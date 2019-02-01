Как Банник хотел мне помочь

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:12

Причина: Стилистика автора сохранена.

верю-не верю Просмотров: 383 Комментарии: 10 +6 Вчера, 19:12 by

Эта история произошла со мной в 2017-м году.Мы с мужем приехали к дальним родственникам в Белоруссию, Могилевская область. Дом, в котором живут родственники, они купили пять лет назад у приличных пожилых людей, дети забрали их к себе. То есть, дом старой постройки.Приехали мы не надолго, всего на 3 дня. Хозяева принимали нас очень радушно, старались нас развлечь и удивить, нам все нравилось. На следующий день после приезда, хозяин Николай вернулся пораньше с работы и решил истопить нам баньку. Эта банька стояла в конце усадьбы и была гордостью хозяина. Он сам ее отреставрировал, сам провел электричество. Банька была чистенькая и уютная.Мужчины все подготовили, протопили и первыми помылись. Потом мы с Тоней, это хозяйка, жена Николая, искупали детей, замочили постирушку. Тоня быстренько сполоснулась и убежала готовить ужин, а я осталась в бане одна.Вымыла голову, начала намыливать тело и ощутила на себе взгляд со спины. Оглянулась, никого. Но мне стало как-то неуютно. Чтобы не бояться, я начала разговаривать вслух. Ну так, говорила всякую ерунду, типа: «Вот мне повезло, как здесь хорошо, уютно-тепло-чисто. Никто не мешает, вот только спину некому помыть». И тут я ощущаю легкие прикосновения к спине, потом к бокам, а дальше уже и пониже спины. Я прямо одеревенела, стою и не могу пошевелиться, как-то растерялась или потерялась, короче -застыла.Сначала меня как будто поглаживали, потом уже пожестче, как бы натирали, а потом от страха я сказала: " Спасибо". Прикосновения прекратились, а я уже более уверенно произнесла: " Спасибо, но больше не надо. Я так не люблю, я сама". А сама не знаю, что делать. Схватила шампунь, чтобы закрутить крышкой - баночка выскальзывает, падает на пол и ее содержимое выливается. Беру мочалку с мылом и, как будто, кто-то выбивает их у меня из рук. Стоявший на полочке ковшик с горячей водой опрокидывается, и вода из него выливается на пол, хорошо, что хоть меня не обварило кипятком. И вдобавок погас свет. Видно, Банник обиделся, что я отказалась от его помощи. Вот тут я сильно испугалась.Я выскочила в предбанник, в темноте схватила халат и выбежала из бани. Одевалась уже в огороде, никто за мной не гнался, на улице было темно и тихо. Я примчалась в дом с мокрыми растрепанными волосами, в халате наизнанку и с вытаращенными глазами. Рассказала все Тоне, она удивилась, поахала-поохала, но поверила. Сказала, что раньше такого не было.Я привела себя в порядок, немного успокоилась и мы сели пить чай. Тут и мужчины наши пришли с улицы и присоединились к чаепитию. Тоня рассказала им, что случилась со мной в бане. Еще и пошутила, вот, мол, понравилась наша гостья Баннику - сам лично хотел ее искупать.А мой муж говорит: " Да я ему руки поотбиваю". И тут, после этих слов, у него из рук выпадает чашка, и ему на колени выливается горячий чай. Мы все не знали, что и думать.Может это друг Банника – Домовой, заступился за товарища, хотя не знаю, дружат ли они.Мужчины пошли в баню, проверить что там и как. Рассказали, что все аккуратненько лежит на своих местах, ковшик (правда без воды) тоже стоит на полочке и свет горит. Дверь в баню закрыта, хотя я, когда убегала, оставила ее открытой.Еще этой ночью муж свалился с кровати, потом утром мне сказал, что его кто-то столкнул и, наверно, это была я. А я ничего такого не помню. Не сталкивала я его, я не ворочаюсь даже во сне. Ну и последнее, когда мы стали собираться уезжать, то подолгу искали свои вещи. Находили в самых неожиданных местах. Термос не нашли совсем. Так и уехали без него. Воды из колодца набрали в бутылку.Потом Тоня прислала СМС, что термос нашли, стоял на столе.Нас опять настойчиво приглашают в гости, вот думаем ехать… не ехать.

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