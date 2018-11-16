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Истории из жизни

Ночные гости

Знаете, как это бывает – приезжаешь куда-то отдыхать, никого не знаешь, а потом знакомишься с человеком, и как-то незаметно между вами устанавливаются близкие доверительные отношения. Вот так случилось и со мной, хотя обычно я с людьми схожусь не очень легко. Но Даша – так звали мою новую знакомую – действительно была простой и милой женщиной. Мы гуляли вместе, загорали, вместе ходили на завтрак, обед и ужин. Однажды Даша спросила меня, верю ли я в какие-то сверхъестественные явления.

Я немного удивилась такому вопросу – до сих пор я не замечала в ней склонности к чему-то мистическому. А она, заметив мое удивление, рассказала мне следующую историю, которая с ней приключилась. Даша всю свою жизнь прожила в одной живописной деревушке, находящейся недалеко от Смоленска. Места там удивительно красивые, поэтому у моей собеседницы и мысли никогда не было о том, чтобы переехать в город. Здесь она родилась и выросла, здесь вышла замуж и мужа похоронила – он умер, когда ему не исполнилось и 50, от сердечного приступа. После его смерти все деревенское хозяйство легло на хрупкие женские плечи. Жить в деревне непросто, а потому к вечеру Даша часто просто падала от усталости.

Но не жаловалась и ни от кого не зависела – одна растила дочь, которой к моменту рассказа было около 6 лет. Как-то поздно вечером, когда Даша уже уложила ребенка и сама готовилась ко сну, в дверь неожиданно постучали. По деревенским меркам было уже довольно поздно, около 10 часов вечера, к тому же, на улице бушевал сильный ливень, поэтому гостей женщина точно никаких не ждала. Она даже не сразу пошла открывать, подумала, что это кто-то из соседей, а значит, вполне может зайти и завтра. Но настойчивый стук в дверь продолжался снова и снова. Делать нечего. Пришлось накинуть халат и идти к двери. Когда Даша отперла замок, то увидела перед собой незнакомую женщину, из-за спины которой выглядывали две маленькие девочки. Но боже, в каком они были виде!

Как я уже сказала, на улице дождь лил как из ведра, потому женщина была совершенно вымокшей, одежда на ней и на малышках была старой и потрепанной, под глазами незнакомки залегли темные тени, а щеки ввалились – как говорится, краше в гроб кладут. Девочки тоже выглядели не лучше. И еще Даша обратила внимание на одну деталь: уж больно ей странными показались глаза этих девочек, неживые они какие-то были, не детские – пустые и остекленевшие. Увидев Дашу, женщина схватила ее за руку и начала проситься переночевать. Даша растерялась: не то чтобы это было в ее обычае – пускать в дом незнакомых людей, но в такую погоду и в такой час и собаку с порога было бы прогнать невозможно, а тут все-таки люди. Поэтому она посторонилась и пригласила неожиданных гостей войти. Когда они проходили мимо нее, ей показалось, что это не живые люди, а какие-то тени – настолько они были худыми и изможденными, почти бесплотными.

Даша постелила им на полу в большой комнате, дала умыться с дороги, а сама пошла спать, решив, что утро вечера мудренее и все вопросы можно отложить на потом. Только вот потом расспросить путниц не получилось – когда Даша встала, их уже не было. Более того, и постель, которую Даша вчера им приготовила, оказалась не смятой. У хозяйки дома появилось ощущение, что ее гостьи на нее вообще не ложились. А может быть, их и вовсе не было и это был лишь ночной сон, не более? Даша не стала долго размышлять, она только пожала плечами и занялась своими повседневными делами. До того ли ей было – ну, ушли и ушли.

Потом соседка забежала за какой-то надобностью, и Даша рассказала ей о том, что произошло ночью, и о неожиданном исчезновении своих гостей. А соседка сказала, что эта ночь в деревне вообще выдалась какой-то беспокойной – дескать, люди рассказывают, что коровы в хлеву мычали встревожено, куры кудахтали, собаки выли, а она и вовсе не могла заснуть почти всю ночь, а когда все-таки заснула, то ей какие-то кошмары снились. Даша подумала и решила, что, видно, в связи с непогодой давление менялось или еще какие-то явления в атмосфере были, вот они и сказывались таким образом на животных и людях. Посидела соседка и дальше пошла. Вместе с нею новость о Дашиных гостях пошла гулять по деревне. Когда уже вечерело, зашла к моей собеседнице совсем неожиданная гостья – местная бабка, которую все почитали за ворожею и даже колдунью.

