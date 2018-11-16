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Истории из жизни

Дедулька на зимнем кладбище

Дедулька на зимнем кладбище


Мои родители постоянно работали, бабушки с дедушками жили далеко. Поэтому с детства привыкла оставаться дома одна. Мне вовсе не было страшно. До поры, до времени…

Напротив нашего дома находятся два кладбища – новое и старое. Это меня тоже не пугало. Привыкла, даже собачку там выгуливала. То утро началось как обычно. Родители ушли на работу, а я пошла с собакой на прогулку.

Иду по кладбищенской дорожке, как обычно. Зима выдалась не снежной, под ногами голый асфальт. Вдруг четко вижу на нем кровавые пятна. Закрыла глаза, они исчезли.

И тут такое ощущение, что асфальт стал невероятно мягким, как будто иду по сугробам. Тут моя собака встала, как вкопанная. Как не пыталась сдвинуть ее с места, не получается. И вдруг ощущение холода. Не морозного. А, как бы это объяснить, могильного. Оборачиваюсь, возле могилки стоит дедулька с сумкой в руках. Еще секунду его там не было! Дед оскаливает зубы в улыбке и начинает протягивать ко мне костлявые руки.

С воплями бегу домой. О ужас, он стоит на пороге! Я вспомнила все известные мне молитвы, стала креститься. Дедулька исчез. С тех пор мне страшно оставаться одной дома. На кладбище ни ногой. Прошло 2 года. До сих пор не пойму, что покойнику от меня надо было.

Автор - history.
Источник.

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 16:43
Сегодня, 16:43 by Сделано_в_СССРПросмотров: 264Комментарии: 3
+5

Ключевые слова: Дом кладбища прогулка ощущение холода могилка дед костлявые руки ужас

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Комментарии

#1 написал: Фиолетовая Дымка
Сегодня, 19:06
0
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Группа: Комментаторы
Репутация: (40|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 430
Ну это страшилка. Все в кучу: кровавые пятна, дед мертвец- преследователь. Странная логика у ГГ - на кладбище ни ногой. Тут уж и за порог тогда выходить не надо, раз дед там поджидал.
И вообще, нечего собак на кладбище выгуливать. Что за неуважение к почившим!
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 19:25
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Публикаций: 85
Комментариев: 5 439
Цитата: Фиолетовая Дымка
Тут уж и за порог тогда выходить не надо, раз дед там поджидал

smeh .
Может это просто местный сумасшедший
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#3 написал: Фиолетовая Дымка
Сегодня, 20:00
0
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (40|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 430
Цитата: зелёное яблочко
Цитата: Фиолетовая Дымка
Тут уж и за порог тогда выходить не надо, раз дед там поджидал

smeh .
Может это просто местный сумасшедший

Ну по крайней мере ГГ знает как с ним бороться - молитвами! Мне еще крайне интересно, что у него в сумке? Может там водочка с закусью и дед просто хотел с ГГ душевно посидеть за рюмочкой, порассуждать о смысле бытия.
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
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