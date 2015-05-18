Последнее прощание

Новость отредактировал Lollipop39 - Сегодня, 14:59

Причина: Стилистика автора сохранена

Сделано_в_СССР Просмотров: 497 Комментарии: 3 +8 Сегодня, 14:56 by

Эту историю мне рассказал один мой друг.В нашем городе жила одна супружеская пара. У них не было детей. Поначалу они жили замечательно, но потом Николай стал прикладываться к бутылке. Нина пыталась делать всё возможное, чтобы искоренить пагубное пристрастие мужа к алкоголю.Она ругалась с ним, умоляла не пить. Бросала его и уезжала жить к матери. Нина даже пыталась поместить его в реабилитационную клинику, но ничего не вышло. Николай продолжал пить, а жене некуда было идти. После 35 лет замужества, она продолжала любить и жалеть его.Однажды ночью Николай проснулся, но не стал бродить по дому, как делал это обычно, а вместо этого разбудил супругу. Он был совершенно трезв. Нина протёрла глаза, включила свет и спросила:- Что случилось, зачем ты разбудил меня?На что Николай ответил:- Нина, я умру сегодня.Нина усмехнулась, подумав, что муж снова пытается выклянчить у неё деньги на выпивку. Но увидев его глаза, она спросила дрожащим голосом:- Почему, Коля, почему ты решил, что умрёшь именно сегодня?- Он пришёл за мной, – сказал Николай.В глазах у него были слёзы.Нина сходила на кухню за стаканом воды и протянула её мужу. Он выпил и продолжил говорить.- Сегодня ко мне пришёл мой приятель, Сашка, который давным-давно умер. Я нёс его гроб на похоронах. Он сказал мне сегодня не напиваться, побриться и помыться, потому что сегодня я умру, Нина.И его глаза снова наполнились слезами. Жена посмотрела на него и поверила всему, что он ей рассказал. Её муж никогда не плакал. Он мог кричать, ругаться, петь песни, буянить, но он никогда не плакал. Нина обняла его:- Не плачь, Коленька, все мы там окажемся, нам уже за 70, так что это естественно. Мы бы относились к этому проще, если бы знали что в загробном мире есть жизнь? Как ты думаешь?- Я не знаю, – сказал муж, подумав, – никто оттуда ещё не возвращался. Но, если я умру сегодня, значит жизнь там есть, потому что мой товарищ позвал меня оттуда, ведь так?Утром он помылся и побрился. В тот день он даже не подумал притронуться к бутылке. Весь день он был молчалив и задумчив. Вечером перед сном он сказал:- Если я умру, вернусь, чтобы посмотреть на тебя в последний раз. Мы любили друг друга, Нина, и я никогда тебе не изменял. Прости меня за то, что пил, я не знаю, почему я так жил. Если всё будет в порядке и я останусь жив - брошу пить.Утром Нина проснулась из-за ощущения холода. Тело Николая лежало рядом. Ещё не открыв глаза, Нина поняла, что муж умер. Она лежала на кровати и, наконец, решилась посмотреть на мужа. Тот лежал на спине, его кожа уже приняла цвет воска. А выражение лица изменилось до неузнаваемости, став каким-то неестественным.- Коля, - тихо прошептала Нина, – Теперь ты знаешь, есть ли жизнь после смерти.После похорон мужа, Нина долго не могла успокоиться. Казалось бы, она теперь была свободна от частых драк, разбитой посуды, пьяного храпа, из-за которого порой не могла заснуть до самого утра, дополнительных расходов (Николай много курил). Она была свободна, но чувствовала себя потерянной. Бог не дал ей детей, и теперь у нее не осталось никого. Она осталась доживать свой век совершенно одинокой.Ночью Нина услышала звуки, напоминающие человеческие шаги. Но прежде чем она смогла что-то понять, её кровать заскрипела и просела под тяжестью невидимого тела. Она никого не видела, но почувствовала, что кто-то сел рядом с ней на кровать. Это мог быть только её покойный муж. Мгновение спустя, снова раздался звук тяжёлых шагов.Наступила тишина. Нина поняла, что Николай сдержал слово, и пришёл посмотреть на неё в последний раз.Автор - неизвестен.

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