Папку забыл

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 18:21

Сделано_в_СССР Просмотров: 662 Комментарии: 6 +6 Вчера, 18:21 by

История реальная, произошла со мной в 2016 году. Меня пригласил работать управляющей (бухгалтером, экономкой и уборщицей в одном лице) в свой огромный, четырёхэтажный коттедж мой старый знакомый. Знакомый был бывшим директором металлургического завода, звали его Евгений Анатольевич. Мужчина он был тучный, под сто шестьдесят килограмм весом. У него был давнишний рак лёгких, на рентгеновских снимках до половины лёгких видно не было, был диабет, ноги, которые давно надо было отнять, постоянно гнили и зловонно пахли. Держался он на каких-то китайских ядах, капельницах и большом количестве антибиотиков.У Евгения Анатольевича был сын Виталенька, который жил в этом же коттедже и давно ждал, когда же ему отвалится огромное наследство. Да ждал не просто так, а потихоньку и, как бы ненароком, приближал это событие. То инсулин вовремя забудет привезти, то ноги отцу некогда ему промыть и перевязать, а до денег жаден был сильно... Как-то раз отец с сыном даже поссорились из-за того, что сын, «устав» зарабатывать самостоятельно, высказал отцу свои претензии, мол, отдай мне коттедж, я буду сам хозяйствовать, тебе уж ни к чему. На что Виталенька был послан далеко и надолго, вдобавок ко всему отец пообещал лишить его наследства... В коттедже была открыта небольшая гостиница, на первом этаже было с десяток офисов, дом приносил хороший доход. Евгений Анатольевич начал хорошо выпивать, потом это превратилось в хроническую пьянку... Виталик не забывал носить отцу водку литрами.Время шло, на почве алкоголизма Евгений Анатольевич стал забывчивым, плаксивым, сентиментальным. Я превратилась в его няньку, с ним нужно было постоянно сидеть и разговаривать, развлекая его пьяные уши всевозможными небылицами, просить принять душ. Вечером, накануне своего редкого выходного, собравшись домой, уставшая, я зашла сдать Евгению Анатольевичу суточную кассу. Забрав деньги, он попросил «сгонять» ему за водкой, у него в гостях был его одноклассник и старинный кореш, татарин Володя. Я иногда покупала Евгению Анатольевичу четвертачок, не больше, потому что врач давно запретил ему пить. А в тот момент уже не выдержала... «Нет, нет и ещё раз нет! Хватит пить, загнёшься быстро, ты здесь нужен, дом без хозяина останется...», - и всё в таком духе...Проведя прекрасно выходной, домой я пришла поздно, быстро отключившись в уютной кровати... Сон был нарушен резким телефонным звонком. Звонил Володя, татарский кореш Евгения Анатольевича... «Умер... умер...», - только и мог сказать Володя сквозь пьяные рыдания...Сказать, что я обалдела от новости, - не сказать ничего. Приехав наутро в коттедж, я узнала, что Виталенька принёс папке около 10 бутылок водки, три из которых они успели выпить на двоих... Во время пьянки у Евгения Анатольевича пошла горлом кровь. Меня рядом не было, сын «не слышал» криков Володи о помощи, пьяный Володя не смог разобраться в телефоне, и скорая не приехала... Евгений Анатольевич умер...Прошло около недели с момента траурного прощания и кремирования покойного Евгения Анатольевича. Мне нужно было собраться и выйти на работу, гостиница требовала внимания. С тех пор, как тело увезли в морг, в апартамент никто не заходил. Бельё, залитое кровью, Володя оставил в куче где-то на полу. Той ночью я не смогла уснуть от кошмарных звуков, по номеру, где я осталась ночевать, явно кто-то ходил, слышались шлёпающие звуки шагов, тяжёлые вздохи... Кованая кровать, на которой я собиралась выспаться, вдруг мелко затряслась, как будто кто-то толкал её. Одеяло у меня потихоньку начало сползать с кровати, будто его тянула невидимая рука. В ванной неожиданно закапал кран, хотя краны везде были новые и исправные, в вентиляционной трубы послышалось завывание, похожее на вой собаки. Обливаясь от страха холодным потом, я молилась, чтобы поскорее начало светать. Вдруг тяжёлый шнур с красивой кистью, который поддерживал штору, развязался, штора съехала с держателя и закрыла половину окна, а ко мне на кровать кто-то грузно сел с краю... Нервы мои не выдержали.Подскочив с кровати, я выскочила в гостиничный холл. Измученная бессонницей и жуткими ночными переживаниями, я ушла в другой номер. Немного успокоившись, выпив кофе, я решила поскорее начать уборку. Взяв в подсобке пакет для грязного белья и надев перчатки, я зашла в номер, где уже грязное бельё начало смердеть. Работы было много, коробило от омерзительной вони в комнатах, от вида окровавленного белья. Потихоньку собирая разбросанные полотенца, подушки, я двинулась в спальню, чтобы снять грязное постельное...Занятая разглядыванием пола, я не хотела пропустить какую-нибудь кровавую тряпку. Зайдя в спальню, я подняла голову и... На невысоком комоде чёрного дерева стоял... Евгений Анатольевич... Только немного кремированный, в светлой урне, с красиво написанными именем, отчеством... Я пришла в ужас от увиденного... Выйдя из номера на ватных ногах, я подняла всех обитателей коттеджа. Выяснилось, что Виталенька просто забыл похоронить своего отца в колумбарии, привез урну с пеплом домой, поставил её в загаженной комнате и занялся с юристом документами об огромном наследстве... Наверное, Евгению Анатольевичу скучно было стоять на комоде, и он приходил ко мне - поболтать по старой дружбе...Автор - Божена Сон.

Ключевые слова: Пепел умерший друг шаги призрак

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