Стала расспрашивать осторожно о том, как выглядела та женщина с девочками, что говорили, как себя вели. Ну, Даша, конечно, ей все рассказала – чего ж, если интересно… Вот бабка все это выслушала внимательно и сказала Даше, что гостья у нее была не простая. Похоже, что это сама смерть к ней в гости прошлым вечером пожаловала, а спутницы ее вовсе не девочками были, а покойницами. И что теперь Даше нужно быть очень осторожной, потому что такой визит предвещает большую беду. Конечно, мою приятельницу это напугало – но прошло несколько дней, и все было спокойно. Никаких бед или несчастий.

Даша и забывать уже стала о том, что произошло, да и про бабкины слова тоже – ну мало ли, что могут люди думать… Как вдруг приснился ей ночью кошмар. Во сне Даша видела свою дочь, спящей в кровати, а рядом с нею сидела та самая женщина. Вот только теперь она выглядела совсем не хрупкой и бестелесной – она была полна сил и пыталась надеть на шею Дашиной дочери веревочную петлю, которую держала в руках. Даша во сне набросилась на эту гостью, хотела оттолкнуть ее от детской кровати, но не смогла – откуда ни возьмись, появились те самые девочки, они набросились на Дашу и начали ее душить – слава богу, в этот момент она проснулась. Но что хуже всего, этот сон в разных вариациях начал сниться Даше практически постоянно, из ночи в ночь.

Она уже и засыпать боялась, свет в комнате не выключала. Но и это еще не все. Неожиданно пала корова – видимо, на пастбище какой-то нехорошей травы съела. Болела несколько дней, но так и не оправилась. Куры тоже начали дохнуть одна за другой без всякой видимой причины. Вскоре и дочь заболела – кашлять начала, температура у нее поднялась. Вроде простуда обычная, но почему-то не проходит. Наконец, если так можно выразиться, Даша тоже заболела – утром не смогла подняться с кровати, все тело заломило, потом тоже температура появилась.

В общем, все одно к одному. А еще Даша начала чувствовать, что в доме как-то нехорошо стало. Трудно объяснить, но как-то безрадостно, тоскливо, тяжело в нем было находиться. За работу берется домашнюю – все из рук валится. Хотя какая уж тут работа, когда болеешь? В общем, справила Даша кое-как домашние дела и решила пораньше спать лечь. Ночью неожиданно проснулась от крика дочери, который доносился из ее комнаты. Даша попыталась вскочить с кровати, но не тут-то было. На нее навалились те самые девочки, они крепко держали ее за руки и за ноги, и сила у них была поистине нечеловеческая. Как Даша ни билась в ужасе, ничего не помогало. В отчаянии она начала читать молитву, которую слышала в детстве еще от матери.

Мать всегда говорила, что если ее прочесть на ночь, то сон будет глубоким, здоровым и крепким. А главное – спокойным. Это действительно помогло – девочки, державшие ее, куда-то пропали. Даша сумела вскочить с кровати и бросилась в комнату дочери. А там увидела ту самую женщину, которая уже надела петлю на ребенка и начала ее душить. Даша бросилась на нее с кулаками, а та отскочила и просто исчезла, словно растворилась в темноте. И в этот момент Даша проснулась. Оказывается, это был только сон? Но настолько яркий, что женщина не могла не пойти в комнату к дочке, чтобы убедиться, что там все в порядке. Ребенок спал, но очень беспокойно, девочка была вся мокрая от пота, она металась и вскрикивала во сне.

А когда Даша включила свет, она увидела, что на шее у девочки ясно видны темно-красные следы от пальцев. На следующий же день Даша собрала вещи, взяла ребенка и уехала к двоюродной сестре в город. Пожили у нее какое-то время, потом Даша на работу устроилась, квартиру сняла… В деревню решила больше не возвращаться, так и живет с тех пор в городе. Съездила, заколотила окна и двери в доме. Хотела продать некоторое время назад, да не получилось, за эти годы деревня совсем обезлюдела, никто туда ехать не хочет, хоть места и красивые.

