Веришь ли ты?

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 08:09

Сделано_в_СССР Просмотров: 487 Комментарии: 11 -3 Сегодня, 08:09 by

У меня истории, откуда бы вы подумали, в основном из детства.Сначала мне показали как домового вызывать. Мне лет 8 было, я уже интересовалась всякими явлениями и, в принципе, думаю, соображала, что к чему. Делается так. Берешь две ложки и лист бумаги. Кладешь ложки по краям и начинаешь их заворачивать в бумагу — каждую в свой рулончик, пока рулончики не сойдутся, потом сидишь, даже глаза не надо закрывать, и убеждаешь домовушку, что веришь в него и очень хочешь, чтобы он пришел. Через пару минут начинаешь аккуратно разворачивать ложки. И одна из них непременно оказывается не внутри рулончика, а где-то на втором-третьем развороте… сложно объяснить без наглядности, но, короче, она меняет место и это невозможно не заметить и как-то подделать! Мы делали с друзьями, и я одна делала, почти всегда получалось.Потом мне бабушка говорила домового кормить, но она у меня изобретательная, сама конфеты разворачивала. Я это быстро поняла и, втайне от нее, на самый высокий шкаф, в самый угол (не видно, короче) положила конфеты. Вот сейчас сама думаю, что домовой не должен ЕСТЬ конфетки, но остались одни фантики от петушков… а леденцы он не стал… то ли бабушка прочухала, то ли правда сныкал, чтобы мне угодить… я еще ему портрет рисовала и оставляла под елкой на новый год.А из настоящего — мы с мужем месяц назад въехали в квартиру, где я 10 лет не была, а у меня здесь еще папа живой был, короче, стрёмно немного, тут кавардак страшный, много лет постояльцы-свиньи жили, на похоронах папиных тут много чего было… еще этаж первый… стрёмно… так вот я очень боялась, что здесь злыдень будет, когда мы приедем. Первый день мужа до часу ждала с работы, кота еще не привезли — постоянно мерещилось боковым зрением движение какое-то, как будто перекати-поле серое, маленькое, и везде, куда бы я ни пошла!А потом муж пришел, сказал, что еще в детстве видел домового, именно серый комочек, и старики подтвердили, что это домовой (он в деревне жил и очень много от старых слышал таких рассказов, его там и гадать научили и еще много чему). Просто кусочек сахара на столе оставил — это, мол, домовому, и сейчас никого не вижу - не слышу.Автор - не указан.

Ключевые слова: Домовые демонические существа страх астрал

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