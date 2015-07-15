"Ужас ужасный"

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 17:51

Сделано_в_СССР Просмотров: 427 Комментарии: 4 +1 Сегодня, 17:47 by

Одна как раз жила, муж на заработки еще ездил. Ушла с утра на работу, все выключила. Точно помню, что выключала телевизор. Прихожу вечером, захожу в квартиру и слышу из прихожей мужской голос. Ужас. Оказалось, работает телевизор, да еще громкость прибавлена. Пульт лежал на диване, свалила все на кота.Только вот второй случай напугал действительно. Зима. Темнеет рано и утром еще темень несусветная. Я, уходя в 7-15 на работу, всегда включаю свет на улице над крыльцом. Во-первых, когда ухожу замыкаю дверь ключом, а в темноте этого не сделаешь по-нормальному, во-вторых, вечером прихожу в 21-30, тоже темно уже. И открывать со светом как-то удобнее. Этот свет у меня включен целый день. Поэтому оставить свет выключенным я по-любому не могла. Так вот, прихожу однажды с работы, темнота, свет не горит. Думаю, ладно, наверное, лампочка перегорела. Открываю дверь, захожу и вижу, выключатель именно выключен (на нем горит маячок, или как там называется лампочка, чтобы его в темноте найти). Значит... его именно выключили.Жила одна в то время, ключей ни у кого нет. Кто выключил? Кот не может. На меня прям страх напал, полночи не спала. Я еще этим выключателем несколько раз пощелкала туда-сюда, проверила. Все работает. Домовой?Еще добавлю. Как только муж уехал (на 4 месяца), у меня все начало ломаться. Перегорели лампочки на кухне, в ванной, в комнате. Засорился слив в ванной (сама вычищала). Сломался диван. Практически каждый день срывалась собака (овчарка) с цепи, бегала по улицам, искала и привязывала, соседа просила. Перемерзали замки на калитке, хотя мороза не было сильного, не могла дверь открыть. Короче, ужас ужасный.Автор - Дым.

Ключевые слова: Квартира голос неизвестный свет необычное

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