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Истории из жизни

Как Банник хотел мне помочь

Эта история произошла со мной в 2017-м году.

Мы с мужем приехали к дальним родственникам в Белоруссию, Могилевская область. Дом, в котором живут родственники, они купили пять лет назад у приличных пожилых людей, дети забрали их к себе. То есть, дом старой постройки.
Приехали мы не надолго, всего на 3 дня. Хозяева принимали нас очень радушно, старались нас развлечь и удивить, нам все нравилось. На следующий день после приезда, хозяин Николай вернулся пораньше с работы и решил истопить нам баньку. Эта банька стояла в конце усадьбы и была гордостью хозяина. Он сам ее отреставрировал, сам провел электричество. Банька была чистенькая и уютная.

Мужчины все подготовили, протопили и первыми помылись. Потом мы с Тоней, это хозяйка, жена Николая, искупали детей, замочили постирушку. Тоня быстренько сполоснулась и убежала готовить ужин, а я осталась в бане одна.

Вымыла голову, начала намыливать тело и ощутила на себе взгляд со спины. Оглянулась, никого. Но мне стало как-то неуютно. Чтобы не бояться, я начала разговаривать вслух. Ну так, говорила всякую ерунду, типа: «Вот мне повезло, как здесь хорошо, уютно-тепло-чисто. Никто не мешает, вот только спину некому помыть». И тут я ощущаю легкие прикосновения к спине, потом к бокам, а дальше уже и пониже спины. Я прямо одеревенела, стою и не могу пошевелиться, как-то растерялась или потерялась, короче -застыла.

Сначала меня как будто поглаживали, потом уже пожестче, как бы натирали, а потом от страха я сказала: " Спасибо". Прикосновения прекратились, а я уже более уверенно произнесла: " Спасибо, но больше не надо. Я так не люблю, я сама". А сама не знаю, что делать. Схватила шампунь, чтобы закрутить крышкой - баночка выскальзывает, падает на пол и ее содержимое выливается. Беру мочалку с мылом и, как будто, кто-то выбивает их у меня из рук. Стоявший на полочке ковшик с горячей водой опрокидывается, и вода из него выливается на пол, хорошо, что хоть меня не обварило кипятком. И вдобавок погас свет. Видно, Банник обиделся, что я отказалась от его помощи. Вот тут я сильно испугалась.

Я выскочила в предбанник, в темноте схватила халат и выбежала из бани. Одевалась уже в огороде, никто за мной не гнался, на улице было темно и тихо. Я примчалась в дом с мокрыми растрепанными волосами, в халате наизнанку и с вытаращенными глазами. Рассказала все Тоне, она удивилась, поахала-поохала, но поверила. Сказала, что раньше такого не было.

Я привела себя в порядок, немного успокоилась и мы сели пить чай. Тут и мужчины наши пришли с улицы и присоединились к чаепитию. Тоня рассказала им, что случилась со мной в бане. Еще и пошутила, вот, мол, понравилась наша гостья Баннику - сам лично хотел ее искупать.
А мой муж говорит: " Да я ему руки поотбиваю". И тут, после этих слов, у него из рук выпадает чашка, и ему на колени выливается горячий чай. Мы все не знали, что и думать.

Может это друг Банника – Домовой, заступился за товарища, хотя не знаю, дружат ли они.

Мужчины пошли в баню, проверить что там и как. Рассказали, что все аккуратненько лежит на своих местах, ковшик (правда без воды) тоже стоит на полочке и свет горит. Дверь в баню закрыта, хотя я, когда убегала, оставила ее открытой.

Еще этой ночью муж свалился с кровати, потом утром мне сказал, что его кто-то столкнул и, наверно, это была я. А я ничего такого не помню. Не сталкивала я его, я не ворочаюсь даже во сне. Ну и последнее, когда мы стали собираться уезжать, то подолгу искали свои вещи. Находили в самых неожиданных местах. Термос не нашли совсем. Так и уехали без него. Воды из колодца набрали в бутылку.

Потом Тоня прислала СМС, что термос нашли, стоял на столе.
Нас опять настойчиво приглашают в гости, вот думаем ехать… не ехать.

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:12
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 19:12 by верю-не верюПросмотров: 383Комментарии: 10
+6

Ключевые слова: Белоруссия баня Банник прикосновения страх авторская история

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Комментарии

#1 написал: Мать_Драконов
Вчера, 21:16
0
Группа: Посетители
Репутация: (124|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 313
Слишком много случаев. Думаю, что после встречи с банником героиня сильно заморочилась и всё стала на него списывать.
Зарегистрирован: 1.02.2019
 
#2 написал: просто Вася
Вчера, 22:41
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (3361|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 4 138
Не верю в такое отчётливое проявление НЕХа. От истории создается впечатление, что автор пытается убедить всех в своей уникальности. Ни с кем не случалось подобного, но появилась избранная... Всё остальное теперь тоже выглядит надуманным. ИМХО.
Б.О.
Зарегистрирован: 14.02.2014
        
#3 написал: Шерри
Вчера, 22:48
+1
Группа: Посетители
Репутация: (17|0)
Публикаций: 33
Комментариев: 343
Домашняя нечесть не любит чужих, а уж если кто плохо о них отзывается, тем более. Домовые, садовые, банники- все они хозяева своих владений. Все одной масти.
В историю верю+
Про банников вообще не много историй. Спасибо)
Зарегистрирован: 3.06.2019
  
#4 написал: верю-не верю
Вчера, 23:12
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 117
Цитата: просто Вася
Ни с кем не случалось подобного, но появилась избранная...