Ночные гости


Автор - Инна Кондаурова.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 11:42
Сегодня, 11:42 by Сделано_в_СССРПросмотров: 866Комментарии: 6
+7

Ключевые слова: Отдых знакомство деревня ночные гости бабка кошмарный сон переезд страх ужас смерть болезнь

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Комментарии

#1 написал: Фиолетовая Дымка
Сегодня, 12:00
+1
Группа: Посетители
Репутация: (29|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 337
Классная деревенская байка.
Вот так и пускай непрошенных гостей...
Но я не верю, что это смерть была бы. Смерть-это безоценочный факт. Она приходит к тому, кому суждено умереть. А тут и скот полег, и ребёнка смерть душит и Даша занемогла, и атмосфера в доме стала плохой.Нет, это что-то другое пустила она в ту ночь.
Но за деревенскую байку плюс поставлю. Атмосферненько так.
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#2 написал: верю-не верю
Сегодня, 12:32
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 100
Что- то много всего разнострашного собрано в кучу. Не очень верится в реальность такого. Похоже на творчество. Хорошее творчество.
И вот такое---
"Подумала, что это кто-то из соседей, а значит, вполне может зайти и завтра." -такого в русских деревнях не бывает. Соседям откроют сразу же.
Только вот почему она не спросила --" Кто там ?" Интересно,что бы ей ответили.........И Смерть выглядела очень замученной женщиной ,с синяками под глазами, " Краше в гроб кладут"-- с чего бы это? Для чего она так замаскировалась.
Могла бы и красивой женщиной прикинуться, ничего бы не изменилось.
Зарегистрирован: 17.05.2019
#3 написал: Чижик_Пыжик
Сегодня, 13:47
+1
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 55
Так вроде уже публиковали ее. Да и на иж не похоже. Без оценки.
Зарегистрирован: 17.09.2013
#4 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 13:56
0
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Репутация: (209|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 716
Не вертится, но очень интересно.
Если в реле все так, то вполне соседка могла навести порчу, а сама утром приходила проверять, как поживает женщина, приходили к ней ли ее бесы:-) да может ещё что-нибудь подложить ей. Тем не менее, как говориться, к глубоко верующим порчи всякие не пристают. Пристают к людям не духовным, грешникам и даже хорошим, но недостаточно духовным людям. Можно порассуждать немного и предположить, что все эти явления - следствие душевного груза, который в виде этих девочеки и тетки с ними, душил Дашу. Это так проявился душевный груз, который тянул ко дну. Надо поразмышлять над своей жизнью в любом из обоих случаев и понять, что не так ты делаешь в жизни. Почему это все происходит? Найти корень. Даже было сказано, что эта Даша вспомнила слова мамы про молитву на ночь, чтобы крепко спать. Видимо, когда у человека проблемы, то и нечисть вполне может и кошмарить во снах я так понимаю, подпитыватьсяво сне от слабого человека таким образом:-) Думаю причина всех бесовских приходов и вообще их приставаний, находятся в самом человеке. Это даже могут быть не бесы, а психика - собственное сознание играет так, из.за неправильного бытия, да даже из-за неопределенки и тягот бытовых. . Мой вывод - что-то не так с повседневной жизнью, а в каком плане, душевном, или ещё каком, человек должен разобраться сам в себе. Вот
Зарегистрирован: 15.04.2018
  
#5 написал: Мать_Драконов
Сегодня, 16:26
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Репутация: (111|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 269
Не верю. На ужастик смахивает. Причём дешёвый...
Так, бывает, смотришь фильм - страшно, мистика и как-то веришь будто, что на самом деле такое может происходить в жизни. А потом в развязке все это так дёшево выглядит, что даже разочаровываешься(((
Тут так же. Вот прям разочаровали моменты уже со снами, а дальше так вообще страшилка какая-то..
Плюс за историю все же поставлю. Ведь задумка хорошая.
Зарегистрирован: 1.02.2019
#6 написал: Black Bagira
Сегодня, 16:48
0
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Репутация: (750|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 347
Цитата: Чижик_Пыжик
Так вроде уже публиковали ее. Да и на иж не похоже. Без оценки.

Слегка видоизменённая история, но,практически, та же самая...
https://4stor.ru/histori-for-life/102061-nochnoy-vizit-smerti.html
Плюс за труд.
Зарегистрирован: 4.10.2013
   
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