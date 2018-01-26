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Истории из жизни

Пугающая реальность детства

Когда мне было 8 лет, я сломал руку на тарзанке и сидел дома, смотрел мультики и ел скелетонов.

Родители были на работе допоздна, я, помню, был такой счастливый, что один дома, делаю что хочу. И в один прекрасный момент, когда я лежал на кровати и смотрел те самые мультфильмы, на кухне разбилась тарелка.

Я испугался, растерялся и не знал, что делать.

Ко мне подъезжает машинка на радиоуправлении, в которой не было аккумуляторов и показывает передними колесами с щелчком на кухню. Я растерялся еще больше, но набрался смелости взять трубку и позвонить маме.

Когда я пришел на кухню, я увидел, что полка с посудой открыта, а тарелка лежала на полу разбитая. Я просто заморозился на месте и начинаю маме рассказывать. Она мне, естественно, не верит и говорит, что я все то придумал якобы, чтобы меня не наказали.

Но в этой квартире происходили и другие странные вещи, более пугающие...

О них я расскажу, если вы захотите их услышать.
Вчера, 10:43 by h8xcorexПросмотров: 732Комментарии: 7
+2

Ключевые слова: Страх призрак полтергейст авторская история

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Комментарии

#1 написал: DRUID
Вчера, 11:28
+4
Группа: Комментаторы
Репутация: (251|-1)
Публикаций: 9
Комментариев: 1 249
Кружку детского творчества, привет.

+++
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#2 написал: зелёное яблочко
Вчера, 11:57
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 85
Комментариев: 5 434
И привет каникулам flag_of_truce
+++++++

Другие происшествия почитали бы тоже. Надеюсь, они столь же леденящие душу.
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#3 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 12:22
+2
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (2958|-1)
Публикаций: 1 872
Комментариев: 12 040
Новичка надо поддержать конечно, чтобы ещё историй написал.) Неплохая страшилка!)) +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                
#4 написал: Фиолетовая Дымка
Вчера, 12:56
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (40|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 427
Цитата: DRUID
Кружку детского творчества, привет.

+++

laughing
ждем продолжения, ждем! braavo
Только почему то так бывает, что пишут вот про продолжение, а дальше тишина...У меня только история одного автора про его девушку и черта на уме. Там уже целый сериал на ТВ 3 можно было замутить про эти незабываемые встречи.
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#5 написал: Arhip
Вчера, 16:59
+1
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Как мало человеку надо для счастья - всего лишь сломать руку
Зарегистрирован: 29.08.2017
    
#6 написал: Nlo
Вчера, 17:34
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Публикаций: 0
Комментариев: 349
Спасибо автору за уютную страшилку)) Захотелось перенестись в 8-летний возраст, есть скелетонов и смотреть мультики relieved
Поздравления с регистрацией и первой публикацией;)
Зарегистрирован: 19.12.2018
 
#7 написал: ARCB
Вчера, 18:28
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Ждём истории :)
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