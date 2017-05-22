Детские воспоминания

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 17:44

Причина: Стилистика автора сохранена.

Оксик Просмотров: 450 Комментарии: 1 +5 Сегодня, 17:44 by

Приветствую всех участников этого замечательного сайта. Читаю истории пару лет. Безумно нравится. Вот решилась поделиться своими историями. Буду рада Вашему мнению.Я тогда училась в начальной школе, естественно, жила с родителями. Особой смелостью я не отличалась (по части непонятностей и мистики), до мурашек и холодного пота боялась своих кукол в ночное время, мне всё время казалось, что они следят за мной и живые, жуть, в общем. Ну и частенько подводило зрение, и мерещилось, в полумраке или темноте, всякое. Но было несколько историй, когда это было не моё воображение. Всякие шорохи и бряканье в доме мы с родителями слышали регулярно, но списывали это на бытовые какие-то вещи. Как и любой ребёнок, я очень хотела себе завести пушистого друга. Долго уговаривала родителей, и вот мне разрешили котёнка. Поначалу котёнок был вполне себе обычный, но чем дальше, те больше в доме стали происходить странные вещи. Даже мой отец, скептик до мозга костей, позднее рассказывал, что просыпался ночью из-за непонятных шорохов и колыхания занавесок за телевизором, при том, что кот был рядом с ним и таращился туда же, куда и папа, с выражением страха на мордочке. Сейчас, как я понимаю, наш домовой просто невзлюбил кота и стал так показывать своё недовольство. Ночами частенько на меня нападал сонный паралич, и что-то давило на грудь. Но само по себе и отпускало. Из самых ярких воспоминаний, связанных с проявлениями домового был один случай. Я сидела в родительской комнате (она у нас центральная была, а через неё был проход в мою комнату), на столе в моей комнате я оставила фантик от конфет или шоколадки, шуршащий такой. Через какое-то время из моей комнаты пулей вылетает мой кот Кешка, залетает на диван и прячется за меня. Я напряглась, а из комнаты послышались звуки, вот как кто-то разворачивает смятый фантик. Вот знаете такой звук, как большая собака мордой залезла в этот фантик и возит его по столу носом, пытаясь вынюхать запах вкусняшки и слизать остатки шоколада. У меня волосы на голове зашевелились от ужаса. Я попыталась запугать это что-то гневными криками типа: "Кто это там?! Я сейчас зайду и накажу!" Естественно, никуда я не зашла, у меня ноги подкашивались от страха, этот кто-то периодически прекращал шуршание, и через пару секунд тишины снова начинал. В общем, родителей мы с котом ждали на улице под козырьком подъезда.Дружила одно время с девочкой в классе. Она немного странная была, увлекалась очень НЛО и всем, что с этим было связано. Проводили мы с ней всякие обряды, чтобы попасть в страну гномиков, где очень вкусное печенье есть, зазывали Сладкоежку и прочие детские шалости творили. В один из вечеров произошло нечто, что я не могу объяснить себе до сих пор. Может, это был гипноз с её стороны, может ещё что-то, не знаю. В общем, мы с ней пришли ко мне в гости (после моего милого домового я старалась домой после школы к себе кого-то затащить) и сидели в креслах в центральной комнате. Из неё открывался частичный обзор прихожей, где висела верхняя одежда и стояла обувь. Мы, как маленькие дети, как пришли домой, обувь просто скинули с ног и бросили как попало. И вот, эта подружка рассказывает мне, что в дома раз в год приходят маленькие гномики-помощники (как в сказках, которые помогали стареньким мастерам чинить обувь) и вот, в общем, они следят за порядком в доме в этот единственный день в году. И вот сейчас именно такой день, и эти гномики наведут порядок у меня дома. Но их увидеть практически невозможно, естественно. Но дальше мне стало не очень смешно, потому как обувь, стоящая в прихожей, стала перемещаться. Сначала сапоги просто валялись, через 2 минуты они уже стоят все вертикально, еще через минуту они придвинулись друг к другу, ещё через какое-то, непродолжительное, время ещё сместились. Подружка сказала не шевелиться и наблюдать, и мне даже казалось, что я вижу перемещение чего-то маленького вокруг нашей обуви и мелькание то тут, то там разноцветных колпачков. В общем, к концу вечера наши с ней сапоги стояли друг за другом, как в солдатской казарме. Мне кажется, их выровняли даже по линейке, просто мечта перфекциониста. При этом подружка сидела в соседнем кресле со мной и никуда не выходила, и я тоже. Вот что это было?В детстве любили вызывать всяких бабаек, одной из любимых затей было заглянуть в глаза ведьме. Суть простая: берётся стекло от бутылки, лучше не цветное, а прозрачное и выгнутое, не сильно плоское. Выкапывается ямка в песочнице, кладётся это стекло выгнутой стороной вверх и засыпается песком. Курганчик такой получается. Потом в нём прокапывается сверху небольшая дырочка, и смельчак должен прильнуть глазом к отверстию, прикрыв от света своё лицо руками. И, по нашему поверью, с той стороны должна прийти ведьма и также взглянуть на тебя в ответ. По окончании ритуала нужно разрушить курганчик, а стекло выбросить подальше, иначе ведьма придёт за тобой. Естественно, регулярно всем что-то там казалось, и видели и фигуру приближающейся ведьмы, кто-то видел лицо, кто-то не разобрал, что там было, у кого-то была просто темнота. Один раз я набралась смелости и тоже решила туда глянуть, мне привиделось... короче, глаз я увидела в ответ на своё подглядывание, причём, как в гуляющих по сети видеострашилках, где на фоне чего-то милого резко появляется жуткая рожа на пару секунд, так что испугалась я знатно, мы с девчонками неслись до класса с жуткими визгами. Никто ничего не разрушил, естественно. А когда был тихий час (мы на лето были в пришкольном лагере) все участницы этой игры видели возле своих раскладушек силуэт переливающийся радужными бликами, полупрозрачный. Он просто стоял, а мы пряталась под одеялами, подглядывая одним глазом. После тихого часа помчались обратно и разрушили наш курганчик. Больше этот силуэт мы не видели.Сейчас в моём доме есть домой, мы с мужем зовём его Федя. Краем глаза иногда видим его, как комочек пушистой темноты или силуэт кота. В доме есть кот, они мирно живут, иногда играют. Вот такие истории происходили в моём детстве. Спасибо за внимание.

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