Из земли в воду

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 12:05

Vaalfegor Просмотров: 681 Комментарии: 8 +14 Сегодня, 12:05 by

Возвращаюсь я как-то уставший домой от друзей с соседней деревни на своем самокате. Тёмным-темно на улице. А вдоль дороги кладбище, аж стремно руль не в ту сторону повернуть, приходится осматриваться в спешном темпе.Замечаю красный огонёк где-то вдали, думаю, свечение фосфора с могил (знают такое, кто физику учил). А как бы не так - огонёк далее по дороге мерцает. Я испугался почему-то, руки аж заледенели, хоть и редко такое бывает. Крикнул: "Эй!" - и замолк.Чуть ближе подъехал, вижу мужичка средних лет. И тут понимаю - да это же Серёга. Один из тех деревенских кутил и проходимцев, что изредка встречаешь на улице. Идёт такой вразвалку, словно бухнув, а в руках удочка.- Чего разорался? Всю рыбу мне распугаешь поди.Мне сразу полегчало, я, выдохнув, сказал с ухмылкой:- Так ты ж на земле, а рыба твоя в воде, не так ли? Сперва до берега дойди, а потом и замолкать пора.- Айда со мной, - отвечает Серега, - посветишь дорогу мне, чай не споткнусь. Такие места покажу клевачьи, что сыт всегда будешь.- Нет, дядь Сереж, валюсь я с ног - так устал, доехать бы.- Да ну тебя, пожалеешь потом, а рыбы там хоть руками лови, - сказал он на отрыжке, аж стало не по себе.Поехал я и крикнул вдогонку:- Не утопни смотри!Кто их знает этих местных, не уследишь за ними. Доехал домой и бухнулся спать.Вот лежу я поутру, а вставать лень. Вспомнил прошлый день от утра, припомнил и дорогу, Серёгу на которой встретил. Интересно, живой он там после вчерашнего? Гляжу на ноги свои, а на них волосы дыбом, Серега-то зимой прошлой от перегара, сообщили, умер - забыл! Сам деревенский поп хоронил старожила.А к вечеру узнал я от деревенских у лавочки, что утоп той ночью с садового товарищества мужик-рыбачок. Так и думал, как наловил бы с ним рыбы "навсегда", до сытости.Будьте внимательны и не относитесь с забывчивостью к окружающим!

Ключевые слова: Путник вода земля кладбище деревня авторская история

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