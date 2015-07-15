Байки медицинские

Летяга Просмотров: 576 Комментарии: 4 +21 Вчера, 22:27 by

Как-то приехали на вызов к мужчине.Повод был "плохо парализованному". При осмотре оказались в наличие пролежни на крестце. А за ним соседка лет 35 всегда ухаживала, но в этот раз на неделю уезжала. Мы показываем ей ясную картину повода, она говорит:- Вот что значит меня долго не было. Сейчас я все исправлю.Начинает при нас водить руками над пораженной областью. Мы с доктором ей не мешаем, сидим, пишем карты, внутренне посмеиваясь.Через минут десять подхожу к больному, абсолютно чистая кожа, никакой гиперемии и отека! Как будто и не было ничего (а поверьте, картина была не из приятных).Больной перестает жаловаться на боли и благополучно засыпает.Спрашиваем ее, что она сделала. На что женщина отвечает, что и сама не знает, как у нее это получается, просто в этот момент она очень жалеет больного, так как человек он хороший.******Привезли мы однажды жутко буйного мужика, сильно побитого.Милиция, которая его сопровождала, сняв с него свои наручники, тут же удалилась, а мужик только того и ждал. Всё приёмное, разумеется, тут же разбежалось, и вдруг, со стороны лифтов, идёт какая-то древняя бабулька, видимо чья-то припозднившаяся посетительница.Мы думали, что бабкина жизнь тут и закончится, а она встала напротив этого чудовища и где-то с минуту молча на него смотрела.Мужик мгновенно успокоился, сел на корточки у стены и уснул.А бабушка успокоила, сказав, что теперь он буянить не будет, что его спокойно можно будет полечить и что никому никакого вреда он (во всяком случае сегодня) не нанесёт.Спрашивала потом у больничных, те подтвердили, что не обманула бабушка, клиент был тих и смирен.*******У нас есть одна сотрудница (фельдшер), так какого бы тяжёлого больного она не везла, обязательно живым довезёт.Причём она откуда-то знает, будет клиент жить или нет. Проверяли, прозванивали, интересовались состоянием госпитализированных; всегда она оказывалась права. Спрашивали её, мол откуда она знает, говорит, что просто знает и всё.Утверждает, что "голоса" её не беспокоят******Одна вполне стабильная пожилая больная попросила написать отказ от вскрытия.Очень настойчиво. Написала. Через час умерла.Неоднократно по утрам от больных слышал: "Доктор, я сегодня умру". Увы, они были правы.******Мы к деду одному приехали на какой-то бестолковый повод.Сидит вполне сохранный приличный дед.Спрашиваем: " Что беспокоит ? "Говорит, что ничего, а потом подумал и говорит:- А вы знаете, я сейчас умру.И умер.Без предагонии, вообще без ничего. Закрыл глаза и всё.Мы стоим как дураки, от такой дедовой прыти обалдевшие.Ну потом быстренько в себя пришли и начали по настоящему в реанимацию играть.Уж больно заела дедова честность. Не спасли. Потом у родни дедовой спросили, чем он при жизни болел. Ответили, что ничем и дедов фортель с внезапной смертью их тоже весьма озадачил. Дед им был нужен, всеми любим и всесторонне обследован в дорогих мед. центрах.Автор: TRIGRAMMA.

Ключевые слова: Вызов медицина фельдшер пациент

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