Пугающая реальность детства

h8xcorex Просмотров: 732 Комментарии: 7 +2 Вчера, 10:43 by

Когда мне было 8 лет, я сломал руку на тарзанке и сидел дома, смотрел мультики и ел скелетонов.Родители были на работе допоздна, я, помню, был такой счастливый, что один дома, делаю что хочу. И в один прекрасный момент, когда я лежал на кровати и смотрел те самые мультфильмы, на кухне разбилась тарелка.Я испугался, растерялся и не знал, что делать.Ко мне подъезжает машинка на радиоуправлении, в которой не было аккумуляторов и показывает передними колесами с щелчком на кухню. Я растерялся еще больше, но набрался смелости взять трубку и позвонить маме.Когда я пришел на кухню, я увидел, что полка с посудой открыта, а тарелка лежала на полу разбитая. Я просто заморозился на месте и начинаю маме рассказывать. Она мне, естественно, не верит и говорит, что я все то придумал якобы, чтобы меня не наказали.Но в этой квартире происходили и другие странные вещи, более пугающие...О них я расскажу, если вы захотите их услышать.

Ключевые слова: Страх призрак полтергейст авторская история

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