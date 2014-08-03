Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Старуха в машине

История со слов моего молодого человека.

Было это лет 10 назад. Сам он родом из-под Воронежа, и каждый год он обязательно старается съездить туда, навестить родственников, картошки привезти и т.д.

И вот как-то он в очередной раз поехал на свою малую родину, подъезжал он к Воронежу уже по темноте. Едет себе, едет, как обычно принято у водителей, глаза всегда периодически смотрят в зеркала авто, дабы контролировать ситуацию на дороге. И тут посмотрел он в зеркало заднего вида, а на заднем сиденье… старуха сидит, страшная такая, вся растрепанная, со злобным оскалом. Тогда он понял, что значит «волосы на голове зашевелились». Со страху и перепугу начал рулем крутить, но, слава Богу, обошлось без тяжелых последствий, а когда посмотрел снова в зеркало - старуха исчезла.
Так вот, он у меня мужик серьезный, если что-то такое может рассказать, то придумывать не станет, я ему верю безоговорочно, да и напугался жутко, особо не рассказывал никому эту историю. Но говорит, если вспоминаю, то волосы, как и тогда, шевелятся.

Конечно, не все поверят сразу в такую историю (именно поэтому он мало кому рассказывал), ему говорили, как и я по первости, что он просто устал, вот и померещилось… Но, ребята, мужик нормальный, адекватный, в трезвом, как говорится, уме, действительно видел эту старуху! Надо было видеть его, когда он рассказывал! Было ясно, что для него это и вправду никакие не шуточки. Если уж при рассказе и воспоминании до сих пор дрожь пробегает у него по всему телу и волосы дыбом встают. Он потом, когда ездил в последующие разы, все хотел вспомнить это место, когда проезжал, но не мог его опознать, да и не особо хотелось…

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 07:17
Сегодня, 07:17 by CalipsoПросмотров: 1 256Комментарии: 19
+15

Ключевые слова: Старуха машина дорога авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 08:31
+4
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 775
Комментариев: 8 672
Читала о подобных случаях у нас на сайте.
Не хотелось бы мне пережить подобное.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                           
#2 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 10:31
+4
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 10
Комментариев: 747
Не знаю почему, но вспомнил совсем не в тему случай. Друг ехал на машине, видит батюшку в рясе, голосующего у дороги. Ну остановился значит, открыл дверь: " Вам куда?" Батюшка ответил, что вот тут пару остнановок. Другу было по пути, он предложил подвести. Батюшка не сел к нему, а только посмотрел с пренебрежением и продолжил голосовать стоять. У друга тогда была старая "семерка" и поэтому тот в неё не сел. Вопрос: От этой нечисти неприятные ощущения хуже бы были на заднем сидении, или от "чисти" у дороги? У меня второй вариант лично. P.S. очень хорошо отношусь к религии и к батюшкам, но вот бывает и такое. Но лучше призрака у дороги встретить, чем живого порой))
Зарегистрирован: 15.04.2018
  
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 11:15
+2
Группа: Модераторы
Репутация: (2277|-8)
Публикаций: 10
Комментариев: 4 791
Эта нечисть видимо промышляет тем, что аварии устраивает. Ужас такое увидеть у себя в машине! +
Зарегистрирован: 9.12.2016
         
#4 написал: Olga-Viculia
Сегодня, 11:41
+2
Группа: Посетители
Репутация: (11|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 410
Цитата: МертвецкиЖив
Не знаю почему, но вспомнил совсем не в тему случай. Друг ехал на машине, видит батюшку в рясе, голосующего у дороги. Ну остановился значит, открыл дверь: " Вам куда?" Батюшка ответил, что вот тут пару остнановок. Другу было по пути, он предложил подвести. Батюшка не сел к нему, а только посмотрел с пренебрежением и продолжил голосовать стоять. У друга тогда была старая "семерка" и поэтому тот в неё не сел. Вопрос: От этой нечисти неприятные ощущения хуже бы были на заднем сидении, или от "чисти" у дороги? У меня второй вариант лично. P.S. очень хорошо отношусь к религии и к батюшкам, но вот бывает и такое. Но лучше призрака у дороги встретить, чем живого порой))

Кошмар какой&то.Тебе человек открыл дверь,чтобы подвезти,а ты,как свинья кривишь рожу.Попы думают,что их скрепоносные жопы заслуживают езды на авто не ниже мерина-гелика.)

