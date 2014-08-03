Старуха в машине

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 07:17

Calipso Просмотров: 1 256 Комментарии: 19 +15 Сегодня, 07:17 by

История со слов моего молодого человека.Было это лет 10 назад. Сам он родом из-под Воронежа, и каждый год он обязательно старается съездить туда, навестить родственников, картошки привезти и т.д.И вот как-то он в очередной раз поехал на свою малую родину, подъезжал он к Воронежу уже по темноте. Едет себе, едет, как обычно принято у водителей, глаза всегда периодически смотрят в зеркала авто, дабы контролировать ситуацию на дороге. И тут посмотрел он в зеркало заднего вида, а на заднем сиденье… старуха сидит, страшная такая, вся растрепанная, со злобным оскалом. Тогда он понял, что значит «волосы на голове зашевелились». Со страху и перепугу начал рулем крутить, но, слава Богу, обошлось без тяжелых последствий, а когда посмотрел снова в зеркало - старуха исчезла.Так вот, он у меня мужик серьезный, если что-то такое может рассказать, то придумывать не станет, я ему верю безоговорочно, да и напугался жутко, особо не рассказывал никому эту историю. Но говорит, если вспоминаю, то волосы, как и тогда, шевелятся.Конечно, не все поверят сразу в такую историю (именно поэтому он мало кому рассказывал), ему говорили, как и я по первости, что он просто устал, вот и померещилось… Но, ребята, мужик нормальный, адекватный, в трезвом, как говорится, уме, действительно видел эту старуху! Надо было видеть его, когда он рассказывал! Было ясно, что для него это и вправду никакие не шуточки. Если уж при рассказе и воспоминании до сих пор дрожь пробегает у него по всему телу и волосы дыбом встают. Он потом, когда ездил в последующие разы, все хотел вспомнить это место, когда проезжал, но не мог его опознать, да и не особо хотелось…

Ключевые слова: Старуха машина дорога авторская история

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