Калейдоскоп мистических историй из детства

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 10:53

Причина: Стилистика автора сохранена.

mehstik Просмотров: 481 Комментарии: 6 +9 Сегодня, 10:53 by

Вот ещё несколько мистических историй из моего детства.Клад домовогоИстория эта приключилась со мной в 6-ти летнем возрасте. Может, и нет в ней мистики, но мне тогда так показалось, и пришли мысли о проделках домового.Наша семья, на тот момент, переехала из общежития на новую квартиру в полном составе: папа, мама, старшая сестра и я. Как-то раз, не помню зачем, я решил залезть под ванну, и обнаружил там свой старый детский ночной горшок, аккуратно закрытый крышкой. Меня разобрало любопытство, захотелось заглянуть внутрь и посмотреть, что находится под ней. Недолго думая, я вытащил горшок из-под ванны и приподнял крышку. В горшке лежали... деньги. Они были небольшого достоинства: в основном мелочь и приличное количество бумажных купюр по 10 и 50 рублей. По моим представлениям денег там было много. Для меня это было равносильно тому же, что найти клад. Воспитание не позволило скрыть мне находку. Всегда, когда я находил деньги, отдавал их маме. В этот раз я поступил так же.Мы начали выяснять, чьё это сокровище. Ни папа, ни сестра не знали, откуда в горшке деньги. Так как никто не сознался, я всерьёз начал задумываться, что нашёл клад домового. Наверное, это была чья-то заначка, но тогда мне это показалось чем-то мистическим. История забавная, наверное, но имела место быть.ВыключательМне было лет 11. В туалете нашей квартиры плохо работал выключатель. Он не включался с первого раза. Чтобы он загорелся, надо было несколько раз нажимать на него. Иногда он имел особенность выключать свет, когда кто-то находился внутри туалета. Когда это происходило, я немого паниковал, так как боялся темноты. Как-то раз я шёл в туалет, готовясь к тому, что сейчас мне придётся некоторое время подолбить по выключателю, прежде чем врубится свет в туалете. С этими мыслями я приближался к необходимому мне месту в квартире...И вот, один шаг до туалета... Протянутая к выключателю рука и... никакого обмана и даже ловкости рук, ни одного прикосновения к выключателю или возможности задеть его... Свет вдруг включился самостоятельно!!!Я замер на мгновение, ибо был слегка шокирован и в то же время приятно удивлён и обрадован, что не пришлось долго мучиться со светом, и, тем более, испытывать жуткие ощущения от темноты...По-детской наивности я тогда подумал, что в произошедшем есть мистический подтекст, потому что свет до этого и после этого больше никогда сам не включался. Всё это можно списать и на случайность, и на неполадки в электропроводе. Но тогда я думал, что это нечто необъяснимое.МолокоЭтот необъяснимый случай произошёл в нашем доме, когда мне было уже лет 13. На тот момент мы жили в собственной однокомнатной квартире втроём: мама, сестра и я.Время было ночное. Находились мы все, само собой, в одной комнате. Мама и сестра уже, похоже, благополучно заснули. Я же, как обычно, лежал, страдая от бессонницы, и пытался уснуть, но не мог. Всё же, через какое-то время я начал проваливаться в сон. Вдруг с кухни раздался непонятный звук, который вернул меня в реальность. Сон мгновенно как рукой сняло. Я оглядел комнату. Все спали и никто, кроме меня, ничего не слышал. Я подумал, что надо бы пойти и посмотреть, что там такое, но было темно. Так как я боялся темноты, сам на кухню не пошёл. Разбудил маму. Она пошла посмотреть, что происходит на кухне.Оказалось, что была включена электрическая плита, а на ней стояла старая эмалированная тарелка, в которой кипело молоко. Мама начала выяснять, ставил ли кто-то из нас молоко, и зачем это нужно было делать ночью? Мне молоко было ни к чему, так как я тогда не занимался приготовлением еды, да и молоко, вообще-то, не люблю. Также не помню, чтобы сестра выходила из комнаты перед сном. Да и зачем ей кипячёное молоко? Так как я стал засыпать последним, то заметил бы, если бы кто-то пошёл на кухню ночью.В итоге, постояв и недоумённо посмотрев друг на друга некоторое время, мы решили, что это домовой хочет обратить на себя внимание, и поставили на пол, в укромное место за кухонной танкеткой, как это любят домовые, блюдечко с молоком, чтобы домовой не обиделся и ненароком не сжёг нас ночью.Необъяснимый страхЭта история, по сравнению с предыдущими, носит не такой наивный характер.Приключилась она со мной и моей сестрой. Мне на тот момент было 14 лет. Летом мы гостили у бабушки и дедушки в деревне. Днём они ушли по делам, и мы с сестрой остались дома вдвоём. Сидели в зале, болтали. Спустя какое то время, без видимых причин, нам одновременно стало как-то не по себе, хотя ничего не происходило. Ничего странного слышно или видно не было. Просто возникло ощущение жути. Поделившись своими ощущениями, мы решили выйти на улицу. Наш путь лежал через веранду. Вот там-то и случилось самое странное, как будто заранее подстерегавшее нас.Сестра шла впереди на несколько метров и уже почти вышла с веранды, а я только выходил на веранду из дома. Между нами было примерно метра 4. В тот момент, когда сестра уже почти скрылась за дверью, ведущей на улицу, а я шёл вдогонку, с балки веранды полетел какой-то тяжёлый предмет. Как потом оказалось, это был весьма небезобидный и тяжёлый инструмент - рашпиль. И всё бы ничего. Но, по законам физики, он должен был упасть сверху вниз отвесно, вместо этого он полетел прямо вслед за сестрой и упал прямо в том месте, где только что мелькнули её ноги, хотя расстояние от балки до сестры было метра два.Мы выбежали на улицу. Уже там я сказал сестре, что за ней летел рашпиль, чему она очень удивилась. После этого мы долго не заходили в дом. Ждали когда придут дедушка с бабушкой.На этом, пока, всё.

Ключевые слова: Мистика детство необычное авторская история

Другие, подобные истории: