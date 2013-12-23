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Истории из жизни

Девочка из зазеркалья

«В тот год матушка второй раз вышла замуж, за вдовца. Мой отец пропал без вести на фронтах Первой мировой войны. Мать погоревала немного и решилась на еще один брак. Тем более, что Иван Федорович, появившийся в наших краях несколько лет назад, давно, буквально с момента гибели папеньки, к ней клинья подбивал. Сколько мне тогда было? Пятнадцать исполнилось. Дядя Ваня, как я называла отчима, один воспитывал семилетнего Павла. С его сыном я быстро нашла общий язык. Мы подружились.

- А где твоя мама? - спросила я однажды у Павлика.
- Мама? Они с Юлей, сестренкой, уехали... Навсегда... - мальчик шмыгнул носом.
«Странно! Как мама может уехать? Бросить своего сына? И притом навсегда?» - подумала я тогда, но вскоре забыла о странном ответе сводного брата.

Через некоторое время Иван Федорович предложил перебраться в его имение в деревне. Сам он частенько, почти каждую неделю, туда наведывался.
- Для детишек наймем учителя на первое время, а там видно будет, - убеждал он матушку.

Она согласилась. Я, раньше никогда не бывавшая за пределами города, мгновенно просто влюбилась в красоту тех мест.

Чуть поодаль от огромного дома виднелась небольшая церквушка, с другой стороны - сосновый лес. А если подняться на второй этаж дома, встать на цыпочки и выглянуть в окно, то можно увидеть зеркальную гладь озера.

В одной из комнат на втором этаже спал Павлик с няней, в другой - я, а третья стояла закрытая.

- А что в этой комнате? - поинтересовалась я однажды у горничной Даши. Молодая женщина как-то странно на меня посмотрела и буркнула:
- Ничего.

Но ходить туда нельзя. Иван Федорович не разрешает! Но разве можно такое говорить любопытной Варваре? Нет, конечно! Я всеми силами стремилась попасть в загадочную комнату, но дверь всегда оказывалась запертой на замок.

Однажды я подсмотрела, что по пятницам туда ходит Даша прибираться, нехотя, с недовольным лицом, но ходит...

И тогда я, правильно, стянула у нее ключи и ночью, прихватив свечку, тайком туда пробралась. Мама и отчим как раз уехали в город, а Павлик со старой нянькой беспробудно спали.

В комнате не было ничего особенного: кровать, вышитое покрывало и подушки, небольшой столик, на нем скатерть, несколько кукол... «Интересно, чьи это игрушки? - пронеслось в голове. - Ах, да! Наверное, Юли, сестренки Павлика, которая с мамой уехала...»

Я их потрогала, но никогда не любила играть с куклами, потому отложила в сторону. В углу висело старинное зеркало. Я подошла к нему ближе и увидела, что по всей поверхности пошли зигзаги - оно было разбито и только чудом держалось в раме. Я уже хотела уходить, как вдруг мой взгляд снова упал на зеркало. Оттуда, из глубины зеркала, на меня смотрела девочка. Мне стало не по себе. Я отшатнулась, и отражение сделало то же самое, я повернула голову - она там, в Зазеркалье, повторила мое движение еще раз, и еще. Мне стало очень страшно!

Я выскочила из комнаты и захлопнула за собой дверь. По телу пробежал озноб, а в голове стучала назойливым молоточком одна и та же мысль: «Здесь какая-то тайна!» Нужно ли говорить, что следующей ночью я снова пробралась в комнату? Хоть ноги и руки дрожали, но все же подошла к зеркалу. Глянула в него. Пламя свечи дрогнуло, и опять появилась пленница зеркала. Я кивнула ей, и она тоже в ответ, я поправила волосы, и она, я протянула руку и коснулась зеркала. И девочка сделала то же самое.

Внезапно рама свалилась со стены с жутким грохотом, а в голове у меня прозвучал тоненький голосок: «Я живая! Пусть меня ищут!» Я побоялась обо всем рассказать дяде Ване...» - бабуля замолчала.

