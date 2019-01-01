Приворожил

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:23

Сделано_в_СССР Просмотров: 129 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 15:23 by

После института познакомилась я с парнем, Виталием. Ничего особенного из себя не представлял. Познакомились мы случайно на вечеринке у друзей, начали общаться, через месяц я от него устала. Устала от его постоянного нытья, от ревности, от нежелания что-то изменить в положительную сторону в своей жизни. Короче, я сказала ему, что он свободен.Минуло два месяца, Виталий внезапно появился перед дверью моего дома с цветами и шампанским. Опустился передо мной на колено и попросил разрешение дать ему еще один шанс, чтобы завоевать мою любовь. Сердце мое растаяло. Я, тогда еще молодая, наивная девушка, решила, что он мой принц, пожурила себя за то, что «ошиблась в этом парне», и дала ему зеленый свет. Наши отношения продолжались около месяца, но полюбить его не смогла, как ни старалась. На День рождения он подарил мне золотые серьги. А через неделю моя жизнь превратилась в настоящий кошмар, страшно вспоминать…Тянуло меня к нему, как кошку к валериане, но быть я с ним не хотела. Мы с ним постоянно ссорились, и потом он мне всегда что-то дарил. И никак я не могла найти в себе силы уйти от него, казалось, что мир рухнет, если я оставлю его, представляете?! Продолжалось это полгода, разумом я понимала, что это не мой человек, но когда дело доходило до расставания, не могла сделать последний шаг. Представьте, до чего дело дошло: при росте 170 см я весила 42 килограмма, никогда не болела эпилепсией, а тут приступ за приступом. Тихо погибала.Однажды подруги предложили поехать вместе с ними к одной бабушке погадать, жила она в заброшенной деревеньке под Коломной. Звали ее баба Надя. Она, как посмотрела на меня, сразу спросила: «Девочка, кто же тебя так?» Виталий, оказывается, приворожил меня девять раз!!! Я после этого больше года отходила. Прошло уже пятнадцать лет, а я до сих пор с ужасом вспоминаю то время.Автор - неизвестен.

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