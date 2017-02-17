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Истории из жизни

Веришь ли ты?

У меня истории, откуда бы вы подумали, в основном из детства.
Сначала мне показали как домового вызывать. Мне лет 8 было, я уже интересовалась всякими явлениями и, в принципе, думаю, соображала, что к чему. Делается так. Берешь две ложки и лист бумаги. Кладешь ложки по краям и начинаешь их заворачивать в бумагу — каждую в свой рулончик, пока рулончики не сойдутся, потом сидишь, даже глаза не надо закрывать, и убеждаешь домовушку, что веришь в него и очень хочешь, чтобы он пришел. Через пару минут начинаешь аккуратно разворачивать ложки. И одна из них непременно оказывается не внутри рулончика, а где-то на втором-третьем развороте… сложно объяснить без наглядности, но, короче, она меняет место и это невозможно не заметить и как-то подделать! Мы делали с друзьями, и я одна делала, почти всегда получалось.

Потом мне бабушка говорила домового кормить, но она у меня изобретательная, сама конфеты разворачивала. Я это быстро поняла и, втайне от нее, на самый высокий шкаф, в самый угол (не видно, короче) положила конфеты. Вот сейчас сама думаю, что домовой не должен ЕСТЬ конфетки, но остались одни фантики от петушков… а леденцы он не стал… то ли бабушка прочухала, то ли правда сныкал, чтобы мне угодить… я еще ему портрет рисовала и оставляла под елкой на новый год.

А из настоящего — мы с мужем месяц назад въехали в квартиру, где я 10 лет не была, а у меня здесь еще папа живой был, короче, стрёмно немного, тут кавардак страшный, много лет постояльцы-свиньи жили, на похоронах папиных тут много чего было… еще этаж первый… стрёмно… так вот я очень боялась, что здесь злыдень будет, когда мы приедем. Первый день мужа до часу ждала с работы, кота еще не привезли — постоянно мерещилось боковым зрением движение какое-то, как будто перекати-поле серое, маленькое, и везде, куда бы я ни пошла!

А потом муж пришел, сказал, что еще в детстве видел домового, именно серый комочек, и старики подтвердили, что это домовой (он в деревне жил и очень много от старых слышал таких рассказов, его там и гадать научили и еще много чему). Просто кусочек сахара на столе оставил — это, мол, домовому, и сейчас никого не вижу - не слышу.

Комментарий.

Маришка

Видела их в темных углах в квартире, когда во сне выходила астральным дублем. Такие мерзкие серые волосатые существа, с мерзкой рожей и гадкой ухмылкой… Бррр! Я их жутко боялась. Один раз осмелела и пыталась вытащить маленького домового из угла у бабушки (это все в том же виде астрального дубля, когда я гуляла по квартире). Он как кошка царапался, невнятно мяукал и шипел. И злобно сверкал глазами.
А иногда ночью я просыпаюсь от ощущения кого-то рядом или от ощущения того, что меня будто резко схватили за ногу, руку, прикоснулись ко мне или ущипнули, хотя в комнате только я и брат, который крепко спит. А когда высвобождаюсь из тела (астральным дублем) (сейчас очень редко), то вижу в темных углах злобно сверкающие красные глазки. Когда подхожу ближе — домовые выходят. Мелкие такие, жуткие. Меня парализует от страха. А когда мне было 9 лет, и мы жили в другом доме, а над нами жила бесноватая, то каждую ночь я выходила в астрал и лазила по квартире. Там домовые были разные, в основном выше меня даже. Но с той же гадкой ухмылкой и непонятной волосатой формы. И постоянно меня пугали, пытались ко мне подойти, оттащить от света. Один даже кусал за руку в детстве, бррр… страшно вспомнить. Я тогда очень верующая была, свято верила в Бога. Помню, что они боялись имени Господа и Иисуса. Сразу пятились назад в испуге, в темноту, и исчезали. Значит, они все-таки недобрые, демонические существа.

Автор - не указан.
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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 08:09
Сегодня, 08:09 by Сделано_в_СССРПросмотров: 487Комментарии: 11
-3

Ключевые слова: Домовые демонические существа страх астрал

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Комментарии

#1 написал: ZelD
Сегодня, 08:17
+4
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Репутация: (39|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 449
А как сочетается Вера в бога и выход в астральный дубль (что бы это не значило, чёрт возьми!)?
Зарегистрирован: 17.02.2017
 
#2 написал: Pmariam
Сегодня, 09:09
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Комментариев: 3 195
какая-то бредятина. про ложки писала раньше в комментах - чушь это все. все смешалось, как говорится, в доме облонских.
комментарий не менее бредовый. куча домовых - ага!
Зарегистрирован: 22.07.2013
        
#3 написал: FromSiberia
Сегодня, 09:33
+3
Группа: Посетители
Репутация: (71|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 788
Где-то читала, что домовые тоже в свое время получились из падших ангелов, как лешие, водяные и прочие товарищи. Понятно, что они слегка немытая сила, скажем так. Но вот эти волосатые, выше ребенка ростом, это, по-моему, вообще ни фига не домовые.
Зарегистрирован: 15.07.2015
  
#4 написал: Саламандра
Сегодня, 10:04
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 11
Цитата: FromSiberia
А как сочетается Вера в бога и выход в астральный дубль (что бы это не значило, чёрт возьми!)?

