Необычные явления

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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 05:46

Сделано_в_СССР Просмотров: 345 Комментарии: 0 +7 Сегодня, 05:46 by

Про домового. Моя бабушка (царствие ей небесное) видела несколько раз в нашей старой квартире-хрущевке домового. Описывала так: маленький, лохматый и с большими круглыми глазами. Я в домовых, в принципе, верю: сама неоднократно слышала шажки в соседней комнате (именно в своей квартире, а не у соседей), где никого не было в этот момент. Предметы пропадали и появлялись. Вещи местами менялись. Мелочи, бывшие, думаю, у многих. Но я никогда не видела сама домового. Да и не особо хотела, если честно, сталкиваться. Но нас никто и не спрашивает.Дело было уже на новой квартире, в новостройке, где я жила с мужем и котом. Вечером смотрим фильм какой-то, тишина и покой, кот в ногах урчит. Какой-то скучный момент был в фильме, и я отвлеклась от экрана, скользнула взглядом по комнате, бессознательно отмечая про себя: шкаф, панда (игрушка), компьютерный стол, стул, сова (!), штора... СТОП! КАКАЯ ЕЩЕ СОВА? Когда взгляд скользил, я реально увидела на спинке компьютерного стула что-то большое, лохматое и с большими круглыми (светящимися?) глазами. Как большая сова. Стоит ли говорить, что совы у нас нет, и залететь (тем более незаметно) в квартиру она не могла ввиду москитных сеток? В общем, у меня, что называется, волосы зашевелились.Я стала судорожно осматривать комнату, ЧТО я могла принять за сову. Ничего похожего, тем более с круглыми глазами. Попросила мужа фильм остановить, рассказала все. Но мы верим, что домовые добрые, так что быстро успокоились и стали дальше смотреть.Кстати, до появления в доме кота вечно какие-то стуки и шорохи были: то на кухне ложки звенят, то в комнате карандаш со стола падает (причем войдешь в комнату - на полу ничего нет, а звук был!). Еще пропавшие вещи находятся в неожиданных местах или вообще по центру комнаты (особенно актуально с мелкими детскими игрушками). Но домовой наш, совенок, хороший, я его и при переезде хочу с собой забрать!Из детства. Рассказываю впервые.В 8 - 9 лет я ходила в летний пришкольный лагерь. Там мы играли весь день, занимались в классах (творчеством, а не учебой), бегали по площадке. Вот на этой площадке солнечными июньскими днями любимой развлекухой было вызывать всяких там гномиков, белоснежек и прочих детских чертей.К слову, как-то вызывали гномика, потом нужно было спросить, типа: "Гномик, ты тут?". И из редкого кустарника, просматриваемого насквозь, где и кошка не спрячется (ну вы знаете эти общипанные веники на школьных дворах), кто-то гаркнул: "Нет!" Ох, как мы драпали оттуда... Ведь никого рядом не было! Но история о другом.Мы бегали все по тем же кустам, бесились (дети ж). И вдруг заметили на земле странное раздавленное существо. Похоже было на маленького человечка (величиной с котенка), но сзади были кожистые крылья, как у летучей мыши. Существо лежало на спине и было как бы сплюснуто, будто кто-то наступил или чем-то раздавил. Еще помню, из живота что-то типа кишок вывалилось, буэээ. Но самое странное - человеческое лицо с бородой (!) и набедренная повязка! Мы рассматривали это тельце, а потом позвали воспитателей-учителей. Те посмотрели, зашушукались, сказали, как сейчас помню: "Американская летучая мышь, идите, дети, отсюда", выпроводили нас и позвали дворника, чтобы он убрал это.Я, честно сказать, думала уже, что это и была летучая мышь, просто память и детская фантазия все исказила. Но не так давно судьба вновь свела меня с теми друзьями из детства, мы заговорили об этом случае, и все подтвердили, что запомнили так же. Вот что это было тогда?Историю свекровь рассказала.Ее мать родилась ещё в начале прошлого столетия, но была маловерующей, и уж точно в паранормальщину всякую не верила. До определенного случая, жутковатого, надо признать.Было лет ей уже много, мужу ее - еще больше. Сидит она в кресле как-то поздно вечером, темно уж, муж в соседней комнате спит. И вдруг прямо из этой стены вылетает как фантом её мужа, типа призрака, прозрачный. Пролетает мимо неё и в другую стену влетает. Она заорала, муж вскочил, спрашивает, чего, мол, орешь? А она рассказать побоялась. И через месяц ровно муж умер. А она до своей смерти только при свете спала, но больше ничего такого вроде не видела.Автор - EzraEzra.

Ключевые слова: Домовой пришкольный лагерь существо призрак мужа

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