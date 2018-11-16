Дедулька на зимнем кладбище

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 16:43

Сделано_в_СССР Просмотров: 264 Комментарии: 3 +5 Сегодня, 16:43 by

Мои родители постоянно работали, бабушки с дедушками жили далеко. Поэтому с детства привыкла оставаться дома одна. Мне вовсе не было страшно. До поры, до времени…Напротив нашего дома находятся два кладбища – новое и старое. Это меня тоже не пугало. Привыкла, даже собачку там выгуливала. То утро началось как обычно. Родители ушли на работу, а я пошла с собакой на прогулку.Иду по кладбищенской дорожке, как обычно. Зима выдалась не снежной, под ногами голый асфальт. Вдруг четко вижу на нем кровавые пятна. Закрыла глаза, они исчезли.И тут такое ощущение, что асфальт стал невероятно мягким, как будто иду по сугробам. Тут моя собака встала, как вкопанная. Как не пыталась сдвинуть ее с места, не получается. И вдруг ощущение холода. Не морозного. А, как бы это объяснить, могильного. Оборачиваюсь, возле могилки стоит дедулька с сумкой в руках. Еще секунду его там не было! Дед оскаливает зубы в улыбке и начинает протягивать ко мне костлявые руки.С воплями бегу домой. О ужас, он стоит на пороге! Я вспомнила все известные мне молитвы, стала креститься. Дедулька исчез. С тех пор мне страшно оставаться одной дома. На кладбище ни ногой. Прошло 2 года. До сих пор не пойму, что покойнику от меня надо было.Автор - history.

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