Избранная? Да не дай Бог быть такой избранной. У меня тогда сложилось мнение, что я пришлась не ко двору и меня с мужем выживали оттуда и Банник, и Домовой. А может это был только один Домовой, я потом нашла инфу, что он тоже может шалить в бане.

У всех этих событий (кроме бани) есть свидетели ---Хозяева дома и мой муж. Тут не придумано ни одной строчки. Если кто не хочет поверить в потусторонее, считайте это все просто совпадением. Но история от этого не станет другой, все происходило именно так, как описано.

Спасибо, что высказали своё мнение.
С уважением, Автор.
Зарегистрирован: 17.05.2019
#5 написал: Шерри
Вчера, 23:46
0
Группа: Посетители
Репутация: (17|0)
Публикаций: 33
Комментариев: 343
Цитата: верю-не верю
Цитата: просто Вася
Ни с кем не случалось подобного, но появилась избранная...


Избранная? Да не дай Бог быть такой избранной. У меня тогда сложилось мнение, что я пришлась не ко двору и меня с мужем выживали оттуда и Банник, и Домовой. А может это был только один Домовой, я потом нашла инфу, что он тоже может шалить в бане.

У всех этих событий (кроме бани) есть свидетели ---Хозяева дома и мой муж. Тут не придумано ни одной строчки. Если кто не хочет поверить в потусторонее, считайте это все просто совпадением. Но история от этого не станет другой, все происходило именно так, как описано.

Спасибо, что высказали своё мнение.
С уважением, Автор.

Да не принимайте вы все близко к сердцу, на сайте много реалистов.
Мнение у вас сложилось правильное, они действительно, когда агрессируют выживают.
Зарегистрирован: 3.06.2019
  
#6 написал: Snejnay
Сегодня, 00:16
0
Группа: Посетители
Репутация: (1567|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 465
Плюс за историю ) Плюс вашему доброму баннику )))
Зарегистрирован: 14.10.2016
 
#7 написал: Небояка
Сегодня, 00:27
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 5
Разве банники так себя проявляют? Прям "инкубские" наклонности какие-то)) Но вообще жуть, конечно. Лично я бы после такого ни за что туда бы не поехала. Ну или чисто в гости днем (за столом посидеть, помочь), а помыться и переночевать бы расположилась в другом месте.
P.S. В потере вещей, скорее всего, нечисть не виновата. Иначе выходит, что логика у нечисти малость нарушилась. Если они хотели как можно скорее избавиться от гостей, зачем задерживали их, прятая вещи? Тут уже, может, на эмоциях и в суете просто не могли спокойно собраться.
Зарегистрирован: 7.09.2015
#8 написал: просто Вася
Сегодня, 01:53
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (3361|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 4 138
Цитата: Шерри
Мнение у вас сложилось правильное, они действительно, когда агрессируют выживают.


Шерри, если бы Вы почитали мои комментарии, то увидели, что я, во-первых, не реалист (но пытаюсь найти логическое объяснение происходящему, а не приписываю каждый шорох мистике), а во-вторых, я не агрессирую. Даже самые, на мой взгляд, нереальные истории я оставляю без оценки, а минусую лишь бред. Вы, я не понимаю, что-то против меня имеете? Может я и Вашу историю не оценила положительно?

Цитата: верю-не верю
У всех этих событий (кроме бани) есть свидетели ---Хозяева дома и мой муж. Тут не придумано ни одной строчки. Если кто не хочет поверить в потусторонее, считайте это все просто совпадением. Но история от этого не станет другой, все происходило именно так, как описано.

Возможно. Я не могу проверить это. Мы, читающие, видим историю так, как Вы её написали. Свидетелей происходящего в бане нет, но даже если бы они были, всё
равно. Написать можно разное, поэтому комментарии оставленные кем-либо в инете, не являются для меня доказательством. Любой человек решает для себя во что верить. Доверчивость – это не та черта, которая присуща одним и не присуща другим. В сознание каждого человека встроен инстинкт, первая реакция на новую информацию. Свою реакцию на эту историю я высказала ранее. Уж извините, что моё мнение отлично от Вашего.
Зарегистрирован: 14.02.2014
        
#9 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 01:53
0
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Репутация: (22|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 455
Автор езжайте, не думайте и в баню сразу)). Так мол и так, первый раз не оценила заботу. Потом напишите как вас банник искупал. Интересно же. Вы ему понравились, а муж домовому не ко двору пришёлся.
Зарегистрирован: 22.05.2017
 
#10 написал: просто Вася
Сегодня, 02:33
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (3361|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 4 138
Мария Сайгина, и не жаль Вам мужа автора? Не успев сказать, что ждет банника, если он продолжит руки распускать, мужчину ошпарили горячим чаем. Боюсь представить, каким же будет наказание, если угроза будет приведена в действие ))
Зарегистрирован: 14.02.2014
        
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