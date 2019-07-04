Подарок ангелов

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:35

Причина: Стилистика автора сохранена.

Гюльнара Просмотров: 400 Комментарии: 11 +4 Вчера, 18:35 by

Вот уже прошло шесть лет, как наша кошка ушла от нас. Мы с дочерью когда-то выкормили её из пипетки и любили безумно. За тринадцать лет совместной жизни она стала равноправным членом семьи. Поэтому после ее ухода мне не захотелось заводить новой кошки. Всё равно лучше Дашки никого нет и не будет. Так и жили без кошки, радовались целым диванам и самостоятельно гоняли мышей.Перед этим Новым годом мы суетились, накрывая праздничный стол, как вдруг услышали жалобное мяуканье. Муж вышел во двор – там, на крыльце сидел жалкий, тощий кот и мяукал. Муж хотел к нему подойти, но тут подбежали наши собаки, и кот скрылся с глаз – убежал. Мы уже сидели за столом и собирались проводить старый год, как снова с улицы послышалось мяуканье.- Ну принеси ты его домой! - попросила я. – Не по-человечески садиться за накрытый стол, когда под окном кто-то голодный ревет.Муж снова вышел на улицу. Было холодно. Собаки уже успокоились в своих конурах, а кот сидел на заборе и мяукал. Муж хотел его взять, но он не дался, спрыгнул в сугроб и спрятался в поленнице. Пришлось организовать целую спасательную экспедицию. Мы оделись потеплее, вооружились фонариками и всё-таки извлекли кота из поленницы. Он сначала сопротивлялся, но когда оказался в руках, как-то сразу обмяк, как будто бы упал в обморок, если с котами такое бывает. Он был довольно крупный, но лёгкий, как пушинка – видимо, давно не ел. Короткая мягкая шерсть и почти без ушей – такая порода, вряд ли приспособленная к сибирским морозам.К счастью, всё успели сделать до 12. Так, в канун Нового года, мы обзавелись котом. Я дала ему поесть немного курицы – чтобы он не съел сразу много, и ему не стало плохо, и теплого молока. Он немного поел и сразу уснул.Кот прижился, стал показывать характер и полюбил спать у меня на плече.Настала весна, вскрылась река и по реке приехали соседи. Они живут в доме только летом, а на зиму уезжают в город. Увидев нашего Барсика, сидящего на заборе и умывающегося лапкой, соседи кинулись к нему с поцелуями:- Мурзик! Какое счастье! А мы думали, ты пропал!Пришлось отдать. Честно говоря, таких нежных отношений, какие были у нас с Дашкой, с этим котом не возникло. Но я поняла, что хочу, чтобы в доме была кошка. С кошкой жить гораздо спокойнее и правильнее. Но взять ее надо котеночком. И я начала проводить мероприятия по обзаведению котенком: обошла всех соседей и известила их, что мне нужен котенок. Написала объявление в вайбере и сама читала объявления на доске и в районной газете, там часто пишут: «отдам в добрые руки», «продам котят. 50 рублей ведро» и т.п. (шутка). Вроде что такого – котенка завести? Их обычно кругом полно, соседи постоянно спрашивают, не возьмете ли котеночка, а к некоторым так даже прибиваются какие-то приблудные котята, а уж продают постоянно, пусть дорого, зато породистых. В чем, в чем, а уж в котятах никогда не было недостатка. Но не тут-то было!Нет мне кошки и всё! «Ой, что ж ты раньше не сказала, мы только что раздали всех котят». «А мы своих уже продали, может быть, через полгода будут новые, звоните» и всё в таком роде. Месяц шел за месяцем, а кошки мне всё нет и нет. И тогда во время одной из вечерних молитв я буквально взмолилась: «Господи, спасибо тебе за всё, что ты даруешь мне, но для полного счастья мне не хватает кошки. Пожалуйста, пошли мне кошечку». Всего один раз.На следующий день ко мне прибежала соседка через дорогу.- Ты, вроде, помнишь, котенка спрашивала. У меня дочка хотела оставить себе котенка, а муж приехал с вахты и не разрешает двух кошек держать. Она хочет его отдать кому-нибудь. Возьмешь?- Конечно, возьму.- Но это кошечка, а не котик.- Даже лучше.- Но она одноцветная, не трехшерстная.- Ничего.- Сходи тогда к моей Лиде, посмотри.Я взяла монетку и отправилась к Лиде с твердым намерением приобрести эту кошечку. Там на диване вальяжно развалилась старая кошка – как и положено по деревенской моде, трехцветная. Я погладила ее:- Мурыська! А я за твоей дочкой пришла.В её глазах читалось облегчение.Лида пошарила за шторой и извлекла оттуда комочек снежно-белого пуха:- Вот.Я обменяла его на монетку. Кошечка была совсем маленькая, с ладошку, но уже сама ела из миски и ходила в лоток (спасибо Лиде, я ожидала трудностей с этими делами). Вся она была такая белая, пушистая, с розовыми ушками, розовыми пяточками, розовым носиком и огромными золотисто-зелеными глазами – прямо не кошечка, а настоящий ангелочек. В доме она совсем не ревела, а сразу запрыгала и зашарилась по углам, как будто всегда здесь и была.Вечером муж пришел с работы:- Это кто?- Это наша новая хозяйка – Ангелина.- Какая ещё Ангелина? Не Ангелина, а Белка.Впрочем, кошка ему понравилась, и теперь он любит ее даже больше, чем я, и она ему отвечает взаимностью – целует в ухо. Я теперь понимаю правоту поговорки «Без кота и жизнь не та» и считаю, что моего маленького Бельчонка мне сам Бог послал в утешение.

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