- А что случилось с Юлей?
- Как я узнала потом, она исчезла на вокзале в суматохе. Мать ее буквально на секунду отвернулась, и толпа унесла ребенка. Анна, так звали первую жену отчима, не пережила горя, сошла с ума и вскоре умерла...
- И ты ничего не знаешь о той девочке? - настаивала я.
- Я выросла, вышла замуж, потом умерла мама, за ней отчим. Там же, в деревне, они и похоронены. Паша погиб на войне. Я долго не бывала в тех местах. В конце 1950-х приехала в деревню. И от уже старенькой Даши узнала, что вскоре после войны в село приезжала красивая женщина, искала отчима. Узнав, что его нет, сходила на кладбище, поплакала и уехала. Что с ней случилось, где она сейчас - никто не знает... Часто я думаю о том, что скажи я тогда о видении, может быть, ее бы и нашли... Но, увы, я побоялась...

Прошли годы. Бабушки уже давно нет в живых. А я часто вспоминаю ее рассказ и думаю о том, что где-то в этом мире живут потомки девочки из Зазеркалья...

Автор - Светлана.
Источник.

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 14:11
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 14:11 by Сделано_в_СССРПросмотров: 1 425Комментарии: 9
+17

Ключевые слова: Первая мировая война свадьба имение деревня старинное зеркало девочка отражение

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 14:33
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1634|-1)
Публикаций: 80
Комментариев: 5 098
Любопытство нас губит. Интересно, а Даша видела там что-то? Отчего недовольная выходила то.
Уж не думаю, что если падчерица рассказала, её бы заругали.
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#2 написал: Долгопят
Вчера, 14:54
+6
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 12
Комментариев: 2 630
Элегантное повествование, но творческое.
Зарегистрирован: 19.09.2014
      
#3 написал: МертвецкиЖив
Вчера, 22:16
+2
Группа: Посетители
Репутация: (206|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 690
Военные, или сразу послевоенные годы и такой шик. Дом двухэтажный, няня, горничная, наемный учитель на дому... А как же все для фронта, и где же был товарищ Сталин?:-) мистика... Как будто писал историю человек нашего времени, причём молодой человек. Пытаясь передать давность времени СССР и даже воссоздать прилюдию к старому фильму "Королевство кривых зеркал"
-Ты кто?
- Оля...
- А я Яло.

Мне кажется это не особо получилось, но задумка интересная,:-)
Зарегистрирован: 15.04.2018
  
#4 написал: marzzz
Вчера, 22:22
+5
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (513|0)
Публикаций: 90
Комментариев: 6 754
Явление девочки в зеркале, может и творчество. Но в рамка сайта... Почему бы нет? На грани.
А вот пропавшие девочки - это жизненно.
И вот моя историйка.