А что мешает человеку это сочетать? Не сочетаются подобные вещи только в рамках конкретной религии, Церкви. Но верить в Бога - еще не значить принадлежать к какой-то конфессии. В принципе, можно верить вообще во все сразу...
И, кстати, не "в дубль", а дублем).
Зарегистрирован: 4.07.2019
#5 написал: ZelD
Сегодня, 11:01
+1
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Репутация: (39|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 449
Там конкре
Цитата: Саламандра
Цитата: FromSiberia
А как сочетается Вера в бога и выход в астральный дубль (что бы это не значило, чёрт возьми!)?

А что мешает человеку это сочетать? Не сочетаются подобные вещи только в рамках конкретной религии, Церкви. Но верить в Бога - еще не значить принадлежать к какой-то конфессии. В принципе, можно верить вообще во все сразу...
И, кстати, не "в дубль", а дублем).

Там конкретно было написано про Иисуса Христа, что натолкнуло меня на мысли о христианстве, а оно такие вещи не поощряет. Может быть конечно что 9ти летний ребенок верил в Христа и поклонялся Ктулху, но маловероятно.
Зарегистрирован: 17.02.2017
 
#6 написал: Talisha
Сегодня, 11:47
+2
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Публикаций: 58
Комментариев: 3 835
Домовых не собирается много в одном месте. Это низшие сущности были и вели себя соответствующе. А соседство с бессноватой и подразумевает их наличие. Не путайте домового с сущами
Зарегистрирован: 18.05.2015
         
#7 написал: abgel1985
Сегодня, 11:53
0
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Публикаций: 6
Комментариев: 74
Все в куче! Как то сумбурно получилось, ложки в бумажке, конфетки, фантики, серые комочки, астрал...... scream
Зарегистрирован: 29.01.2015
#8 написал: Прохожий
Сегодня, 13:32
+1
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Публикаций: 92
Комментариев: 889
За что минусы-то? Здесь и худшие истории обцеловывают, а в этой, по крайней мере, детские впечатления.
Зарегистрирован: 19.01.2011
    
#9 написал: Talisha
Сегодня, 14:00
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Репутация: (1580|0)
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Комментариев: 3 835
Цитата: Прохожий
За что минусы-то? Здесь и худшие истории обцеловывают, а в этой, по крайней мере, детские впечатления.

когда описывает сам ребенок - куда ни шло, что он может знать о тонком плане, одни предположения.... Но когда взрослый человек пишет воспоминания детства и упорно и тупо называет сущей домовыми, которые кучкуются в доме и кусаются...ну простите, это бред сознательный
Зарегистрирован: 18.05.2015
         
#10 написал: t.eir
Сегодня, 14:42
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Комментариев: 292
Я вообще ни разу домовёнка не видела, а сущей видела.
Зарегистрирован: 18.05.2018
#11 написал: Прохожий
Сегодня, 14:47
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Публикаций: 92
Комментариев: 889
Цитата: Talisha

когда описывает сам ребенок - куда ни шло, что он может знать о тонком плане, одни предположения.... Но когда взрослый человек пишет воспоминания детства и упорно и тупо называет сущей домовыми, которые кучкуются в доме и кусаются...ну простите, это бред сознательный


Немного видел я здесь читаемых историй, написанных детьми.

Не вижу ничего страшного, если человек не различает «сущей» и «домовых». Он что, получал по ним специальное образование? Сведения о них входят в комплекс обязательных знаний наряду с умением держать ложку и сведениями, что огонь и кипяток - это больно? Не хочу вас обидеть, но: вы разбираетесь, к примеру, в высших электрических гармониках и переходных процессах в электросистемах, с которыми сталкиваетесь, уверяю, по много раз на дню? И если нет, то должно ли это вас умалять в моих глазах? Народ вот слово «громоотвод» сплошь и рядом использует. Мне окружающих за этот «тупой бред» отстреливать?

А про домовых мне приятель рассказывал. У его матери в квартире в какой-то период их целая куча была: молодь народилась, озорничала. Старушка от них натерпелась. Потом рассосалось, конечно.
Зарегистрирован: 19.01.2011
    
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