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Истории из жизни

Калейдоскоп мистических историй из детства

Вот ещё несколько мистических историй из моего детства.


Клад домового

История эта приключилась со мной в 6-ти летнем возрасте. Может, и нет в ней мистики, но мне тогда так показалось, и пришли мысли о проделках домового.
Наша семья, на тот момент, переехала из общежития на новую квартиру в полном составе: папа, мама, старшая сестра и я. Как-то раз, не помню зачем, я решил залезть под ванну, и обнаружил там свой старый детский ночной горшок, аккуратно закрытый крышкой. Меня разобрало любопытство, захотелось заглянуть внутрь и посмотреть, что находится под ней. Недолго думая, я вытащил горшок из-под ванны и приподнял крышку. В горшке лежали... деньги. Они были небольшого достоинства: в основном мелочь и приличное количество бумажных купюр по 10 и 50 рублей. По моим представлениям денег там было много. Для меня это было равносильно тому же, что найти клад. Воспитание не позволило скрыть мне находку. Всегда, когда я находил деньги, отдавал их маме. В этот раз я поступил так же.
Мы начали выяснять, чьё это сокровище. Ни папа, ни сестра не знали, откуда в горшке деньги. Так как никто не сознался, я всерьёз начал задумываться, что нашёл клад домового. Наверное, это была чья-то заначка, но тогда мне это показалось чем-то мистическим. История забавная, наверное, но имела место быть.


Выключатель

Мне было лет 11. В туалете нашей квартиры плохо работал выключатель. Он не включался с первого раза. Чтобы он загорелся, надо было несколько раз нажимать на него. Иногда он имел особенность выключать свет, когда кто-то находился внутри туалета. Когда это происходило, я немого паниковал, так как боялся темноты. Как-то раз я шёл в туалет, готовясь к тому, что сейчас мне придётся некоторое время подолбить по выключателю, прежде чем врубится свет в туалете. С этими мыслями я приближался к необходимому мне месту в квартире...
И вот, один шаг до туалета... Протянутая к выключателю рука и... никакого обмана и даже ловкости рук, ни одного прикосновения к выключателю или возможности задеть его... Свет вдруг включился самостоятельно!!!
Я замер на мгновение, ибо был слегка шокирован и в то же время приятно удивлён и обрадован, что не пришлось долго мучиться со светом, и, тем более, испытывать жуткие ощущения от темноты...
По-детской наивности я тогда подумал, что в произошедшем есть мистический подтекст, потому что свет до этого и после этого больше никогда сам не включался. Всё это можно списать и на случайность, и на неполадки в электропроводе. Но тогда я думал, что это нечто необъяснимое.


Молоко

Этот необъяснимый случай произошёл в нашем доме, когда мне было уже лет 13. На тот момент мы жили в собственной однокомнатной квартире втроём: мама, сестра и я.
Время было ночное. Находились мы все, само собой, в одной комнате. Мама и сестра уже, похоже, благополучно заснули. Я же, как обычно, лежал, страдая от бессонницы, и пытался уснуть, но не мог. Всё же, через какое-то время я начал проваливаться в сон. Вдруг с кухни раздался непонятный звук, который вернул меня в реальность. Сон мгновенно как рукой сняло. Я оглядел комнату. Все спали и никто, кроме меня, ничего не слышал. Я подумал, что надо бы пойти и посмотреть, что там такое, но было темно. Так как я боялся темноты, сам на кухню не пошёл. Разбудил маму. Она пошла посмотреть, что происходит на кухне.
Оказалось, что была включена электрическая плита, а на ней стояла старая эмалированная тарелка, в которой кипело молоко. Мама начала выяснять, ставил ли кто-то из нас молоко, и зачем это нужно было делать ночью? Мне молоко было ни к чему, так как я тогда не занимался приготовлением еды, да и молоко, вообще-то, не люблю. Также не помню, чтобы сестра выходила из комнаты перед сном. Да и зачем ей кипячёное молоко? Так как я стал засыпать последним, то заметил бы, если бы кто-то пошёл на кухню ночью.
В итоге, постояв и недоумённо посмотрев друг на друга некоторое время, мы решили, что это домовой хочет обратить на себя внимание, и поставили на пол, в укромное место за кухонной танкеткой, как это любят домовые, блюдечко с молоком, чтобы домовой не обиделся и ненароком не сжёг нас ночью.


Необъяснимый страх

Эта история, по сравнению с предыдущими, носит не такой наивный характер.
Приключилась она со мной и моей сестрой. Мне на тот момент было 14 лет. Летом мы гостили у бабушки и дедушки в деревне. Днём они ушли по делам, и мы с сестрой остались дома вдвоём. Сидели в зале, болтали. Спустя какое то время, без видимых причин, нам одновременно стало как-то не по себе, хотя ничего не происходило. Ничего странного слышно или видно не было. Просто возникло ощущение жути. Поделившись своими ощущениями, мы решили выйти на улицу. Наш путь лежал через веранду. Вот там-то и случилось самое странное, как будто заранее подстерегавшее нас.
Сестра шла впереди на несколько метров и уже почти вышла с веранды, а я только выходил на веранду из дома. Между нами было примерно метра 4. В тот момент, когда сестра уже почти скрылась за дверью, ведущей на улицу, а я шёл вдогонку, с балки веранды полетел какой-то тяжёлый предмет. Как потом оказалось, это был весьма небезобидный и тяжёлый инструмент - рашпиль. И всё бы ничего. Но, по законам физики, он должен был упасть сверху вниз отвесно, вместо этого он полетел прямо вслед за сестрой и упал прямо в том месте, где только что мелькнули её ноги, хотя расстояние от балки до сестры было метра два.
Мы выбежали на улицу. Уже там я сказал сестре, что за ней летел рашпиль, чему она очень удивилась. После этого мы долго не заходили в дом. Ждали когда придут дедушка с бабушкой.