Дед пришел с войны с простреленной головой. Крышу иногда сносило. Воевал с уже несуществующими немцами. Дед большой был, высоченный, а бабка Варя - от горшка два вершка. У деда приступ начинается - он в атаку. Все разбегались по щелям и углам, только бабушка его завалит, верхом сядет, скрутит и сидит, ждёт, когда приступ закончится. Дед в себя придет и дальше живёт.
Бабуля умерла. Деду тогда лет сорок было. Вдовых баб полно, мужиков нехватка, вот и водил он в дом "хозяек", просил маму мою (она мелкая была, школьница) их "мамой" называть. Каждую новую. Мать моя им счёт потеряла. Только "хозяйки" после дедовых приступов деру давали. Скрутить деда, как это баба Варя делала, никто не смел, боялись. Однажды какая-то очередная женщина поселилась ненадолго. Мама с ней в баню ходила, видела, что на животе у нее места живого не было, все в швах и рубцах. Ранние? Операция? Бог знает. Однажды дед в приступе ударил ту тетку, попал по животу. Она, бедная склонилась, живот руками обхватила и замерла. Матери тогда лет десять было. Она к деду подлетела, свалила его на пол, и давай скручивать. Даже драться начала с ним. А дед замер, притих и зарыдал: "Варя, это ты! Варенька! Ты вернулась! " (это мамина мама, которая давно уже умерла). Видать, мать его скрутила так же, как бабуля делала. Что там в мозгу у него опять перемкнуло?
Так вот о чем я. Много "мамок" дед приводил. Одна задержалась. Баба Нюра. Мать с ней и сроднилась, потому что она единственная от деда родила. У мамки брат появился по отцу. На три года моложе, рождённый в тот же день, что моя маман. Вот совпадение! Бабку Нюру я знала хорошо, мы общались. Так вот баба Нюра однажды заболела сильно. И, видимо, перед смертью, как ей показалось тогда, открыла матери страшную тайну. У нее была дочка. От первого мужа, что погиб на войне. Во время войны бабка с девочкой куда-то ехала в поезде. То ли от войны бежали, то ли.. не знаю. Малышке годик-два был. Заболела сильно. Температура поднялась. Баба Нюра вышла на каком-то полустанке, увидела старуху, сидящую на платформе и сказала: " Забери ее. Умирает. Умрет - похоронишь. Выживет - знать, судьба такая. Пусть живёт". И отдала родную кровиночку. Что это был за полустанок- не помнит! Где это было, даже примерно не знает! И как мама моя не пыталась выяснить - тайна, покрытая мраком. Жива ли девочка осталась? Что с ней? Где она? Волосы дыбом. А сделать ничего нельзя.
Вот прочла рассказ и думаю: "Как бы такое волшебное зеркало достать? Как в потайной комнате оказаться?". И понимаю, что в творчестве все гладко: девочка и на связь выходит, и приезжает потом, только откуда адрес отца узнала, если малышкой пропала? Нет, в жизни истории жёстче. И со страшным концом.
Зарегистрирован: 2.11.2011
             
#5 написал: Мария Сайгина
Вчера, 22:23
0
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Репутация: (19|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 299
Ага тоже обратила внимание, буржуа да и только
Зарегистрирован: 22.05.2017
#6 написал: marzzz
Вчера, 22:24
+1
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Репутация: (513|0)
Публикаций: 90
Комментариев: 6 754
Цитата: МертвецкиЖив
Военные, или сразу послевоенные годы и такой шик.

В рассказе Первая мировая имелась в виду.
Зарегистрирован: 2.11.2011
             
#7 написал: МертвецкиЖив
Вчера, 22:33
+1
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Комментариев: 690
Цитата: marzzz
Цитата: МертвецкиЖив
Военные, или сразу послевоенные годы и такой шик.

В рассказе Первая мировая имелась в виду.

Видимо да. Я потом уже понял. До революции наверное. Это потом раскулачивание пошло. Сразу же после войны свержение царя и расстрел семьи Романовых. Если даже после воины события повествуются, то процесс раскулачивания должен был идти. Так, что тоже странновато.

Прочитал про деда коммент, захватывюще. А кстати, если и сюда добавить мистику про тоже зеркало, было бы круче многих историй:-)
Все-же в рамках сайта;)
Зарегистрирован: 15.04.2018
  
#8 написал: marzzz
Вчера, 22:49
+2
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Публикаций: 90
Комментариев: 6 754
Цитата: МертвецкиЖив
если и сюда добавить мистику про тоже зеркало, было бы круче многих историй

Да если я к каждой жизненной семейной истории буду мистику добавлять, я из творческих вылезать не буду! Пропишусь там со своими байками! smeh
Зарегистрирован: 2.11.2011
             
#9 написал: МертвецкиЖив
Вчера, 22:55
+2
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Публикаций: 10
Комментариев: 690
Цитата: marzzz
Цитата: МертвецкиЖив
если и сюда добавить мистику про тоже зеркало, было бы круче многих историй

Да и если я к каждой жизненной семейной истории буду мистику добавлять, я из творческих вылезать не буду! Пропишусь там со своими байками! smeh

Хорошие творческие, я тоже за милую душу бы почитал:-)
Зарегистрирован: 15.04.2018
  
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