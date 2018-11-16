Дедулька на зимнем кладбище
Мои родители постоянно работали, бабушки с дедушками жили далеко. Поэтому с детства привыкла оставаться дома одна. Мне вовсе не было страшно. До поры, до времени…
Напротив нашего дома находятся два кладбища – новое и старое. Это меня тоже не пугало. Привыкла, даже собачку там выгуливала. То утро началось как обычно. Родители ушли на работу, а я пошла с собакой на прогулку.
Иду по кладбищенской дорожке, как обычно. Зима выдалась не снежной, под ногами голый асфальт. Вдруг четко вижу на нем кровавые пятна. Закрыла глаза, они исчезли.
И тут такое ощущение, что асфальт стал невероятно мягким, как будто иду по сугробам. Тут моя собака встала, как вкопанная. Как не пыталась сдвинуть ее с места, не получается. И вдруг ощущение холода. Не морозного. А, как бы это объяснить, могильного. Оборачиваюсь, возле могилки стоит дедулька с сумкой в руках. Еще секунду его там не было! Дед оскаливает зубы в улыбке и начинает протягивать ко мне костлявые руки.
С воплями бегу домой. О ужас, он стоит на пороге! Я вспомнила все известные мне молитвы, стала креститься. Дедулька исчез. С тех пор мне страшно оставаться одной дома. На кладбище ни ногой. Прошло 2 года. До сих пор не пойму, что покойнику от меня надо было.
Автор - history.
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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 16:43
Сегодня, 16:43 by Сделано_в_СССРПросмотров: 264Комментарии: 3
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