История интересная!Может так люди и попадают в дтп на ровном месте,кто знает..
Зарегистрирован: 22.03.2013
 
#5 написал: Фиолетовая Дымка
Сегодня, 11:49
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (34|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 398
Тут либо 1 вариант- от долгой дороги да в темноте глюки. Второй - это старуха очень хотела, чтобы ваш парень попал в аварию. Интересно, а на том участке дороги аварий больше чем следовало не случалось? Не говорил он вам?
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#6 написал: Ksenya078
Сегодня, 11:50
+1
Группа: Посетители
Репутация: (211|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 234
Мерзкий случай. Пусть такое не повторится ни где и никогда! Плюс,+.
Зарегистрирован: 6.01.2016
     
#7 написал: VENDETTA
Сегодня, 12:23
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (114|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 5 926
Ужас, коротко, но страшно crying +
Отлично, что парень вырулил
Зарегистрирован: 29.03.2010
               
#8 написал: Calipso
Сегодня, 12:37
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 54
Цитата: Фиолетовая Дымка
Тут либо 1 вариант- от долгой дороги да в темноте глюки. Второй - это старуха очень хотела, чтобы ваш парень попал в аварию. Интересно, а на том участке дороги аварий больше чем следовало не случалось? Не говорил он вам?

Нет, он не узнавал подробности, да и место, где это произошло, не мог потом вспомнить точно.

Цитата: Фиолетовая Дымка
это старуха очень хотела, чтобы ваш парень попал в аварию

Я тоже так думаю. Ведь много таких историй есть, когда фантомы стоят посреди дороги, а люди за рулем со страху улетают в кювет или еще что похлеще.
Зарегистрирован: 10.03.2015
#9 написал: DRUID
Сегодня, 13:00
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (243|-1)
Публикаций: 9
Комментариев: 1 226
Читая мистические истории заметила , что чаще всего мерзкие старухи являются молодым мужчинам и вообще мужчинам.

Видимо у женщин себеподобные не вызывают ужас.

За стори +++

Хорошо , что парень удержал управление.
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#10 написал: МАСЯНЯ1808
Сегодня, 13:10
+1
Группа: Посетители
Репутация: (22|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 285
Половина истории- заверения в правдивости, честности и трезвости рассказчика!!! Кучу раз была нетрезвой, и ни разу мне не показалось ничего эдакого. Всё что видела и чувствовала - было в моменты абсолютной трезвости. Надоели эти оправдывания.
Зарегистрирован: 19.03.2018
#11 написал: Sniff
Сегодня, 15:01
+3
Онлайн
Группа: Авторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 75
Комментариев: 1 440
Цитата: Olga-Viculia
Цитата: МертвецкиЖив
Не знаю почему, но вспомнил совсем не в тему случай. Друг ехал на машине, видит батюшку в рясе, голосующего у дороги. Ну остановился значит, открыл дверь: " Вам куда?" Батюшка ответил, что вот тут пару остнановок. Другу было по пути, он предложил подвести. Батюшка не сел к нему, а только посмотрел с пренебрежением и продолжил голосовать стоять. У друга тогда была старая "семерка" и поэтому тот в неё не сел. Вопрос: От этой нечисти неприятные ощущения хуже бы были на заднем сидении, или от "чисти" у дороги? У меня второй вариант лично. P.S. очень хорошо отношусь к религии и к батюшкам, но вот бывает и такое. Но лучше призрака у дороги встретить, чем живого порой))

Кошмар какой&то.Тебе человек открыл дверь,чтобы подвезти,а ты,как свинья кривишь рожу.Попы думают,что их скрепоносные жопы заслуживают езды на авто не ниже мерина-гелика.)

История интересная!Может так люди и попадают в дтп на ровном месте,кто знает..


Ну, как без вашего просвещенного мнения! У попов нет нужды голосовать, имеют машины. А чего бы вам не пойти учиться на попадью? Меньше бы злобствовали)
Зарегистрирован: 20.01.2019
      
#12 написал: ponchik
Сегодня, 15:41
0
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 68
Цитата: Летяга
Читала о подобных случаях у нас на сайте. Не хотелось бы мне пережить подобное.+++

Абсолютно согласна с Вами. Самый лучший комментарий к прочитанному. Плюсы за историю и отзыв +++.
Зарегистрирован: 7.07.2019
#13 написал: Прохожий
Сегодня, 17:24
+4
Группа: Посетители
Репутация: (35|0)
Публикаций: 92
Комментариев: 946
Мне снова вспомнился по ассоциации рассказ с зеркалом заднего вида.
Там водитель белым днём гроб с покойником вёз. В дом его бывший, для прощания. Других сопровождающих не было. Машина - микроавтобус. Водитель рулил себе, пока сзади голос не раздался: кажется, его закурить попросили. Ездок в зеркало глянул: сидит за ним молодой мужик, покойник, который до того в гробу лежал. Водитель от страха даже в панику не впал, почти оцепенел. Через плечо боялся оглянуться, в зеркало пялился. Руль не бросил, на тормоз не нажал. Мертвяк спокойный, не ревел, не скалился, просто разговор завёл:
- Домой меня не вези, там жена. Терпеть ее не могу. Она меня, сука, и в гроб загнала. Вези лучше к мамке, мамка старая, меня любит.
Водитель позже признался: больше всего в тот момент боялся, что его дружелюбно по плечу похлопают. Если б так, сердце у него точно не сдюжило бы. Но обошлось, сморгнул - а в зеркале больше и нет никого. Доехал потихоньку. К жене, понятное дело. К мамке старой не свернул: там его никто не ждал.

