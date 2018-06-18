Из-за грани

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 15:09

Причина: Стилистика автора сохранена.

Лорелин Просмотров: 400 Комментарии: 6 +13 Сегодня, 15:09 by

Рассказ попутчицы.Я замуж вышла против воли семьи. А было нас: отец, трое братьев и сестра, то бишь я. Мать-то померла рано, вот я братишкам моим мамку и заменила. Отец не женился больше, и росли мы без матерней руки.Мне было всего двадцать, когда встретила Федора моего. Ни до, ни после я уж таких мужиков не встречала. И лицом кровь с молоком, и сердцем ангел чистый. Поженились мы с ним через месяц после знакомства, долго он не женихался. Увез меня в город, отец и братья даже не свадьбу не пришли, считали, что предала их. Да отец странное сказал, что в ту семью даже собаку старую не отдал бы.Зажили мы с Федором в его квартире, где кроме нас были еще его мать да старая злющая бабка. Как ни старалась я подружиться, как ни ласковилась, от них един ответ был - чушка деревенская, а туда же, со свиным рылом в калашный ряд. Федор меня поддерживал, защищал, заявку подал на получение квартиры для молодой семьи. Он в хорошем месте работал, и был на очень хорошем счету. А я на тот момент уже ребенка ждала. Седьмой месяц был уже. И вдруг в один из дней стучится дальняя родственница в дверь к нам и передает, что отец плох совсем, и хочет видеть. Вскочила я, собралась за пару минут и с ней в деревню поехала, на пересадках и попутчиках. Добрались к глубокой ночи.Отец, и правда, был совсем плох, исхудал, ровно скелетина. Увидел меня с брюхом и головой покачал, но велел самовар навести и сесть рядом. Тетка ушла и братишек моих забрала с собой, якобы с ее дочками поиграть, да у них же и заночевать.А как ушли они, отец меня рядом усадил и поведал, что хорошо знает Федоровых родственничков. И бабку его, и мать - двух ведьм. Я посмеялась тогда над его словами, мол, что ж вы, тятенька, в такую чепуху верите, словно бы и не коммунист вовсе. Помрачнел отец, подумал, да велел чаю налить. Посидели с ним, поговорили. И странную вещь сказал он мне, что и за гробом будет меня беречь, доченьку свою ненаглядную. Утешила я его как могла, сказала, что завтра же с врачом созвонюсь и попрошу принять его. Да только той же ночью отошел отец. Просто не проснулся утром.Что делать, оплакала, все справила как могла. Братьев моих тетка к себе забрала. А я вернулась в дом к мужу. Только замечать стала, что очень уж переменились ко мне бабка и свекровь. И так и сяк, без мыла в одно место лезут и угощают, потчуют вкусностями разными. Странно мне это показалось, но порадовалась, что отношения налаживаются. Вот только уставать стала быстро, словно уходили все силы куда-то да сны стали сниться странные. Какой-то человек гнался за мной, говорил, что я его теперь, и что дитя мое его, отдали ему нас, вишь ли. Но вот только он нагонял и пытался схватить, как отец оказывался между нами. И тот, кто гнался, шипел и бесился, а одолеть папу не мог.А в ночь перед родами явился мне во сне отец и сказал, чтобы не боялась я, что обидчицы мои больше на меня не покусятся. На следующее утро проснулась я оттого, что воды отошли. Федор мой с работы сорвался, меня усадил в машину и повез в больницу областную. Там к вечеру и родила я сына. Глаза в него были точь-в-точь дедовы, отца моего, голубые, как васильки. Федор сам предложил его имя дать. А на следующий день не пришел. Явился только через три дня, бледный, измотанный. Оказалось, страшное случилось, пока не было меня. Сорвались мать с бабкой поехать в деревню, да на трассе у водителя, родича их, заклинило тормоза, и машина юзом пошла и столкнулась с Белазом. И странно, что шофер-то жив остался, а вот задняя часть "жигуля" прямо под колеса ушла. Бабка и мать всмятку. Потом, много позже, шофер рассказал, куда возил их. Оказалось, с бабке-колдовке в дальнее село. Зачем, не знал, они подкидывали деньжат хорошо, он и вёз.Вот такая история. После того случая сниться отец перестал. И с мужем зажили уже спокойно.

Ключевые слова: Защита от отца с того света родня авторская история

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