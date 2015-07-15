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Истории из жизни

Байки медицинские

Как-то приехали на вызов к мужчине.
Повод был "плохо парализованному". При осмотре оказались в наличие пролежни на крестце. А за ним соседка лет 35 всегда ухаживала, но в этот раз на неделю уезжала. Мы показываем ей ясную картину повода, она говорит:
- Вот что значит меня долго не было. Сейчас я все исправлю.
Начинает при нас водить руками над пораженной областью. Мы с доктором ей не мешаем, сидим, пишем карты, внутренне посмеиваясь.
Через минут десять подхожу к больному, абсолютно чистая кожа, никакой гиперемии и отека! Как будто и не было ничего (а поверьте, картина была не из приятных).
Больной перестает жаловаться на боли и благополучно засыпает.
Спрашиваем ее, что она сделала. На что женщина отвечает, что и сама не знает, как у нее это получается, просто в этот момент она очень жалеет больного, так как человек он хороший.

******
Привезли мы однажды жутко буйного мужика, сильно побитого.
Милиция, которая его сопровождала, сняв с него свои наручники, тут же удалилась, а мужик только того и ждал. Всё приёмное, разумеется, тут же разбежалось, и вдруг, со стороны лифтов, идёт какая-то древняя бабулька, видимо чья-то припозднившаяся посетительница.
Мы думали, что бабкина жизнь тут и закончится, а она встала напротив этого чудовища и где-то с минуту молча на него смотрела.
Мужик мгновенно успокоился, сел на корточки у стены и уснул.
А бабушка успокоила, сказав, что теперь он буянить не будет, что его спокойно можно будет полечить и что никому никакого вреда он (во всяком случае сегодня) не нанесёт.
Спрашивала потом у больничных, те подтвердили, что не обманула бабушка, клиент был тих и смирен.

*******
У нас есть одна сотрудница (фельдшер), так какого бы тяжёлого больного она не везла, обязательно живым довезёт.
Причём она откуда-то знает, будет клиент жить или нет. Проверяли, прозванивали, интересовались состоянием госпитализированных; всегда она оказывалась права. Спрашивали её, мол откуда она знает, говорит, что просто знает и всё.
Утверждает, что "голоса" её не беспокоят

******
Одна вполне стабильная пожилая больная попросила написать отказ от вскрытия.
Очень настойчиво. Написала. Через час умерла.
Неоднократно по утрам от больных слышал: "Доктор, я сегодня умру". Увы, они были правы.

******
Мы к деду одному приехали на какой-то бестолковый повод.
Сидит вполне сохранный приличный дед.
Спрашиваем: " Что беспокоит ? "Говорит, что ничего, а потом подумал и говорит:
- А вы знаете, я сейчас умру.
И умер.
Без предагонии, вообще без ничего. Закрыл глаза и всё.
Мы стоим как дураки, от такой дедовой прыти обалдевшие.
Ну потом быстренько в себя пришли и начали по настоящему в реанимацию играть.
Уж больно заела дедова честность. Не спасли. Потом у родни дедовой спросили, чем он при жизни болел. Ответили, что ничем и дедов фортель с внезапной смертью их тоже весьма озадачил. Дед им был нужен, всеми любим и всесторонне обследован в дорогих мед. центрах.


Автор: TRIGRAMMA.
Источник.
Вчера, 22:27 by ЛетягаПросмотров: 576Комментарии: 4
+21

Ключевые слова: Вызов медицина фельдшер пациент

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Комментарии

#1 написал: FromSiberia
Вчера, 22:45
+4
Группа: Посетители
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Публикаций: 14
Комментариев: 716
Какой молодец дед. Мужик сказал - мужик сделал. Решительно, спокойно и без мучений. +++++++++++++
Зарегистрирован: 15.07.2015
  
#2 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 23:13
+3
Группа: Журналисты
Репутация: (2875|-1)
Публикаций: 1 769
Комментариев: 11 202
Интересные случаи бывают в медицинской практике, прочитал с удовольствием! ) И так получается, что врачи первыми соприкасаются с мистической составляющей жизни людей. +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                               
#3 написал: Шахерезада
Сегодня, 00:01
+5
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 789
Очень люблю медицинские байки! ++++++++++++++++++++++
Цитата: Сделано_в_СССР
И так получается, что врачи первыми соприкасаются с мистической составляющей жизни людей. +++
Еще как прикасаются, никогда не зубуду как мы будучи еще студентками ночью в роддоме что называется соприкоснулись когда увидели дух молодой женщины, она махала нам рукой, пыталась что то сказать, а потом ее образ расстаял как дымка .... как же мы орали с Ленкой когда поняли что произошло, и ведь описали мы ее одинаково.
Зарегистрирован: 24.05.2014
  
#4 написал: DRUID
Сегодня, 04:48
+1
Онлайн
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Репутация: (216|-1)
Публикаций: 8
Комментариев: 1 155
Все истории хороши. Про фельдшера которая знает и всё, особенно понравилось.
+++++
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
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