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Истории из жизни

Памятник Матери

Данная история произошла с моими хорошими знакомыми, три года назад. Главные действующие лица, это бездетная супружеская пара: Анатолий и Татьяна, на тот момент им было по 43 года. У родственника Анатолия, живущего в Абакане, была круглая дата. Мои знакомые планировали эту поездку недели две, заодно хотели присмотреть пару автомобилей по объявлению, в Хакасии.

В первый день они торжественно отметили круглую дату и на следующий день решили прокатиться по объявлениям. Так как "сами люди неместные", взяли с собой провожатую - Анну. Так как с географией не дружу, могу ошибаться. Сначала им нужно было проехать в Аскиз, а потом в Черногорск. И где-то по пути им попадается памятник Матери. Я не знаток Хакасских легенд, поэтому, может, памятник называется немного по-другому. Они решили, что сначала доедут, до места, а на обратном пути познакомятся с этой достопримечательностью. Тем более, Анна знала ритуал, который нужно совершить, чтобы Мать дала деток. Сказано - сделано.

На обратном пути Анатолий, за разговорами, а может, и разочарованием, что машина не подошла, проехал памятник Матери. Метров через 500 машина заглохла. Женщины решили вернуться пешком к памятнику и провести ритуал, пока Анатолий занимался машиной. Они принесли жертвоприношение (хлеб и молоко), прошлись вокруг Матери. Татьяна повторяла слова молитвы за Анной. Когда они вернулись к машине, то с ней оказалось все в порядке. Они продолжили путь. Вернулись домой без происшествий. Спустя, примерно, полгода, у племянницы Татьяны умирает мама, и Татьяна и Анатолий принимают решение взять девочку в семью. На данный момент они взяли из приюта ещё двоих детей. Теперь они многодетная семья. А их провожатая Анна, которая показала, как провести ритуал, тоже обзавелась семьёй. Хотя до этого вела разгульный образ жизни и не думала о детях. Сейчас воспитывает маленькую дочку. Думаю, что в этой истории неслучайно заглох автомобиль, и Татьяна, которая по медицинским показаниям не могла иметь детей, стала любящей матерью. Может быть, неважно в кого ты веришь и кого ты просишь. А важнее - как искренне ты это делаешь.

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:14
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 18:14 by ПлюшечкаПросмотров: 692Комментарии: 3
+9

Ключевые слова: Хакасия памятник дорога авторская история

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Комментарии

#1 написал: Фиолетовая Дымка
Вчера, 19:40
+5
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Репутация: (36|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 409
Не вижу чуда. Татьяна же не сама родила, а взяли они с Анатолием детей из приюта. Видимо паре для этого был нужен волшебный пинок, вот памятник Матери и вера в его силу послужил им. А Анна просто повзрослела и созрела для семьи.
Без оценки.
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#2 написал: Tigger power
Вчера, 19:52
+1
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Репутация: (2284|-7)
Публикаций: 10
Комментариев: 4 809
Чудесная история +
Зарегистрирован: 9.12.2016
         
#3 написал: верю-не верю
Вчера, 21:18
+1
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 208
Прекрасная история. Плюс. blush Без мистики, без чуда, но две женщины стали любящими матерями. Захотели, поверили, что-то помогло, а это уже не важно. Важен результат.
Зарегистрирован: 17.05.2019
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