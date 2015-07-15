Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

"Ужас ужасный"

Одна как раз жила, муж на заработки еще ездил. Ушла с утра на работу, все выключила. Точно помню, что выключала телевизор. Прихожу вечером, захожу в квартиру и слышу из прихожей мужской голос. Ужас. Оказалось, работает телевизор, да еще громкость прибавлена. Пульт лежал на диване, свалила все на кота.

Только вот второй случай напугал действительно. Зима. Темнеет рано и утром еще темень несусветная. Я, уходя в 7-15 на работу, всегда включаю свет на улице над крыльцом. Во-первых, когда ухожу замыкаю дверь ключом, а в темноте этого не сделаешь по-нормальному, во-вторых, вечером прихожу в 21-30, тоже темно уже. И открывать со светом как-то удобнее. Этот свет у меня включен целый день. Поэтому оставить свет выключенным я по-любому не могла. Так вот, прихожу однажды с работы, темнота, свет не горит. Думаю, ладно, наверное, лампочка перегорела. Открываю дверь, захожу и вижу, выключатель именно выключен (на нем горит маячок, или как там называется лампочка, чтобы его в темноте найти). Значит... его именно выключили.

Жила одна в то время, ключей ни у кого нет. Кто выключил? Кот не может. На меня прям страх напал, полночи не спала. Я еще этим выключателем несколько раз пощелкала туда-сюда, проверила. Все работает. Домовой?

Еще добавлю. Как только муж уехал (на 4 месяца), у меня все начало ломаться. Перегорели лампочки на кухне, в ванной, в комнате. Засорился слив в ванной (сама вычищала). Сломался диван. Практически каждый день срывалась собака (овчарка) с цепи, бегала по улицам, искала и привязывала, соседа просила. Перемерзали замки на калитке, хотя мороза не было сильного, не могла дверь открыть. Короче, ужас ужасный.

Автор - Дым.
Источник.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 17:51
Сегодня, 17:47 by Сделано_в_СССРПросмотров: 427Комментарии: 4
+1

Ключевые слова: Квартира голос неизвестный свет необычное

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: FromSiberia
Сегодня, 22:07
0
Группа: Посетители
Репутация: (65|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 686
"Когда тебя не было, милый, черт знает, что это было" (с)

У моей знакомой в квартире постоянно что-то случается, стоит только семье надолго уехать, например, в отпуск. Рвутся трубы, ломается унитаз... на голову соседке снизу что только не лилось уже. Воду перекрывать очень неудобно, так как в квартире остается кошка, за которой я присматриваю. Нужно мыть ее миски, лоток... и унитаз нужен. Но всегда что-нибудь ломается и приходится перекрывать. В последний раз, когда сломалась гибкая подводка под раковиной на кухне и одновременно протек полотенцесушитель, я кошку к себе забрала)))))))))) Происходят подобные катаклизмы только в отсутствие хозяев, причем только если они уезжают надолго. Но случается все уже на второй-третий день, как будто это чей-то предел терпения. Злоумышленники исключаются... та гибкая подводка практически у меня на глазах рванула. И со мной это не связано, началось еще до моего знакомства с этой семьей.

Хозяйка квартиры уже думает, что домовому не нравится одиночество и он так мстит. Когда семья живет в квартире, месяцами ничего такого не происходит, несмотря на то, что у нас в городке плохо все с системой водоснабжения и т. д.
Зарегистрирован: 15.07.2015
  
#2 написал: Шерри
Сегодня, 22:17
0
Группа: Посетители
Репутация: (10|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 178
Нужно рассматривать отдельно самих хозяев. Если верующие и живут по слову божьему. (Так же и любая другая вера). То нечесть может гулять в их отсутствие. Если люди обычные, то похоже домовой хулюганет)). С таким домовым, хозяевам нужно общаться, когда уезжают, гостиницы оставлять и просить дом защищать. А в случае с хозяйкой, которая осталась, а муж уехал, как вариант, чем то не угождает она домовому. Не все видимо в истории написала....все не просто так...
Зарегистрирован: 3.06.2019
#3 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 22:41
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (22|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 359
Цитата: Шерри
Нужно рассматривать отдельно самих хозяев. Если верующие и живут по слову божьему. (Так же и любая другая вера). То нечесть может гулять в их отсутствие. Если люди обычные, то похоже домовой хулюганет)). С таким домовым, хозяевам нужно общаться, когда уезжают, гостиницы оставлять и просить дом защищать. А в случае с хозяйкой, которая осталась, а муж уехал, как вариант, чем то не угождает она домовому. Не все видимо в истории написала....все не просто так...

Так, так. Интрига закручивается. Автор пишите как на духу, чем достаёте домового 401
Зарегистрирован: 22.05.2017
 
#4 написал: верю-не верю
Сегодня, 23:06
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 65
Вы полагаете,что тут есть что-то мистическое? Домовой отвязывает собаку? Я никуда не уезжаю, а такое тоже случается прямо в моем присутствии. Муж уедет ---антенна отключается. Но это же не страшно. Но написано хорошо, читается легко и даже как-то хочется поверить в присутствие не доброго посторонего.
Зарегистрирован: 17.05.2019
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.