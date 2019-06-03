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Истории из жизни

Привидение на даче

Четыре года назад мы с мужем приобрели дачный участок с домом. Место живописное: сопки, уютная долина, обрамленная тайгой. И соседи оказались приятными людьми. Нас удивляло, как это прежние владельцы дачи отказались от такого замечательного места?

Участок был засажен плодовыми деревьями и ягодными кустарниками. В добротно построенном доме тоже чувствовались заботливые руки его хозяев. Но дом по какой-то причине пустовал около трех лет. Я попыталась расспросить соседей о прежних владельцах нашего участка. Они какое-то время избегали этого разговора, но потом рассказали, что хозяевами была пожилая пара. Эти люди, как оказалось, трагически погибли в автокатастрофе недалеко от дачного поселка.

Летним вечером они отправились на автомобиле за грибами в соседний лес, и на трассе произошла трагедия. Соседи признались, что у них всегда создавалось впечатление, что и в доме, и на участке кто-то обитает, хотя наследники погибших хозяев здесь практически не появлялись. Услышали мы этот рассказ, и грустно стало, конечно. Появилось желание избавиться от разных предметов, которые принадлежали уже перешедшим в иной мир хозяевам. Так мы с мужем и поступили: сожгли все, что нам не принадлежало.

Единственное, что я не стала выбрасывать из домика - удобное небольшое зеркало, висевшее над столом. Около полутора лет мы наслаждались отдыхом на даче, вдали от городского шума и суеты. Приезжали на несколько дней, когда позволяло время. В долине, где расположился дачный поселок, никогда не бывало ветра, он защищен густыми таежными зарослями. Поздними вечерами мы жгли костры, смотрели на звезды. Соседи отметили, что и прежние хозяева тоже любили так отдыхать - до поздней ночи.

Вскоре мы завели фокстерьера, которого стали брать с собой. И он первый почувствовал, что мы на участке не одни. Как только темнело, собака прыгала к нам на руки, тревожно скулила и оглядывалась. Ночью спал с нами, прижимался к ногам, был очень напряжен. Днем она пыталась сбежать подальше от участка. Пришлось ее привязывать. Беспокойство собаки передалось и мне. Я стала спать очень тревожно, и даже оставляла на ночь небольшой светильник.

... В ту осеннюю ночь темнота была такой густой, что мы долго у костра не задержались. Я оставила в комнате слабый свет ночника. Долго не могла заснуть, хотя муж уже вовсю спал в противоположном конце комнаты. Собака устроилась на моих ногах. Глаза уже слипались, когда вдруг я почувствовала тревогу. Широко раскрыв глаза, я вдруг увидела, что прямо из стены к моей шее тянется неестественно длинная рука с маленьким костлявым кулаком.

Страх охватил меня, хотела закричать, позвать мужа, но меня буквально парализовало. Я не могла пошевелиться или крикнуть... Костлявая рука оказалась уже у самого горла. Надо молиться! Эта спасительная мысль мгновенно прояснила мою голову, и я начала молиться, вспоминая все, что знала наизусть, и даже какие-то обрывки из Святого Писания. Говорить я не могла - губы оставались парализованы, но, даже мысленно произнося слова молитвы, почувствовала себя уверенней.

Рука остановилась, потом медленно втянулась в стену. Оцепенение тоже прошло. Я была удивлена, что ни муж, ни собака не почувствовали того, что происходило в комнате. Особой мнительностью я не страдаю, но с этой ночи уже без прежнего удовольствия ночевала на даче. Светильник неизменно оставался включенным рядом с моей кушеткой. Часто заваривала травяные успокаивающие чаи. Мою тревогу разделял и старший сын.

Он несколько дней пожил на даче в одиночестве и признался, что постоянно по ночам испытывал какое-то напряжение. Он предложил убрать из комнаты зеркало, которое принадлежало прежним хозяевам. Так мы и сделали. Кроме этого, я обошла все углы с церковной свечой, как мне подсказал кто-то из близких. После этого я успокоилась.

Прошло еще два года, на нашем участке все было спокойно. Мы с мужем с удовольствием занимались дачными делами, часто отдыхали у костра, приглашали друзей. Вот только старший сын больше не хотел там один ночевать. Осенью прошлого года я пригрелась под пледом, стараясь заснуть. Светильник тускло освещал комнату, фокстерьер привычно спал на моих ногах. Я лежала на спине с закрытыми глазами. Муж, убаюканный музыкой радио, давно спал.

Внезапно я ощутила, что поверх пледа по мне что-то довольно быстро двигается. Открыла глаза - ничего не вижу, все в комнате на прежних местах. Но по моей ноге что-то двигается, физически ощутимое, да еще и быстро вращается. Опять тот же паралич, оцепенение. Потрясение было таким сильным, что я забыла слова молитв.

Единственная мысль стала мне спасением: «На мне православный крест! Он должен помочь». И действительно, когда ощутимое «завихрение» достигло уровня груди, оно вдруг резко прекратилось. Наступило облегчение, вернулись голос, возможность двигаться... После этой ночи я больше не ночевала в дачном доме.

Приближается долгожданный дачный сезон, а я задумываюсь - будет ли он мне в радость? Остается надеяться, что беспокойные духи угомонились, иначе придется продавать этот замечательный участок.

Автор - неизвестен.
Источник.

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 14:45
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 14:45 by Сделано_в_СССРПросмотров: 403Комментарии: 3
+6

Ключевые слова: Дачный участок тайга хозяева дачи трагическая смерть нечто страх потрясение

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Комментарии

#1 написал: Шерри
Сегодня, 17:11
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 142
Мне кажется, что автор больше сама нагнетала обстановку. Собака начала бояться и автор в панике сразу. У меня собачка на даче боится всего, и кузнечиков и лягушек и ящериц. Днём то от них шарахается, а ночью тем более.
Так как видения происходили в полудрёме похоже на классический СП. Духи может и были, но не активные. От них можно избавиться.
В таких случаях дачу не продают.
Зарегистрирован: 3.06.2019
#2 написал: Talisha
Сегодня, 17:25
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1563|0)
Публикаций: 57
Комментариев: 3 733
Цитата: Шерри
Мне кажется, что автор больше сама нагнетала обстановку. Собака начала бояться и автор в панике сразу. У меня собачка на даче боится всего, и кузнечиков и лягушек и ящериц. Днём то от них шарахается, а ночью тем более.
Так как видения происходили в полудрёме похоже на классический СП. Духи может и были, но не активные. От них можно избавиться.
В таких случаях дачу не продают.

Согласна! Попить успокаивающих чаев, чтоб спалось лучше - и не нагнетать. Иначе полезет извне то, чего не было там.
Зарегистрирован: 18.05.2015
         
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 19:10
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (2225|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 4 607
Тоже думаю, что СП. А место какое дивное, туда захотелось жить переехать) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
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