Очень сильное впечатление та история произвела. Даже при том, что сомнительно наличие зеркала заднего вида в автобусе. Что ему отражать там - салон? Но вспоминаю «Вези к мамке, мамка меня любит», и мороз по коже.
Зарегистрирован: 19.01.2011
    
#14 написал: Nlo
Сегодня, 17:43
+1
Группа: Посетители
Репутация: (14|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 295
Прохожий - ваша история ещё веселее основной! ))) Её бы как отдельную повесить здорово ++
Зарегистрирован: 19.12.2018
#15 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 18:40
+1
Группа: Посетители
Репутация: (27|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 709
Поверила бы в эту злобную старуху раньше, до того как попался мне сайт дальнебоев. Вот там они обменивались своими глюками. Знаете, истории не для слабонервных. Парни такие кошмары видят, но все знают, что это от переутомления. У некоторых видения одни и те же, уже знают что пора на боковую. Вот допустим один писал: если дорога идет через леса или поля, а я вижу высотные дома с фонарями, то всё, срочно спать. И эти высотные дома он видит регулярно при утомлении. Вопрос, почему мозг ему выдает "городские картинки"
Зарегистрирован: 22.05.2017
  
#16 написал: ponchik
Сегодня, 18:51
0
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 68
Цитата: Прохожий
Очень сильное впечатление та история произвела.

Цитата: Nlo
Прохожий - ваша история ещё веселее основной! ))) Её бы как отдельную повесить здорово ++

Одна история лучше другой. +
Зарегистрирован: 7.07.2019
#17 написал: Прохожий
Сегодня, 19:57
0
Группа: Посетители
Репутация: (35|0)
Публикаций: 92
Комментариев: 946
Цитата: Мария Сайгина
Поверила бы в эту злобную старуху раньше, до того как попался мне сайт дальнебоев. Вот там они обменивались своими глюками. Знаете, истории не для слабонервных. Парни такие кошмары видят, но все знают, что это от переутомления. У некоторых видения одни и те же, уже знают что пора на боковую. Вот допустим один писал: если дорога идет через леса или поля, а я вижу высотные дома с фонарями, то всё, срочно спать. И эти высотные дома он видит регулярно при утомлении. Вопрос, почему мозг ему выдает "городские картинки"


Про Лыткаринское шоссе такое упорно рассказывают. Будто регулярно видят там кровь-кишки-глаза на асфальте, бьют по тормозам - а уж нет ничего.
Зарегистрирован: 19.01.2011
    
#18 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 20:04
0
Группа: Посетители
Репутация: (27|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 709
Цитата: Прохожий
Цитата: Мария Сайгина
Поверила бы в эту злобную старуху раньше, до того как попался мне сайт дальнебоев. Вот там они обменивались своими глюками. Знаете, истории не для слабонервных. Парни такие кошмары видят, но все знают, что это от переутомления. У некоторых видения одни и те же, уже знают что пора на боковую. Вот допустим один писал: если дорога идет через леса или поля, а я вижу высотные дома с фонарями, то всё, срочно спать. И эти высотные дома он видит регулярно при утомлении. Вопрос, почему мозг ему выдает "городские картинки"


Про Лыткаринское шоссе такое упорно рассказывают. Будто регулярно видят там кровь-кишки-глаза на асфальте, бьют по тормозам - а уж нет ничего.

Не могу этот сайт найти, попался как-то прям зачиталась. Но ребята адекватно реагировали, мистику не приплетали, а объясняли все эти видения утомлением. А может им так спокойнее по дорогам колесить. Все на игры разума списывать.
Зарегистрирован: 22.05.2017
  
#19 написал: Tremolante
Сегодня, 20:39
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 17
Комментариев: 145
Верю в такое, что какие-то сущности водителей морочат и пугают, а те на ровном месте разбиваются grimacing Но и в глюки от усталости тоже верю, особенно если в темноте. Бог знает, что это в данном случае было, но жутко!
Зарегистрирован: 2.08.2013
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.