

Ничесе.....какое подольше? Правильно автор написал, все мысли о том, что ребенок один в комнате и хрень какая-то по квартире бегает.
Зарегистрирован: 22.05.2017
  
#7 написал: Сергей Скептик
Вчера, 22:54
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 6
Цитата: DRUID
Тьфу на вас, в квартире курят.
Только 1 вопрос :

На кой задвижка снаружи туалета в квартире?

Правильно домовой сделал.


А я вот тоже не знаю, зачем в былые совковые времена делали задвижку на дверях туалета и ванной с внешней стороны?.. Сам не раз задавался вопросом: с какой целью? Но то, что её действительно ставили – это факт, в своей собственной квартире, доставшейся по наследству, видел такую же фигню.

А что касается истории (за которую автору огромный плюс) – ну, в ванной и туалете бывает такая акустика, что ещё и не такое услышишь... Да и задвижка может слегка запереть людей от одного неосторожного касания кулаком об стену blush
Зарегистрирован: 24.10.2019
#8 написал: ninabond
Сегодня, 01:03
+2
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 914
Меня так однажды на балконе заперли, когда я 31 октября выскочила на заснеженный балкон за банкой варенья,в домашнем халатике и с голыми ногами. Схватила банку, дернулась в дверь балконную - закрыто! Я в панике! Минус пять на улице и я на балконе! А дома я одна, хотела пирог с вареньем на Хэллоуин испечь)))Хорошо, что форточка была открыта. Открыла через форточку верхнюю оконную ручку а нижнюю пришлось выбить((( Так и влезла в дом. Балконная ручка оказалась закрытой до конца.Как будто кто-то специально повернул ручку до упора. Сколько раз пыталась с силой хлопнуть балконной дверью, чтобы так закрыть...ничего не получалось. Вот и гадаю: кто меня закрыл?
Зарегистрирован: 2.03.2013
  
#9 написал: Arhip
Сегодня, 01:19
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Группа: Комментаторы
Репутация: (1206|0)
Публикаций: 49
Комментариев: 1 064
Цитата: Сергей Скептик
А я вот тоже не знаю, зачем в былые совковые времена делали задвижку на дверях туалета и ванной с внешней стороны?.. Сам не раз задавался вопросом: с какой целью? Но то, что её действительно ставили – это факт, в своей собственной квартире, доставшейся по наследству, видел такую же фигню.

У меня в квартире, еще до ремонта, когда не поставили поворотную ручку, во время жары дверь ссыхалась и самопроизвольно открывалась. Приходилось закрывать снаружи
Зарегистрирован: 29.08.2017
    
#10 написал: ПИК НИК
Сегодня, 01:31
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Репутация: (462|0)
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Комментариев: 884
Вас пугает потустороннее???
А я то думал, нас ничем уже не возьмёшь!
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Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#11 написал: DRUID
Сегодня, 05:37
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Группа: Комментаторы
Репутация: (251|-1)
Публикаций: 9
Комментариев: 1 256
Цитата: ПИК НИК
Вас пугает потустороннее???
А я то думал, нас ничем уже не возьмёшь!
507


Вы правы. Как мне вчера сказала моя 8 летняя дочь "Самый страшный зверь-убийца это человек". Реалии они страшнее.
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
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