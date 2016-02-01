Странное в квартире

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 05:30

Сделано_в_СССР Просмотров: 221 Комментарии: 1 -1 Сегодня, 05:30 by

У меня кошка повадилась открывать дверцу под раковиной на кухне. Лапой её толкает, хлопает, пока не приоткроет, чтобы залезть. Залезет и шарится там за шкафами. А потом вылетает оттуда, бежит в другой конец кухни и сидит смотрит в эту приоткрытую щёлку. Если я закрываю, она снова начинает ее открывать. Все повторяется. Каждый день. Я только недавно заметила, что она что-то там высматривает постоянно. А может, она просто упоротая. Но поведение не пугает, скорее веселит. Правда, если оттуда что-то вылезет, я, пожалуй, склею ласты.Еще эта самая кошка у меня задвоилась. То есть, ломилась она в спальню (взломщик какой-то, а не кошка) среди ночи, я встала, чтобы впустить, она зашла и юркнула под кровать, а через пару секунд она же снова спокойно вошла в дверь. Ну, я села на кровати, ноги поджала и просидела так до утра.Брат мой однажды видел черную кошку на кровати. Когда он вошел в спальню, кошка спрыгнула и забежала за тумбочку с телеком. Естественно, в итоге там никого не оказалось. Окно было закрыто.Ну еще где-то, может, и в этой теме, я рассказывала, как к моей маме кто-то приходил ночью. Сел на краешек дивана. Мама почувствовала, как прогнулась поверхность. Говорит, что сначала не придала значения, так как подумала, что это или я, или брат. Когда это что-то начало подвигаться к ней, не отрывая попы от дивана, она обернулась и, естественно, никого не увидела. Дала дёру из этой спальни.Еще было дело. Сижу в доме у мужа, никого нет. На коленях у меня кошка, в ногах щенок. Вдруг щенок начинает громко лаять в проход, смотрит в одну точку и аж заливается. Кошка на коленях тоже с любопытством уставилась в эту же точку, но вела себя спокойно. Ну а я чуть cо страху сознание не потеряла, хоть это все происходило днем.Автор - Ламинария.

Ключевые слова: Квартира кошка неизвестность страх

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