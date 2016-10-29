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Истории из жизни

"Меня там послали!"

Мой отец недавно приехал из санатория. Очень хорошо отдохнул, познакомился с новыми людьми и завел массу знакомств. В общем, долго делился с горящими глазами, своими впечатлениями от хорошо проведенного времени.

Познакомился там с пожилым мужчиной, которого звали Алексей Михайлович. Несмотря на свои восемьдесят пять лет, он выглядел очень хорошо - на шестьдесят пять. Да ещё и заруливал на машине. Прыткий, бойкий и весёлый мужичек, который постоянно шутил и рассказывал анекдоты.

Как-то вечером разговор у них зашёл о жизни. Из задорного и счастливого человека Алексей Михайлович превратился в хмурого и задумчивого. И начал свой рассказ.

Всю жизнь я проработал директором завода. Деньги всегда были в изобилии, но счастья не было. Живу один в большом доме. Жены моей, Людочки, нет на этом свете уже давно - около двадцати лет. От брака остался сын, который живёт в другой стране и редко прилетает ко мне, но звонит каждый день.

Жена много выпивала. Ох, и намучался я с ней. Кодировал много раз, а все бесполезно. Стала она пить, видимо потому, что всю жизнь не работала, и купалась в деньгах и роскоши. Любил и баловал я ее сильно. Но много ли времени, надо женщине, для того, чтобы спиться? Думаю, что нет. Умирала она от цирроза, долго и мучительно.

Незадолго до приезда в санаторий, стал я среди белого дня замечать, что кто-то стучит во входную дверь. Живу я в своём доме, за забором - ведь просто так ко мне не пролезет никто, тем более днём. Поначалу это был тихий, прерывистый стук. Я подхожу к двери, открываю, а там никого. Ну, думаю, показалось. Стали стучать все чаще и чаще. Так же подхожу, открываю, а там никого. Но после каждого раза, как открою дверь, то в квартире стоит до боли знакомый мне, стойкий запах алкоголя. Замечу, что я веду здоровый образ жизни, и совсем не пью, даже по праздникам.

Вроде бы все стихло, и долго этого не происходило, но потом, началось с новой силой, каждый день. Чувство было, что в дверь стали долбить кулаком, казалось, что стены дрожат. Открывать дверь, я перестал. Просто смотрю в дверой глазок, а там пусто, а стук продолжается.

Долго не решался про это кому-то рассказать. Но после очередного раза не выдержал и пошёл к соседке. Говорю, жена моя мертвая, наверное, приходит - и все рассказал. Соседка выслушала и посоветовала, когда станет опять долбить в дверь, шли благим матом ее, на чем свет стоит - это должно помочь.

Дома все опять повторилось. Тарабанили в дверь так, что казалось, штукатурка отвалится. И тут я как заору: "А-ну пошла вон отсюда!". Да с таким матом - сам от себя не ожидал, что так умею! Стук тут же прекратился - после этого стуков в дверь никогда больше не было.

На следующий день звонит мне сын и рассказывает свой сон. Говорит, что снилась ему мать. Ходит она в какой-то комнате, стены там голые, кирпичные. Мечется из угла в угол, вся съеженная, как будто ей холодно. Сын ее спрашивает:
- Мам, а почему ты не идёшь домой?

- Меня там послали! - ответила она.

Алексей Михайлович от услышанного потерял дар речи. Ведь про то, что с ним приключилось, сыну он даже не рассказывал!

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 14:30
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 14:30 by МертвецкиЖивПросмотров: 468Комментарии: 7
+16

Ключевые слова: Жена смерть призрак звуки сын сон история из жизни авторская история

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Комментарии

#1 написал: Asheera
Сегодня, 14:56
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И смех, и грех.
Несчастлива жена в браке наверное была, раз спилась, не было любви в сердце, вышла замуж по сценарию "потому что надежный", не нашла смысла в жизни, вот и блуждает теперь...
Плюс.
Зарегистрирован: 29.10.2016
 
#2 написал: Eulalia
Сегодня, 14:58
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Ох уж эти приходы после смерти)
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#3 написал: Black Bagira
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Зарегистрирован: 4.10.2013
   
#4 написал: МертвецкиЖив
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Цитата: Black Bagira
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У этого мужика, через 20 лет после смерти...
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#5 написал: Pmariam
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Странно что через 20 лет все это началось ogo
Зарегистрирован: 22.07.2013
     
#6 написал: Ранега
Сегодня, 17:28
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Плюс. Верю безоговорочно.
У меня была похожая история, хотела её написать здесь как историю из жизни, но она вполне уместится в комментарии.
Года три назад я пристрастилась к новому хобби, - не смейтесь, - делать домашнюю колбасу. Всякую разную, какие только рецепты и способы приготовления не пробовала, критиками выступали домочадцы. И вот однажды позвонила мне моя тётя, живущая в другой стране, и рассказала, что ей приснилась сестра (моя покойная мама), будто она говорит :"А мы тут колбасу едим". Я чуть не упала с телефоном в руке. Почему колбасу? Не блины, не пирожки, да вообще что угодно! Само собой, тётя про мои кулинарные эксперименты знать не знала.
Так что... что-то определенно есть за границами понимания и восприятия...
Зарегистрирован: 30.12.2015
 
#7 написал: conjure one
Сегодня, 17:50
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Группа: Активные Пользователи
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Комментариев: 2 153
Большие деньги редко кому идут на пользу. Женщину жаль, её жизнь могла бы сложиться по-другому. Что касается стуков в дверь, то, может быть, Михалыч часто вспоминал свою жену в последнее время, с возрастом такое бывает. Вот и закрутилась на этой почве круговерть. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
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