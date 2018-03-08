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Истории из жизни

Поцеловался со смертью

Эта история произошла в конце мая 1999 года. Мы с друзьями пошли в пятницу вечером в один из ночных клубов попить пива и поиграть в бильярд. Молодые, холостые, весёлые. Жизнь била ключом. Гуляли почти до полуночи, а потом решили идти по домам. И вот по дороге между Ромой и Серёгой завязался пустяковый спор под пьяную лавочку о том, сколько комнат в квартире у Алексея — нашего бывшего одношкольника. Рома с пеной у рта доказывал, что у парня «трёшка», а его оппонент утверждал, что «двушка». И вот мы уже приблизились к девятиэтажному дому, где жил этот самый Алексей. Наша шумная компания остановилась у торца жилого здания, где на кирпичах была кем-то нарисована смерть в виде старухи в чёрном балахоне с косой. В те годы молодёжь любила хулиганить таким образом - украшала дома и заборы своими «художествами» в виде рисунков и надписей: «Гр.Об.», «Анархия-мать порядка» и т.д.

Серёга, словно на судебном заседании, стал доходчиво объяснять планировку квартир в домах данной серии. Его «научная» речь звучала так убедительно, что Рома, засомневавшись в своей правоте, признал достоверность его слов. А далее в шутку сказал: «Раз проспорил, значит поцелую эту «девушку» на стене». И, придуряясь спьяну, подошёл к нарисованному образу смерти и чмокнул его губами. Конечно, всё это со стороны выглядело идиотски и глупо, но наши захмелевшие мозги воспринимали мир несколько по-другому. Потом мы продолжили наш путь и у следующего перекрёстка разбрелись по домам в разные стороны…

А на следующий день мне сообщили, что Рома не дошёл до дома, а попал под машину.

Как он потом сам сказал в шутку: «Поцеловался с «Семёркой». Парню пришлось пару недель поваляться в больнице, но всё в итоге закончилось благополучно. А мне сразу же вспомнился его «поцелуй» со смертью. Думаю, что зря он вот так панибратски пошутил с представительницей загробного мира…

Автор - неизвестен.
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Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:21
Вчера, 22:21 by ЫркаПросмотров: 1 739Комментарии: 15
+14

Ключевые слова: Смерть спор рисунок авария

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Комментарии

#1 написал: npoxopova
Вчера, 22:47
+2
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Публикаций: 2
Комментариев: 252
Ну, главное , что жив остался
Зарегистрирован: 8.03.2018
#2 написал: kusi
Вчера, 23:10
+3
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Публикаций: 352
Комментариев: 7 098
Да главное поцелуй без ухода в мир иной оказался)
Зарегистрирован: 23.09.2011
                    
#3 написал: Arhip
Вчера, 23:34
+10
Группа: Комментаторы
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Публикаций: 48
Комментариев: 1 022
Он ее поцеловал, она его. Теперь у них любовь
Зарегистрирован: 29.08.2017
    
#4 написал: marzzz
Сегодня, 00:13
+7
Группа: Комментаторы
Репутация: (531|0)
Публикаций: 91
Комментариев: 6 870
Действительно, дурная голова ногам покоя не даёт. Повезло парню, заставили нарисованную смерть в лобик чмокнуть. Хорошо, что коза мимо не пробегала, а то боюсь представить как бы воображение пьяного друга разыгралось на радостях. Глядишь, заставил бы козу под хвост целовать! И не известно, какой бы финт судьба выкинула после такого поцелуя.
crazy
Зарегистрирован: 2.11.2011
             
#5 написал: Pmariam
Сегодня, 07:59
+6
Группа: Комментаторы
Репутация: (1169|0)
Публикаций: 35
Комментариев: 3 300
Поцеловал бы трезвым, вряд ли были бы продолжения с семеркой
Зарегистрирован: 22.07.2013
        
#6 написал: Шерри
Сегодня, 10:48
+5
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Публикаций: 38
Комментариев: 485
Необычная и интересная история. +
Может наоборот, смерть его спасла, а на судьбе написано было умереть в этот день.
Зарегистрирован: 3.06.2019
  
#7 написал: Фиолетовая Дымка
Сегодня, 11:27
+4
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Комментариев: 387
Совпадение да и все. Тем более парень захмелевший был. Немудрено, что под машину попал.
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#8 написал: Летяга
Сегодня, 13:12
+3
Группа: Заместители Администраторов
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Публикаций: 761
Комментариев: 8 634
Соглашусь с Pmariam и Фиолетовая Дымка:
Дело не в нарисованной смерти, а в состоянии алкоголного опьянения.
Но версия Шерри

Цитата: Шерри
Может наоборот, смерть его спасла, а на судьбе написано было умереть в этот день.

мне тоже нравится!
Копипастеру +++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                           
#9 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 13:30
+1
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Комментариев: 688
Ой хотела уж было возмутиться, что по второму кругу истории публикуют. А потом вспомнила, что читала ее недавно на другом ресурсе. Совпадение и только
Зарегистрирован: 22.05.2017
  
#10 написал: Попутчица
Сегодня, 13:59
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Честно сказать, мне кажется, что это просто совпадение. Не более. Это ж просто рисунок обычных людей, откуда может быть мистика в этом рисунке. А алкоголь вообще до добра не доводит.
Зарегистрирован: 18.02.2019
#11 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 14:13
+2
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Комментариев: 745
Прям любовные игры со смертью) Историю, в итоге надо было назвать "Я встретил ВАЗ"))
Зарегистрирован: 15.04.2018
  
#12 написал: Gatta_Black
Сегодня, 17:17
+3
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Ой, да бухать меньше надо, вот и все.
Зарегистрирован: 24.03.2015
 
#13 написал: Karni
Сегодня, 17:38
0
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Репутация: (8|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 15
Цитата: Arhip
Он ее поцеловал, она его. Теперь у них любовь

Любовь до гроба
Зарегистрирован: 21.02.2018
#14 написал: Talisha
Сегодня, 19:24
0
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Репутация: (1583|0)
Публикаций: 60
Комментариев: 3 867
Смерти не понравился поцелуй, не забрала его, а только припугнула. Или наоборот - понравился...:)))
Зарегистрирован: 18.05.2015
          
#15 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 20:50
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Комментариев: 5 318
Ну это же всего лишь рисунок…
Цитата: Karni
Любовь до гроба

Дураки оба
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
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