На этом, пока, всё.

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 10:53
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 10:53 by mehstikПросмотров: 481Комментарии: 6
+9

Ключевые слова: Мистика детство необычное авторская история

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Комментарии

#1 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 11:54
+1
Группа: Посетители
Репутация: (24|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 568
Хорошие истории. Не люблю истории из детства, писала об этом многократно, но в ваши почему-то верю. Нет у вас видимо такого: "мне было 3-4 года, появились существа их было штук 8 и находились на расстоянии примерно полутора метров" Не верю, что в 3-4 года и расстояние определил и по головам посчитал. Все это уже определяется по воспоминаниям взрослого человека. У вас я этого не увидела, все совершенно здраво. Начиная с 6 лет.+
Живу в новой квартире полгода. Задалась вопросом, есть ли домовой, пока проявлений особо не было. Пару-тройку раз боковым зрением видела что-то наподобие шара соломенного цвета. Раз прокатился и исчез. Вот терпеть не могу это боковое зрение. Сидишь и думаешь, вроде видел, а вроде и не рассмотрел. На днях захожу в комнату -детскую. Посреди комнаты мои тапки спортивные стоят. Я глазоньки округлила, это вообще что? Уличная обувь посреди комнаты. Мужа с сыном приперла к стенке, глаза у них были такие же как у меня. Никто не сознался.
Зарегистрирован: 22.05.2017
 
#2 написал: FromSiberia
Сегодня, 12:06
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Публикаций: 14
Комментариев: 795
Про рашпиль весьма неприятно. Плюс.
Зарегистрирован: 15.07.2015
  
#3 написал: VENDETTA
Сегодня, 12:26
+1
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Комментариев: 5 915
Мелочь, а неприятно. Чем старше- тем истории серьезней +
Зарегистрирован: 29.03.2010
               
#4 написал: Мать_Драконов
Сегодня, 12:43
+3
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Репутация: (134|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 344
Ох уж это боковое зрение!!! Сидим с мужем вечером на кухне. Дети спать уложены. Муж спиной к коридору я боком. И вот, боковым этим самым зрением вижу стоящего человека в коридоре. Такой худой и прям бледный как стена! Прямо смотрю - никого. Только голову повернула - опять он стоит. scream
Несколько раз проверяла - стоит окаянный!! Тут важную роль сыграло то, что своим глазам не поверила. А мужу ни слова. Сижу башкой верчу и глазами туда сюда... И тут мой супруг выдает: чё, тоже видишь бледного из преисподней??? scream scream scream
Я так к нему поворачиваюсь (он что-то в телефоне смотрел), а он ржёт! Говорит: да ты внимательно присмотрись - это же косяки дверей так отсвечивают. joy
Теперь ржем вместе. Как идём на кухню частенько говорим: ну чё стоишь как неродной, скромничаешь, проходи, раз пришёл!))))
Истории хорошие, плюс!
Зарегистрирован: 1.02.2019
 
#5 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 13:55
+1
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Репутация: (24|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 568
Цитата: Мать_Драконов
Ох уж это боковое зрение!!! Сидим с мужем вечером на кухне. Дети спать уложены. Муж спиной к коридору я боком. И вот, боковым этим самым зрением вижу стоящего человека в коридоре. Такой худой и прям бледный как стена! Прямо смотрю - никого. Только голову повернула - опять он стоит. scream
Несколько раз проверяла - стоит окаянный!! Тут важную роль сыграло то, что своим глазам не поверила. А мужу ни слова. Сижу башкой верчу и глазами туда сюда... И тут мой супруг выдает: чё, тоже видишь бледного из преисподней??? scream scream scream
Я так к нему поворачиваюсь (он что-то в телефоне смотрел), а он ржёт! Говорит: да ты внимательно присмотрись - это же косяки дверей так отсвечивают. joy
Теперь ржем вместе. Как идём на кухню частенько говорим: ну чё стоишь как неродной, скромничаешь, проходи, раз пришёл!))))
Истории хорошие, плюс!

Вот, вот . Оптический обман зрения))) Терпеть ненавижу боковое.
Зарегистрирован: 22.05.2017
 
#6 написал: Pmariam
Сегодня, 15:39
0
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Репутация: (1167|0)
Публикаций: 35
Комментариев: 3 208
Наверное, это была чья-то заначка
если это была чья-то заначка, то в половине случаев никто в этом не сознается. Иначе придется долго объяснять почему втихоря семейный бюджет ощипывал.
занятные истории. спасибо большое!+
Зарегистрирован: 22.07.2013
        
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