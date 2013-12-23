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Истории из жизни

Из земли в воду

Возвращаюсь я как-то уставший домой от друзей с соседней деревни на своем самокате. Тёмным-темно на улице. А вдоль дороги кладбище, аж стремно руль не в ту сторону повернуть, приходится осматриваться в спешном темпе.

Замечаю красный огонёк где-то вдали, думаю, свечение фосфора с могил (знают такое, кто физику учил). А как бы не так - огонёк далее по дороге мерцает. Я испугался почему-то, руки аж заледенели, хоть и редко такое бывает. Крикнул: "Эй!" - и замолк.

Чуть ближе подъехал, вижу мужичка средних лет. И тут понимаю - да это же Серёга. Один из тех деревенских кутил и проходимцев, что изредка встречаешь на улице. Идёт такой вразвалку, словно бухнув, а в руках удочка.

- Чего разорался? Всю рыбу мне распугаешь поди.

Мне сразу полегчало, я, выдохнув, сказал с ухмылкой:
- Так ты ж на земле, а рыба твоя в воде, не так ли? Сперва до берега дойди, а потом и замолкать пора.
- Айда со мной, - отвечает Серега, - посветишь дорогу мне, чай не споткнусь. Такие места покажу клевачьи, что сыт всегда будешь.
- Нет, дядь Сереж, валюсь я с ног - так устал, доехать бы.
- Да ну тебя, пожалеешь потом, а рыбы там хоть руками лови, - сказал он на отрыжке, аж стало не по себе.

Поехал я и крикнул вдогонку:
- Не утопни смотри!

Кто их знает этих местных, не уследишь за ними. Доехал домой и бухнулся спать.

Вот лежу я поутру, а вставать лень. Вспомнил прошлый день от утра, припомнил и дорогу, Серёгу на которой встретил. Интересно, живой он там после вчерашнего? Гляжу на ноги свои, а на них волосы дыбом, Серега-то зимой прошлой от перегара, сообщили, умер - забыл! Сам деревенский поп хоронил старожила.

А к вечеру узнал я от деревенских у лавочки, что утоп той ночью с садового товарищества мужик-рыбачок. Так и думал, как наловил бы с ним рыбы "навсегда", до сытости.

Будьте внимательны и не относитесь с забывчивостью к окружающим!

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 12:05
Сегодня, 12:05 by VaalfegorПросмотров: 681Комментарии: 8
+14

Ключевые слова: Путник вода земля кладбище деревня авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 12:14
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Комментариев: 5 271
По названию ожидала чего-то такого. Ух!
Он же замёрз, а не утоп. Как мог манить в реку?
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#2 написал: FromSiberia
Сегодня, 12:39
+1
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Публикаций: 14
Комментариев: 803
От краткого описания так Лавкрафтом повеяло... Жуть. Поэтому плюс.

Цитата: зелёное яблочко
По названию ожидала чего-то такого. Ух!
Он же замёрз, а не утоп. Как мог манить в реку?

От водки умер, вроде. Ну если он теперь на службе у темных сил, то и в реку может заманить, наверное, и в петлю... Смотря по обстоятельствам.
Зарегистрирован: 15.07.2015
  
#3 написал: Vaalfegor
Сегодня, 12:58
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Репутация: (1|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 8
Спасибо!
Да, от перегара (самогонки) умер.
Доперегонялся репку из земли в вод(к)у так сказать.
Видать рыбки не хватало на закусь зимой...
Зарегистрирован: 5.10.2018
#4 написал: anika
Сегодня, 14:23
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Репутация: (2|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 236
От перегара умер joy Где редакторы, вообще?Почему не в творческих?
Зарегистрирован: 20.06.2011
#5 написал: Snejnay
Сегодня, 14:40
0
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Репутация: (1568|0)
Публикаций: 14
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Скорее всего автор слово - похмелье с перегаром перепутал. Но от путаницы история не менее интересная ) Плюс
Зарегистрирован: 14.10.2016
 
#6 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 16:37
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Ну почему из истории в историю, когда трупешник гуляет как ни в чем не бывало, все вокруг забывают, что человек умер. Причем давно и конкретно
Зарегистрирован: 22.05.2017
 
#7 написал: Vaalfegor
Сегодня, 17:31
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Репутация: (1|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 8
Цитата: Snejnay
Скорее всего автор слово - похмелье с перегаром перепутал. Но от путаницы история не менее интересная ) Плюс


Цитата: anika
От перегара умер joy Где редакторы, вообще?Почему не в творческих?


Хороши дела идут:)
Вам выложить полное заключение криминалист по этому делу, которое я в руках не держал? slowpoke
Вообще дела такие, что закинулся он лошадиной дозой так, что даже до похмелья не дожил, как решили опера: так и твердили по всей деревне- от перегара! Буквально захлебнулся.
Слух дошёл, что набодяжил на дурную голову мужик что-то.
Зарегистрирован: 5.10.2018
#8 написал: Sisi
Сегодня, 21:17
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Публикаций: 2
Комментариев: 34
Я как прочитала что вы ночью из одной деревни в другую на самокате ездите без освещения...брррр.. уже страшно жуть..
А у вас не электро самокат , просто из любопытства..?
Зарегистрирован: 1.07.2019
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