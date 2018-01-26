Шаги на лестнице

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 09:19

Причина: Стилистика автора сохранена.

Debui Просмотров: 172 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 08:48 by

Пару дней тому назад, я заметил нечто странное, поднимаясь по лестнице высотного дома, в котором живу. Хорошо всё обдумав и вспомнив, я решил выложить историю сюда.В своём высотном доме, 1995 года постройки, я живу с младенчества. Лет пятнадцать мой подъезд был «проходным» – весёлые компании поднимались по нему на крышу, на современный, объединённый для всех подъездов, чердак, гуляли, шумели, но пользовались они, конечно, лифтами (чему свидетельство - вусмерть исписанный мой последний этаж) и никаких ужасов на лестнице, отделённой от лифтов незадымляемым переходом, не происходило, сколько я знаю. В детстве видел там закровленное «изделие номер два», но много ли это значит... Лет же пять назад хозяйственный управдом со всей ответственностью принялся облагораживать двор, подъезды, чинить крышу и, между прочим, поставил сплошные, без остекления, двери на переходы. Кроме всего прочего, по подъезду проложили новую проводку, а лампочки заменили светодиодными светильниками, которые включаются от шума. Теперь, когда я сообщил всё, что считаю важным, перейду к самой истории.То странное, если не сказать «страшное», о чём заикнулся выше, я заметил, поднимаясь по нашей лестнице. Кроме пользы для физической формы, я использую эти марш-броски для того, чтобы попарить тайком ото всех на площадке у дверей... Такая вот ситуация, продолжим. Три дня тому назад, я кроме пара напустил в углу ещё кое-чего, а потому стал прислушиваться – не раскроет ли кто моё грязное дело. В очередной раз вышло время на светильниках, погас свет, лестница вся погрузилась во тьму. Тут я услышал, гораздо выше меня, отзывающиеся далёким эхом шаги. Я негромко топнул – свет включился, наступила тишина. Прислушался – нет шагов... Погас свет – снова далёкий топот, словно человек в обычном темпе спускается вниз. Схватился на ощупь за дверь, скрипнул доводчик – шаги стихли... Итак, три дня я проводил испытания. Далёкие шаги не включают ни одного светильника – я нарочно смотрел между пролётами – что, мягко говоря, странно. Слышатся они только тогда, когда гаснет последний светильник на лестнице – кроме меня в это время на ней, конечно, никого нет, так что единственный источник шума и света – я сам, и лестница вся оказывается во мраке – новые двери не пускают ни пятнышка, ни полоски света. Шаги, по ощущениям, не приближаются, раздаются они чуть ли не с технического этажа. Если спокойно подниматься, загорается свет, можно дойти до верха, там пусто и тихо... Оставаться наверху в темноте я, впрочем, не осмелился, а сразу ушёл на свой этаж.Раньше у нас отключали свет, да и я много лет бегал по лестнице, в другое время летал по ней на крышу, и ничего не слышал, хотя стремался тогда не меньше, чем теперь, после того, как услышал эти шаги. Но, во-первых, тогда все почти двери были сняты с петель и стащены на крышу (почему я не заучил тогда весь тот восхитительный детский, подростковый фольклор, которым они были исписаны?), а во-вторых, когда отключали свет, мы всегда ходили с фонарями, часто расходясь с другими жильцами, и обращать внимание на какие-то шаги было ни к чему.Дальше экспериментировать я побаиваюсь, так что записал тут всё, что знаю, и хочу спросить уважаемых участников форума – не было ли с кем чего похожего?

Ключевые слова: Подъезд темнота светильник шаги эксперимент многоэтажка авторская история

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