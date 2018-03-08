Поцеловался со смертью

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:21

Ырка Просмотров: 1 739 Комментарии: 15 +14 Вчера, 22:21 by

Эта история произошла в конце мая 1999 года. Мы с друзьями пошли в пятницу вечером в один из ночных клубов попить пива и поиграть в бильярд. Молодые, холостые, весёлые. Жизнь била ключом. Гуляли почти до полуночи, а потом решили идти по домам. И вот по дороге между Ромой и Серёгой завязался пустяковый спор под пьяную лавочку о том, сколько комнат в квартире у Алексея — нашего бывшего одношкольника. Рома с пеной у рта доказывал, что у парня «трёшка», а его оппонент утверждал, что «двушка». И вот мы уже приблизились к девятиэтажному дому, где жил этот самый Алексей. Наша шумная компания остановилась у торца жилого здания, где на кирпичах была кем-то нарисована смерть в виде старухи в чёрном балахоне с косой. В те годы молодёжь любила хулиганить таким образом - украшала дома и заборы своими «художествами» в виде рисунков и надписей: «Гр.Об.», «Анархия-мать порядка» и т.д.Серёга, словно на судебном заседании, стал доходчиво объяснять планировку квартир в домах данной серии. Его «научная» речь звучала так убедительно, что Рома, засомневавшись в своей правоте, признал достоверность его слов. А далее в шутку сказал: «Раз проспорил, значит поцелую эту «девушку» на стене». И, придуряясь спьяну, подошёл к нарисованному образу смерти и чмокнул его губами. Конечно, всё это со стороны выглядело идиотски и глупо, но наши захмелевшие мозги воспринимали мир несколько по-другому. Потом мы продолжили наш путь и у следующего перекрёстка разбрелись по домам в разные стороны…А на следующий день мне сообщили, что Рома не дошёл до дома, а попал под машину.Как он потом сам сказал в шутку: «Поцеловался с «Семёркой». Парню пришлось пару недель поваляться в больнице, но всё в итоге закончилось благополучно. А мне сразу же вспомнился его «поцелуй» со смертью. Думаю, что зря он вот так панибратски пошутил с представительницей загробного мира…Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Смерть спор рисунок авария

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